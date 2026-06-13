【岡山大学】倉敷青陵高校で今年度初回の探究活動支援を実施-生徒の主体的な学びを後押し、「DXハイスクール」支援を展開

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年5月27日、岡山県立倉敷青陵高等学校の「総合的な探究の時間」において、生徒の探究活動を支援するため、岡山大学データサイエンス部（DS部）の学生・大学院生10人を派遣し、課題設定や活動計画に関する支援を行いました。



本取り組みは2022年度に開始し、今年度で5年目を迎えます。DS部の学生が生徒の探究活動に伴走し、問いの設定、情報収集、分析、発表準備など、それぞれの段階に応じた助言や支援を行うことで、生徒の主体的な学びを後押ししています。

今回の訪問は今年度初回の実施となりました。当日はまず、DS部の活動紹介や、今後の相談・交流で活用するコミュニケーションツール「Slack」の使い方について説明を行いました。その後、生徒たちは自らの興味・関心のあるテーマについてワークショップ形式で検討を進め、DS部の学生と意見交換を行いながら、探究テーマの具体化に取り組みました。

また、放課後の時間を活用し、学術研究院環境生命自然科学学域の野上保之教授による「AIは敵か、相棒か」をテーマとした講演会も実施しました。生成AIをはじめとする先端技術が社会や学びに与える影響について、高校生にも分かりやすく紹介され、生徒たちは熱心に耳を傾けていました。

次回の訪問は9月を予定しており、今後も継続的な支援を通じて、生徒の探究活動の質の向上と成長を支えていきます。

倉敷青陵高校と岡山大学DS部の連携は、本学が積極的に推進している「DXハイスクール」支援の原点ともいえる取り組みです。この継続的な実践を基盤として、現在では県内各地へと支援の輪が広がっています。

また、初年度に支援を受けた高校生が、その後本学へ進学し、現在はDS部の一員として後輩高校生の探究活動を支援するなど、支援を受けた経験を次世代へ還元する好循環も生まれています。こうした姿は、本学における探究支援と人材育成の成果を象徴するものとなっています。

岡山大学は今後も、高校教員・生徒のニーズに寄り添いながら、学生の成長や教職員の意識改革にもつながる取り組みとして、探究活動支援およびDXハイスクール支援を積極的に展開していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

DS部の紹介を行う様子

DS部員と意見交換をする様子

野上教授による講演会の様子

集合写真

◆参 考

・岡山県立倉敷青陵高等学校

https://www.seiryo.okayama-c.ed.jp/wp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学データサイエンス部（DS部）

https://okadai-dsc.studio.site/home

◆参考情報

・【岡山大学】DXハイスクール 岡山学芸館高等学校で教員対象の「生成AIセミナー」を実施 ～各校の課題に応じたDX支援プログラムを展開～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003999.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学生が関西高等学校で出前授業を実施～生成AIを活用した英語スピーチ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003793.000072793.html

・【岡山大学】“総合的な探究の時間”で高校生の主体的な学びを後押し～岡山県立笠岡高等学校のDXハイスクールを岡山大学生と共に強力支援～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003323.000072793.html

・【岡山大学】“探究”のバトン、つなぐ4年目～岡山大学生が倉敷青陵高校の総合的な探究の時間を支援～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003310.000072793.html

・【岡山大学】学生発の新規開発教材で次々と生まれる創意工夫～岡山芳泉高等学校でDXハイスクール支援の「植物系DXセンシング講座」を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003304.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学生とともに“センサーで動くごみ箱”製作に挑戦～関西高等学校でDXハイスクール支援の出前授業を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003284.000072793.html

・【岡山大学】高梁川流域にもDXハイスクール支援を拡大～岡山県立高梁高等学校で生成AIセミナーを実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003253.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学学生が3Dプリンター活用セミナーを実施～岡山県立岡山芳泉高校のDXハイスクール活動を支援～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003223.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学データサイエンス部（DS部）学生高校生向け生成AIセミナーを実施～岡山学芸館高校のDXハイスクール活動を支援～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003190.000072793.html

・【岡山大学】学生と岡山朝日高校生の対話トライアル-DXハイスクール活動を支援-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003147.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 研究企画戦略室 佐藤浩哉

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

E-mail：sato.hiroya◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15397.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html