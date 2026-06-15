温泉グランピングエリア「グランヴォー スパ ヴィレッジ」に新エリアが誕生 新たな研修・滞在の拠点「ハーモニーエリア」2026夏オープン

リソルの森株式会社

体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』（所在地：千葉県長柄町、代表取締役社長：佐治重仁）では、温泉グランピングエリア「グランヴォー スパ ヴィレッジ」について、2026年8月よりエリアを拡張し、新たな研修・滞在の拠点となる「ハーモニーエリア」として順次オープンします。 詳細： https://www.resol-no-mori.com/topics/kiji56.html

この度新設される「ハーモニーエリア」は、人と自然、人と人との心地よい調和を生み出すことをコンセプトとし、ラク・レマンプールに隣接するログハウスタイプの「ハーモニーロッジ」と、グランピングテントタイプの「テントキャビンラクレマン -LAC LEMAN-」で構成されています。

1室4名様までご宿泊いただけるログハウスタイプの宿泊施設で、個人の時間とチームの交流時間を両立する“ハイブリッドステイ”を実現する「ハーモニーロッジ」が2026年8月上旬にオープンするほか、2027年冬には、エリアの中心に研修施設「ハーモニースクエア」をオープン予定です。

近年、企業研修やチームビルディングの場では、オンラインでは得られないリアルなコミュニケーションの価値が改めて見直されています。一方で、参加者一人ひとりが集中して思考を深める時間や、プライバシーに配慮された環境も求められています。「ハーモニーエリア」は、そうしたニーズに応える新たな研修・滞在拠点です。豊かな森に囲まれた静かな環境の中で、人と自然、人と人との調和から生まれる創造性を育み、企業研修やチームビルディングに新たな価値を提供します。

リソルの森では、「ハーモニーエリア」を研修・滞在拠点として、キャンプ体験によって身につけられるチーム力を、グランピングを通じて手軽に体験できる「グランピング研修」の事業を強化し、需要拡大を図ってまいります。

■「ハーモニーエリア」概要

所在地：千葉県長生郡長柄町上野521-4 リソルの森内

料金：研修プラン 1泊2食 17,100円（税込）～

条件：10名以上の団体様によるご利用

予約方法：リゾート営業部までお問合せください。

（dantai-eigyo@resol-no-mori.com）

緑に囲まれたプライベートと交流を両立する「ハーモニーロッジ」（2026年8月上旬オープン）

「ハーモニーロッジ」では、個人の時間とチームの交流時間を両立する“ハイブリッドステイ”を実現。1室4名様までご宿泊いただけるログハウスタイプの宿泊施設で、リビングスペースはチームのコミュニケーションを深める交流の場として、ミーティング後の意見交換や語らいの時間にご活用いただけます。一方で、ベッドルームには間仕切りを設けることで、周囲を気にせず過ごせるプライベート空間を確保。仲間との心はずむコミュニケーションと、心安らぐプライベートの両立を実現します。

定員：4名

面積：約56平方メートル

ラク・レマンプールに隣接する人気のグランピングエリア「テントキャビンラクレマン -LACLEMAN-」も「ハーモニーエリア」として再編

「ハーモニーエリア」の新設に伴い、ラク・レマンプールに隣接する人気のグランピングエリア「テントキャビンラクレマン -LACLEMAN-」も、研修時のご宿泊施設として選択いただけるようになります。プライベートのデッキテラスが付いたラク・レマン-LAC LEMAN-エリアのテントが、リゾート施設での研修という一味違う体験を演出します。

・テントキャビンラクレマン -LACLEMAN-

定員：2～4名

面積：約40平方メートル （テント 約20平方メートル 、 アウトドアスペース 約20平方メートル ）

・テントキャビンプレミアムラクレマン -LACLEMAN-

定員：2～6名

面積：約70平方メートル （テント 約20平方メートル ×2、アウトドアスペース 約30平方メートル ）

BBQも可能な、森のワーク＆ダイニング「ハーモニースクエア」（2027年冬にオープン予定）

エリアの中心には研修施設「ハーモニースクエア」を2027年冬にオープン予定です。自然の光や風を感じながらミーティングを行える開放的な空間は、新たな発想やコミュニケーションを生み出す場となります。研修後にはBBQや焚火を囲みながら交流を深めることができ、これまでにない体験型の研修スタイルをご提案します。

リソルの森「宿泊型研修事業」の特長：大自然のリゾート施設ならではの、快適な研修環境を整備

・大自然のなかでのチームビルディング

自然の中でウォークラリーやキャンプファイヤー、各種スポーツアクティビティ、自然共生型アドベンチャースポーツ＆パーク「フォレストアドベンチャー・ターザニア」など、絆を強めるプログラムを多数ご用意しています。

【プログラム例】

・大自然のなかで心も身体も整えるマインドフルネス研修

従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、生産性向上や離職率低下に繋ぐ「健康経営」への注目はますます高まっています。健康経営に欠かせないメンタルヘルス対策。従業員のココロとカラダの健康を考えたウェルネスプログラムをご用意しています。

【プログラム例】

・「緑に囲まれ窓が多い会議室」でのミーティング

少人数から最大120名様まで収容可能な会議室を多数そろえています。WIFIも完備しており、セキュリティを担保しながら研修を行えます。また、プロジェクター等の貸し出し用設備も充実。自然環境に恵まれた開放的な場所だからこそ、 いつもと違ったアイディアや自由な発想が生まれます。

『Sport & Do Resort リソルの森』概要

◇所在: 〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号： 0475-35-3333

◇アクセス： ・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。

◇敷地面積: 総面積約100万坪