NTT・クボタ・ドコモ、山間部でもロボット農機の遠隔操作を可能にする通信技術を実証 〜モバイル通信と衛星通信の連携と映像制御により全国エリアでスマート農業を可能に〜









図2．実験構成 図2．実験構成







4．各社の役割



（1） NTT



無線品質予測技術「Cradio」、品質予測にもとづく複数回線の最適制御技術「協調型インフラ基盤」の提供および実証実施



（2） クボタ



ロボット農機および実証フィールドの提供



（3） NTTドコモ



重要領域の映像品質を確保しつつ、無線品質予測技術と連動しながら重要領域以外のデータを圧縮する映像制御技術の提供



5．今後の展開



本実証で得られた通信安定化および視認性確保の技術を活用し、ロボット農機の遠隔操作・遠隔監視での課題である通信・映像伝送の実用性を高め、将来的な完全無人化の実現につなげていきます。また、データ活用による農業の国内外での社会実装に取り組み持続可能な農業の実現をめざします。さらに、NTTでは引き続き、「NTT C89※3」ブランドのもとで衛星を活用し、社会課題の解決を進めていきます。



【参考】



※1：つくばフォーラム2026



URL：



※2：2016年 6月7日 「農業・水・環境インフラ分野におけるICTイノベーション創出に向けた連携協定の締結について〜ICT活用による農業の競争力強化、快適な生活環境の実現〜」



URL：https://group.ntt/jp/newsrelease/2016/06/07/160607a.html



※3：「NTT C89」は、NTT株式会社の商標です。「NTT CONSTELLATION 89 PROJECT」の略称であり、社会へのソリューション提供を通じて宇宙関連事業の拡大および宇宙産業全体の発展に貢献していく取り組みです。



URL：https://group.ntt/jp/aerospace 4．各社の役割（1） NTT無線品質予測技術「Cradio」、品質予測にもとづく複数回線の最適制御技術「協調型インフラ基盤」の提供および実証実施（2） クボタロボット農機および実証フィールドの提供（3） NTTドコモ重要領域の映像品質を確保しつつ、無線品質予測技術と連動しながら重要領域以外のデータを圧縮する映像制御技術の提供5．今後の展開本実証で得られた通信安定化および視認性確保の技術を活用し、ロボット農機の遠隔操作・遠隔監視での課題である通信・映像伝送の実用性を高め、将来的な完全無人化の実現につなげていきます。また、データ活用による農業の国内外での社会実装に取り組み持続可能な農業の実現をめざします。さらに、NTTでは引き続き、「NTT C89※3」ブランドのもとで衛星を活用し、社会課題の解決を進めていきます。【参考】※1：つくばフォーラム2026URL： https://www.rd.ntt/as/tforum/ ※2：2016年 6月7日 「農業・水・環境インフラ分野におけるICTイノベーション創出に向けた連携協定の締結について〜ICT活用による農業の競争力強化、快適な生活環境の実現〜」URL：https://group.ntt/jp/newsrelease/2016/06/07/160607a.html※3：「NTT C89」は、NTT株式会社の商標です。「NTT CONSTELLATION 89 PROJECT」の略称であり、社会へのソリューション提供を通じて宇宙関連事業の拡大および宇宙産業全体の発展に貢献していく取り組みです。URL：https://group.ntt/jp/aerospace





3．技術のポイント（1） モバイル通信回線と衛星通信回線の併用技術各回線の通信品質にもとづく複数回線の制御技術により、モバイル通信回線と衛星通信回線を組み合わせた最適制御を実現。モバイル通信回線と衛星通信回線で相互に補完することにより、山間部においても安定した通信が可能となります。（2） 重要領域の映像品質を確保しつつ映像を圧縮する映像制御技術予測した通信帯域に応じ、重要な領域（ロボット農機の進路など）の映像品質を確保する一方、それ以外の領域の映像を圧縮することで、安定した映像伝送を実現。