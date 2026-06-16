【募集】【第３７回愛知サマーセミナー２０２６】～中学生・高校生夏休み特別企画～「ブロックでPeaceとLove～平和と健康のつながりを考えよう～（ブロッケーション(R)で未来のまちをつくろう！）」

第二ピアサービス株式会社

１．日時 令和８（２０２６）年７月１９日（日）１４時５０分～１６時１０分（約８０分間）

２．場所 名古屋市立豊正中学校（愛知県名古屋市中村区稲葉地町７丁目１）

３．参加者 中学生・高校生

４．参加申込方法 事前予約無し・当日受付

５．講師 橋本智恵（看護師・名古屋市立大学大学院看護学研究科 国際保健看護学領域 博士後期課程）

６．目的／ブロックで安心して暮らせるまちを作ります。もし、いつもの日常が変わったら？学校へ行くこと、病院へ行けること、家族や友達と過ごせること。私たちが当たり前だと思っている暮らしは、実は「平和」の上に成り立っています。暮らしや健康の中にある「Peace」と「Well-Being」を楽しく考える体験型授業です。

７．「ブロッケーション(R)ワークショップ」の強み／視覚化を通じてアイデアを具体化できる点にあります（「見える化」）。ブロックを使うことで、参加者は直感的に発想を形にでき、世代や専門知識を問わず幅広い人々が議論に参加しやすくなります。また、遊び心を交えたプロセスが創造性や対話を促進し、合意形成や実現可能なプロトタイプの構築を支援します。これにより、地方創生や地域社会の課題解決、新たなビジョンの共創が効果的に進められます。

８．ワークショップ・タイムスケジュール（１４時５０分～１６時１０分 約８０分間）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151667/table/20_1_d71ba98d079c39831592050714809bdb.jpg?v=202606161151 ]

９．備考

（１）ブロッケーション(R)は、第二ピアサービス株式会社(R)の商標です。

（２）本ワークショップの様子は、後日、弊社動画サイト「ムーン・フロンティア(R)」で動画配信する予定です。

弊社動画サイト URL https://www.youtube.com/@moonfrontier

（３）キーワード／Peace、Love、平和、健康、SDGs、まちづくり、人材育成、探究学習、

社会地域課題解決、ブロッケーション(R)、ムーン・フロンティア(R)

（４）使用するブロックは、全て「Sunwards」社を使用しています（使用許諾済み）。

1０．協力 株式会社PAQLA（動画制作会社）

１１．お問合せ先

第二ピアサービス株式会社(R)（名古屋商工会議所会員）

代表取締役 尾藤文人（工学修士、日本都市計画学会員、日本建築学会員、土木学会員）

住所 〒466-0022 愛知県名古屋市昭和区塩付通７丁目１５番地の３

E-mail doo@sepeer.online ウェブhttps://www.sepeer.online/