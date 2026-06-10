ファーストループテクノロジー株式会社、「ものづくりワールド東京 / 第4回製造業DX展 [東京]」に出展

ファーストループテクノロジー株式会社

ファーストループテクノロジー株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：福永哲雄、以下「FLT」）は、2026年7月1日（水）～7月3日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「ものづくりワールド東京 / 第4回製造業DX展 [東京]」に出展いたします。

当社ブース（西4ホール W19-66）では、製造・物流現場のDXを推進する産業用自律化インフラ「DAVIE」の最新デモンストレーションと、映像解析パッケージ「DAVIE Motion Analysis」の大幅機能拡張を初披露いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

◼️ 展示会概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/172862/table/5_1_9479986c36d4c3529eb9cb679b5cd714.jpg?v=202606100252 ]

＜会場案内図＞ 当社ブース：西4ホール W19-66

◼️ 出展内容

１. 産業用自律化インフラ「DAVIE」

「DAVIE」は、製造・物流・インフラ現場における状況把握から意思決定支援・自律制御まで、フェーズを問わず稼働し続ける産業用自律化インフラです。現場のデータを継続的に収集・分析し、熟練者がいなくても現場ナレッジを次世代へ継承しながら、工場最適化・物流センター最適化・機械の連携制御およびSCM最適化を実現します。

当社ブースでは、製造現場を想定した以下の3つのデモンストレーションを実施いたします。

(1) 現場データの蓄積と良品率最大化に向けた打ち手の導出デモ

(2) 巡回ロボットの収集データを活用した、工場全体のライン停止リスク回避のための意思決定支援とロボット自律制御デモ

(3) 現場カメラ映像からの危険予測と、事故回避のための意思決定支援・ロボット自律制御デモ

２. 映像解析パッケージ「DAVIE Motion Analysis」― 機能大幅拡張

昨年秋にリリースした「DAVIE Motion Analysis」は、今回大幅な機能拡張を実施しました。

「DAVIE Motion Analysis」は、人・物の検知モデルを搭載した映像解析機器と分析支援ソフトウェアをパッケージし、最短1か月から安価にレンタル可能なサービスです。今回の出展では、機能拡張の目玉である新機能「人流動線分析」のリアルタイムデモを初披露します。カメラで捉えた人の位置を地図座標に変換し、当日の展示ブース内の地図上にリアルタイムで可視化する体験をご提供いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/172862/table/5_2_53418a1e6244540471f106ae0e9f8355.jpg?v=202606100252 ]

◼️ファーストループテクノロジー株式会社の概要

ファーストループテクノロジー株式会社は、データとAI技術を活用し、現場の課題解決を支援するAIソリューション企業です。「データ駆動型ビジネス推進事業」と「社会インフラメンテナンスデータサービス事業」の2事業を通じて、お客さまの現場に寄り添い、課題に合わせたソリューションの実装・定着をご支援しています。

（WEB）https://firstloop-tech.com/（本社：東京都中野区本町2丁目46-2 中野坂上セントラルビル17階） （代表取締役社長：福永哲雄） （設立：2018年1月11日）