塩分過剰摂取の課題解決に取り組むトイメディカル株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：竹下英徳）と、「味千ラーメン」を展開する重光産業株式会社（本社：熊本県菊池郡、代表取締役：重光克昭）が共同開発した「塩分オフセット麺」が、2026年5月28日（木）より、味千拉麺本店をはじめとする熊本県内10店舗にて一斉に提供を開始いたしました。 今回、対象のラーメンをご注文の際、プラス50円（税込）で「塩分オフセット麺」へと気軽に麺変更ができる新しいオプションメニューとして登場。発売当日の午前中には、味千拉麺本店にてメディア向けの商品お披露目会を開催いたしました。会場には多くの報道関係者が集まり、熊本のフードテックスタートアップ企業と老舗企業による共創から生まれた革新的な「食のウェルネス」への挑戦に大きな注目が集まりました。

■ 海藻由来成分配合の新しい麺オプション「塩分オフセット麺」とは

今回提供を開始した「塩分オフセット麺」は、従来の減塩手法（スープの減塩や代替塩の使用）とは異なる、ラーメン本来の美味しさを損なうことなく健康的な食生活をサポートする新しいアプローチの麺です。

最大の特徴は、トイメディカルが研究開発を重ねてきた独自の「塩分オフセット技術」にあります。麺に海藻由来の食物繊維である「アルギン酸類」を配合。このアルギン酸類が、食事に含まれるナトリウム（塩分）の一部を吸着し、体に吸収されにくいアルギン酸ナトリウムへと変化させる特性を持っています。 開発にあたっては、アルギン酸類が麺の食感に与える影響（ボソボソ感やコシの低下）を克服するため、約3年間で20種類以上の試作と製造工程の微調整を繰り返しました。その結果、味千拉麺が長年愛されてきた伝統の「美味しさはそのまま」に、「つるっとした食感で食べやすい」高い完成度を実現いたしました。関係者向けの試食会（80名が参加）でも、87％以上が「いつものラーメンと変わらない」と回答しています。

■ 両社代表のご挨拶・コメント（お披露目会より）

◆ 重光産業株式会社 副社長 重光悦枝氏のコメント

「創業から約60年、私どもが培ってきた伝統の製麺技術と、トイメディカル様の素晴らしい先端技術がここ熊本で融合し、本日こうしてお披露目できたことを心より嬉しく思っております。この『塩分オフセット麺』を食べた多くの皆様が笑顔になり、幸せなひとときを過ごしていただけることを願っております。これからも、この取り組みをさらに発展させてまいります」

◆ トイメディカル株式会社 代表取締役社長 竹下英徳のコメント

「世界中で減塩の重要性が叫ばれる中、重光産業様の『食を通じておなかも心もいっぱいに』という思いと、私たちの『おいしいも健康も諦めない世界を実現する』という思いが重なり、この事業が始動しました。 約3年間にわたる共同開発を経て、『麺に配合することが最も効率よく、味も邪魔しない』という革新的な商品が完成しました。ただ長生きするだけでなく、美味しいものをしっかり食べる『ウェルビーイング』な社会の実現を目指し、この技術を多くの方へ届けてまいります」

■塩分オフセット麺を注文された方のコメント

一般販売がスタートした店舗では、注文時に「塩分オフセット麺に変更で」とスタッフへ申し出られるお客様の姿が見られました。実際に召し上がったお客様からは、以下のような驚きと喜びの声が寄せられています。 60代女性（主婦）：「普段から自宅では減塩醤油を選ぶなど、少しずつ塩分を気にする生活をしています。今回初めて『塩分オフセット麺』をいただきましたが、いつものラーメンと比べて全然違いが分からず、本当に驚きました。これなら無理なく続けられそうです」 30代男性（会社員）：「最近、年齢的にも少しずつ健康のことが気になり始めていました。味千ラーメンは普段からよく食べている大好きな味なので、こうしていつも通りの美味しさをそのまま楽しめる麺の選択肢があるのは、とても嬉しくありがたいですね」

■今後の展望

熊本県内10店舗での先行販売がスタートいたしましたが、今後、提供店舗のさらなる拡大を目指してまいります。まずは地元の皆様に愛されるオプションメニューとしてしっかりと育て上げながら、将来的には味千拉麵のネットワークを通じてより多くの地域へ展開し、美味しさと健康の両立を多くの方に届けることができるよう、発展させてまいります。

■会社概要

トイメディカル株式会社

2013年設立。塩分オフセット技術を核に、医療製品や健康食品、調味料などを開発・製造・販売しており、熊本から世界のウェルネスに貢献することを目指しています。健康志向の高まりとともに注目される“減塩”に対し、味を損なわずに塩分摂取を抑える新たなアプローチを追求し、海藻由来の成分を活用することで、食の楽しみと健康の両立を目指します。

・代表者：代表取締役社長 竹下 英徳 ・所在地：〒861-4163 熊本県熊本市南区富合町志々水48-1 ・事業内容：サプリメント・食品の研究、開発、製造販売 ・URL：https://www.toymedical.jp/

塩分オフセット技術とは 海藻由来のアルギン酸類という食物繊維が塩分（ナトリウム）を吸収されにくい形へと変換し、結果的に便として体外へと排出する仕組みを利用した「味を楽しみながら健康をサポートする」新しい考え方です。