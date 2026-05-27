「機器販売起点のIT保守」に終止符を中小企業向け情シス代行「情シス365」、大手ベンダーからの乗り換え専用LPを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350510/images/bodyimage1】
中小企業向けの月額制 情シス代行サービス「情シス365」を運営する株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区築地、代表取締役：亀田 英佑）は、2026年5月27日、大手SIer・ハードウェア販売型ベンダーからの乗り換え専用ランディングページを公開しました。
▼ 乗り換え専用LP
https://www.josis365.com/lp/switching.html
本LPは、「毎年のように機器入替を提案される」「請求書の中身が把握できない」「Microsoft 365 / Google Workspace の運用を頼んでも『範囲外』と言われる」「セキュリティ提案がUTMの買い替えばかり」――こうした、ハードウェア販売起点の従来型IT保守契約に課題を感じる経営者・情シス担当者を対象に、乗り換え後の運用イメージ・コスト・移行プロセスを具体的に提示するために制作したものです。
■ 公開の背景：「複合機・OA機器販売起点」のIT保守は限界に
国内の中小企業の多くは、複合機・OA機器・PC・サーバー販売を主軸とする大手ベンダーや、常駐型・準常駐型の地場サポート会社にIT保守を委託しています。これらは長年にわたり日本の中小企業のIT運用を支えてきた一方で、クラウド／ハイブリッドワーク／クラウド時代のセキュリティが当たり前となった現在、構造的な限界も露呈しています。
弊社が2025年以降に受けた乗り換え相談からは、以下のような共通の悩みが挙がっています。
・「老朽化したから入れ替え」と毎年サーバ・UTM・PCの提案が来るが、クラウド移行の選択肢は一度も提示されたことがない
・請求書に「月額保守」「作業料」「機器代」「派遣料」がバラバラに乗っており、年間総額が把握できない
・Microsoft 365 / Google Workspace の管理画面を見せても「弊社の対応範囲外です」と断られる
・セキュリティ対策の提案＝UTMの更新／買い替え一択で、MFA・EDR・条件付きアクセスといったID中心型セキュリティの知識が乏しい
・窓口が平日9～17時の電話・訪問中心で、Slack や Teams での即時相談ができない
・「保守は淡々とやるが、IT戦略の相談相手にはならない」。経営層への報告資料も出してもらえない
これらは、特定のベンダーの問題ではなく、「ハードウェア・ライセンス販売の手数料」を主な収益源としたビジネスモデルの構造に起因するものです。販売起点である以上、クラウド化提案やコスト削減提案はベンダー自身の収益を削ることになり、構造的に出てきません。
情シス365は、この構造そのものを変えるために設計されたサービスです。
■ 情シス365の特長：乗り換え先として選ばれる6つの理由
【1】機器を売らないから提案が中立
ハードウェア・ライセンス販売の手数料収益を取らないモデルを採用。「クラウド化したほうがTCOが下がる」「このUTMはもう不要」と本音で言えます。
【2】月額固定＋週次レポート
毎月の支払いは月額18万円～60万円の固定制。「何件対応／何件解決／改善提案」をレポートで完全開示します。経営層への説明資料としてもそのまま使えます。
【3】クラウド設計・運用に特化
Microsoft 365・Google Workspace のテナント設計、ライセンス最適化、セキュリティ設定、ID統合まで、クラウド基盤をプロレベルで運用します。
【4】クラウド時代のセキュリティ
UTMの買い替え提案ではなく、MFA・EDR・条件付きアクセス・SSO を活用したID中心の多層防御を設計します。
中小企業向けの月額制 情シス代行サービス「情シス365」を運営する株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区築地、代表取締役：亀田 英佑）は、2026年5月27日、大手SIer・ハードウェア販売型ベンダーからの乗り換え専用ランディングページを公開しました。
▼ 乗り換え専用LP
https://www.josis365.com/lp/switching.html
本LPは、「毎年のように機器入替を提案される」「請求書の中身が把握できない」「Microsoft 365 / Google Workspace の運用を頼んでも『範囲外』と言われる」「セキュリティ提案がUTMの買い替えばかり」――こうした、ハードウェア販売起点の従来型IT保守契約に課題を感じる経営者・情シス担当者を対象に、乗り換え後の運用イメージ・コスト・移行プロセスを具体的に提示するために制作したものです。
■ 公開の背景：「複合機・OA機器販売起点」のIT保守は限界に
国内の中小企業の多くは、複合機・OA機器・PC・サーバー販売を主軸とする大手ベンダーや、常駐型・準常駐型の地場サポート会社にIT保守を委託しています。これらは長年にわたり日本の中小企業のIT運用を支えてきた一方で、クラウド／ハイブリッドワーク／クラウド時代のセキュリティが当たり前となった現在、構造的な限界も露呈しています。
弊社が2025年以降に受けた乗り換え相談からは、以下のような共通の悩みが挙がっています。
・「老朽化したから入れ替え」と毎年サーバ・UTM・PCの提案が来るが、クラウド移行の選択肢は一度も提示されたことがない
・請求書に「月額保守」「作業料」「機器代」「派遣料」がバラバラに乗っており、年間総額が把握できない
・Microsoft 365 / Google Workspace の管理画面を見せても「弊社の対応範囲外です」と断られる
・セキュリティ対策の提案＝UTMの更新／買い替え一択で、MFA・EDR・条件付きアクセスといったID中心型セキュリティの知識が乏しい
・窓口が平日9～17時の電話・訪問中心で、Slack や Teams での即時相談ができない
・「保守は淡々とやるが、IT戦略の相談相手にはならない」。経営層への報告資料も出してもらえない
これらは、特定のベンダーの問題ではなく、「ハードウェア・ライセンス販売の手数料」を主な収益源としたビジネスモデルの構造に起因するものです。販売起点である以上、クラウド化提案やコスト削減提案はベンダー自身の収益を削ることになり、構造的に出てきません。
情シス365は、この構造そのものを変えるために設計されたサービスです。
■ 情シス365の特長：乗り換え先として選ばれる6つの理由
【1】機器を売らないから提案が中立
ハードウェア・ライセンス販売の手数料収益を取らないモデルを採用。「クラウド化したほうがTCOが下がる」「このUTMはもう不要」と本音で言えます。
【2】月額固定＋週次レポート
毎月の支払いは月額18万円～60万円の固定制。「何件対応／何件解決／改善提案」をレポートで完全開示します。経営層への説明資料としてもそのまま使えます。
【3】クラウド設計・運用に特化
Microsoft 365・Google Workspace のテナント設計、ライセンス最適化、セキュリティ設定、ID統合まで、クラウド基盤をプロレベルで運用します。
【4】クラウド時代のセキュリティ
UTMの買い替え提案ではなく、MFA・EDR・条件付きアクセス・SSO を活用したID中心の多層防御を設計します。