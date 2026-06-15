Web上で自由にデザイン！印刷通販デジタのデザインシミュレータの対応アイテムに「布生地プリント」を追加
Tシャツプリントをはじめ、オリジナルトートバッグやタオルなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2026年6月13日（土）より、デザインソフトをお持ちでないお客様でも簡単にWeb上で作成できるデザインシミュレータの対応アイテムに「布生地プリント」を追加いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352057/images/bodyimage1】
50cmから1,500cm （15m）まで対応！表現を広げる10種類の生地をラインナップ
オリジナルデザインがプリントされた布生地を、お試ししやすい50cmから最大1,500cm（15m）の長尺までご注文可能です。
全10種類の定番生地をご用意しています。素材は綿素材と混紡素材（T/C）があり、厚みも様々なので、作りたいアイテム・用途に合わせてお選びいただけます。
印刷には顔料インクジェットプリントを採用しており、発色が鮮やかで、細かな柄や文字まで綺麗に表現できます。パターンデザインを布に印刷できるので、ハンドメイド用のテキスタイルとしてはもちろん、展示物、衣類、バッグなど幅広い用途にご活用いただけます。
＜生地ラインナップ（全10種類）＞
8号帆布、10号帆布、20×16オックスフォード、20番手シーチング、50番手ブロード、60番手ローン、20番手カツラギ、30番手ビエラ、60番手サテン、T/Cウェザー
最短3営業日発送＆選べる2つの納品形態
最短3営業日発送の短納期でお届けします。納品形態は、生地を折り畳んだ状態でお届けする「畳み納品（無料）」と、生地にシワがつかないよう紙管に巻いた状態でお届けする「紙管納品（別途550円）」の2種類から、用途に合わせてお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352057/images/bodyimage2】
画像を置くだけで自動パターン化！初心者でも簡単に作れる「デザインシミュレータ」
Web上でデザインから注文・入稿まで完結するデザインシミュレータに、布生地専用の便利な機能を追加しました。デザインシミュレータ内の素材やお手持ちの画像を配置するだけで自動的にパターン（総柄）化されるため、デザインソフトに不慣れな方でも簡単にテキスタイルデザインを作成できます。
タイル編集：タイルの種類（リピートの並び方）やサイズを自由に編集可能です。
背景カラー：デザインの最背面に、お好みの単色塗りつぶしを適用できます。
プレビュー：生地全体の完成イメージを視覚的に確認することができます。プレビュー画面上でのパターン編集も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352057/images/bodyimage3】
まずは無料サンプルと50cmの「お試しサイズ」を推奨
生地の印刷仕上がり品質や質感をお客様ご自身の目でご確認いただけるよう、無料の「布生地印刷サンプル」をご用意しております。無料サンプル請求ページより「布生地印刷サンプル」セットをお申し込みいただくと、すべての生地の印刷サンプルをお届けします。
また、長尺のご注文をいただく前に、まずは小さいサイズで安価にお試しいただける50cmの「お試しサイズ」での試作を推奨しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352057/images/bodyimage4】
便利でお得な会員限定特典
デザインシミュレータは会員登録不要（ゲスト購入）でご利用いただけますが、無料の会員登録をしていただくことで、より便利・お得な機能をご利用いただけます。
デザインの途中保存機能： 作成中のデータを保存し、後から再編集できます。じっくりデザインを考えたい時も安心です。
刷り増し注文（再注文）： 2回目以降の注文は、デザイン作成の手間なく、さらに刷り増し割引でお得にご注文いただけます。
＜布生地プリントのデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4x6YQ9F
＜布生地印刷サンプル＞
https://bit.ly/49GGmmn
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X(Twitter)アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email：press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号：0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
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オリジナルデザインがプリントされた布生地を、お試ししやすい50cmから最大1,500cm（15m）の長尺までご注文可能です。
全10種類の定番生地をご用意しています。素材は綿素材と混紡素材（T/C）があり、厚みも様々なので、作りたいアイテム・用途に合わせてお選びいただけます。
印刷には顔料インクジェットプリントを採用しており、発色が鮮やかで、細かな柄や文字まで綺麗に表現できます。パターンデザインを布に印刷できるので、ハンドメイド用のテキスタイルとしてはもちろん、展示物、衣類、バッグなど幅広い用途にご活用いただけます。
＜生地ラインナップ（全10種類）＞
8号帆布、10号帆布、20×16オックスフォード、20番手シーチング、50番手ブロード、60番手ローン、20番手カツラギ、30番手ビエラ、60番手サテン、T/Cウェザー
最短3営業日発送＆選べる2つの納品形態
最短3営業日発送の短納期でお届けします。納品形態は、生地を折り畳んだ状態でお届けする「畳み納品（無料）」と、生地にシワがつかないよう紙管に巻いた状態でお届けする「紙管納品（別途550円）」の2種類から、用途に合わせてお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352057/images/bodyimage2】
画像を置くだけで自動パターン化！初心者でも簡単に作れる「デザインシミュレータ」
Web上でデザインから注文・入稿まで完結するデザインシミュレータに、布生地専用の便利な機能を追加しました。デザインシミュレータ内の素材やお手持ちの画像を配置するだけで自動的にパターン（総柄）化されるため、デザインソフトに不慣れな方でも簡単にテキスタイルデザインを作成できます。
タイル編集：タイルの種類（リピートの並び方）やサイズを自由に編集可能です。
背景カラー：デザインの最背面に、お好みの単色塗りつぶしを適用できます。
プレビュー：生地全体の完成イメージを視覚的に確認することができます。プレビュー画面上でのパターン編集も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352057/images/bodyimage3】
まずは無料サンプルと50cmの「お試しサイズ」を推奨
生地の印刷仕上がり品質や質感をお客様ご自身の目でご確認いただけるよう、無料の「布生地印刷サンプル」をご用意しております。無料サンプル請求ページより「布生地印刷サンプル」セットをお申し込みいただくと、すべての生地の印刷サンプルをお届けします。
また、長尺のご注文をいただく前に、まずは小さいサイズで安価にお試しいただける50cmの「お試しサイズ」での試作を推奨しております。
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便利でお得な会員限定特典
デザインシミュレータは会員登録不要（ゲスト購入）でご利用いただけますが、無料の会員登録をしていただくことで、より便利・お得な機能をご利用いただけます。
デザインの途中保存機能： 作成中のデータを保存し、後から再編集できます。じっくりデザインを考えたい時も安心です。
刷り増し注文（再注文）： 2回目以降の注文は、デザイン作成の手間なく、さらに刷り増し割引でお得にご注文いただけます。
＜布生地プリントのデザインシミュレータ＞
https://bit.ly/4x6YQ9F
＜布生地印刷サンプル＞
https://bit.ly/49GGmmn
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X(Twitter)アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email：press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号：0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
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