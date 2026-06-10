TrustYouが「ホテル・レストラン・ショー &FOODEX JAPAN in 関西2026」に出展

TrustYou株式会社

ホスピタリティAIプラットフォームを提供するTrustYou (トラスト・ユー) GmbHの日本法人であるTrustYou株式会社 （東京都港区 代表取締役：大槻 久慶）は2026年7月22日（水）～24日（金）にで開催される「ホテル・レストラン・ショー &FOODEX JAPAN in 関西」に出展します。

来場登録（無料） :https://www.ult-thunder.jp/kansai-exhibition-2026/visitor/introduce/FH1216/fill

ホテル・レストラン・ショー &FOODEX JAPAN in 関西2026について

・開催期間：2026年7月22日（水）～24日（金）

・開催時間：10:00～17:00（最終日は16:30まで）

・会場：インテックス大阪

・公式サイト：https://hoteres-osaka.jma.or.jp/

TrustYou出展ブースについて

・出展エリア：５号館

・出展ブース：AF12

会場では下記の３製品をご紹介予定です。

- カスタマーエクスペリエンス（CXP）：ゲストのクチコミをより深く分析し、ロイヤリティ向上や直接予約の増加をサポート。- カスタマーデータプラットフォーム（CDP)：ゲストのデータを統合・活用してパーソナライズされたマーケティング戦略や最適な体験を提供。- AIエージェント：24時間対応可能なバーチャルアシスタント。ゲストからの問い合わせや予約のサポートと業務管理を自動化し、エンゲージメントと生産性の向上を実現。

実際のデモを用いながら、TrustYouが提供するホスピタリティAIプラットフォームの活用方法、導入事例などをご紹介します。

ご来場には事前登録が必要です。来場者事前登録サイト(https://www.ult-thunder.jp/kansai-exhibition-2026/visitor/introduce/FH1216/fill)よりお申し込みください。

TrustYou (トラスト・ユー)について

TrustYouは企業の皆様がお客様の声に耳を傾け、その声を実行可能なデータにし、顧客満足度の向上につなげるための世界No.1のホスピタリティAIプラットフォームを提供しています。世界200以上の旅行サイトに掲載されている100万軒以上のホテル・宿泊施設に関するクチコミやレビュー（評価）に関するデータを収集、多言語で分析、視覚化し、より良いビジネスの意思決定をサポート。また、近年はAIを活用することにより顧客フィードバックソリューションに留まらない顧客データ管理の実現及びより多くの直接予約を実現しています。顧客データを統合し、効果的なマーケティング、パーソナライズされた体験、より高い顧客生涯価値を創造しています。

さらに、TrustYouのクチコミデータはGoogleをはじめとする提携先旅行サイトでも活用され、企業の皆様がクチコミデータを通して、お客様の声に耳を傾け、対応、改善する機会を無限に創出することを使命としています。

サービスのお見積もりやデモをご希望の方はこちら(https://www.trustyou.com/ja/book-a-demo/)からお問合せください。

会社概要

社名：TrustYou 株式会社

代表者：代表取締役 大槻 久慶

URL：https://www.trustyou.com/ja/