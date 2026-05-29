株式会社留学ジャーナル（本社：東京都新宿区、代表取締役：横山健一）は 6/6（土）～6/14（日）の週末を使って、 まだ間に合う！【夏の短期留学スペシャルDAYS セミナー＆相談会】を対面・オンラインのハイブリッド型で開催いたします。参加は無料、事前予約制です。

夏休みの留学相談はピークシーズン

https://www.ryugaku.co.jp/rjcolumn/event-specialdays/

「夏休み留学」の相談がピークを迎えています。「今からでも今年の夏に留学したい！」という中高生とその保護者、8月末以降に留学を考えている大学生や社会人、シニア層の方も、海外の語学学校に一人で短期留学する「個人留学」の申込受付は、まだ間に合います！

短期語学留学プログラム手配料0円

留学ジャーナルでは7/1（水）以降に出発される短期語学留学プログラムのお申込みより、留学手配料が0円※となっています。留学を検討されている皆さまにとっても、留学実現の一歩踏み出しやすくなっています。（※2026年4月18日以前は適用外です。）

平日が忙しい大人や保護者の方に向けて

土曜日は短期留学の最新情報と留学可能なプログラム紹介などのセミナーを実施します。平日が忙しい方でも参加しやすいように、日曜日は個別相談会を行います。

セミナー＆個別相談会でできること！

■年代別の短期留学セミナー（対面・オンライン配信）

6/6（土）まだ間に合う! 中高生夏の短期留学（対面・オンライン配信） 6/6（土）今年の夏は留学に決めた！短期留学セミナー（対面・オンライン配信） 2026年夏の短期留学でおすすめの渡航先や学校、気になる留学費用やコースの決め方、出発までの準備、留学ジャーナルのサポートに至るまで、押さえておくべきポイントをわかりやすくご説明します。

■短期留学体験談＆留学準備セッション（オンライン配信）

6/13（土）体験者に聞く！短期留学の魅力とは（オンライン配信） 6/13（土）留学すると決めたら押さえておきたい！心構えと準備すべきTips！（オンライン配信） 短期留学のリアルな魅力を体験者に伺います。また、留学に必要な心構えや準備のポイントをご紹介します。

■個別相談会（対面・オンライン）

個別相談会はお一人様約50分間のオンラインもしくは対面の個別相談となります（要予約）。短期留学についての具体的な学校選びやプログラムのより詳しい情報などをカウンセリングでぜひご相談ください。 ※当日の見積りのお渡しにつきましては、学校やプログラムの内容により、即日のご案内が難しい場合があります。予めご了承ください。

■当日限定特典あり

当日イベントに参加し、留学ジャーナルの短期語学留学プログラムに申込みされた方には、Vプリカ1万円分をプレゼント！また、各留学ジャーナルカウンセリングセンターにて参加された方には、留学何かと役に立つ「留学ジャーナル特製」クリアファイル＆ビニールポーチを差し上げます！

この夏、留学ジャーナルと一緒に、自分を変える一歩を踏み出してみませんか！

■Webサイトへのアクセス

開催日のボタンを押していただきますと、留学ジャーナルのイベント予約ページに遷移します。詳細はこちらからご確認ください。

https://www.ryugaku.co.jp/event/?event_type=2&event_purpose=3#modal_open https://www.ryugaku.co.jp/event/?event_type=2&event_target=6#modal_open https://www.ryugaku.co.jp/event/?event_type=2&event_target=7#modal_open https://www.ryugaku.co.jp/event/?event_type=2&event_target=1#modal_open

イベント予約ページURL

https://www.ryugaku.co.jp/event/?event_type=2#modal_open

株式会社留学ジャーナルについて

本社：〒160-0016 東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル 6階 代表者：代表取締役社長 横山 健一 設立：2003年9月（創業：1971年1月） 電話番号：03-5312-4421 URL：https://www.ryugaku.co.jp/

事業内容：

・海外に関する留学情報提供サービス、邦人及び外国人学生に対する国内外での留学先の紹介並びに留学手続きの代行 ・留学情報誌の制作、販売 ・留学セミナー、会議、講演会等の国内外における企画・設営・運営 ・旅行業法に基づく旅行業 ・損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 ・人材紹介事業（有料職業紹介事業 許可番号：13-ユ-313679）