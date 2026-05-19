熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成による5 人組男性声優グループ「GOALOUS5」、7周年記念の生特番を「ABEMA」で独占生放送決定！5月24日（日）午後4時より6時間生放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、5人組男性声優グループ「GOALOUS5」7周年を記念した生特番『「GOALOUS LUCKY7周年！5時間(+1)声福生放送！」〈+1時間パジャマパーティ〉』を、2026年5月24日（日）午後4時より「アニメLIVEチャンネル」と「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」（※1）にて独占生放送いたします。

「GOALOUS5」は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太さ（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による 5 人組グループです。声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーローをコンセプトに、2019年5月より活動を開始し、毎週WEB番組「GO5チャンネル」にてさまざまな任務に励む姿を配信中。時にはゆるく、時には激しく、声優たちがさまざまなバラエティ企画に挑む姿が多くのファン（＝構成員）の心を掴んでおり、イベントの開催や楽曲の展開、2次元キャラクター化プロジェクト「MISSION：GO5(ミッションゴーゴー)」でのボイスドラマ展開など、活動の場を広げています。

このたび「ABEMA」にて独占生放送が決定した生特番『「GOALOUS LUCKY7周年！5時間(+1)声福生放送！」〈+1時間パジャマパーティ〉』には、熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成らメンバー5名が出演。5月24日（日）午後4時より「アニメLIVEチャンネル」にて5時間にわたり無料生放送するほか、夜9時からは“延長戦”として、「ABEMA PPV」での1時間の生放送も実施いたします。

番組内では、「7周年」にちなんだ特別な“作戦”に挑戦するほか、“延長戦”となる「ABEMA PPV」では、ここでしか見られない「パジャマパーティ」をお届け。「GOALOUS5」らしさ溢れる、笑いとわちゃわちゃ満載のスペシャル生放送となっております。ぜひ「ABEMA」で、「GOALOUS5」の7周年をお祝いしましょう！

なお夜9時からの「ABEMA PPV」生放送は、2026年5月18日（月）夜6時よりチケットの販売を開始し、一般チケット2,500円（税込）で購入、視聴することができ、2026年6月15日（月）夜11時59分まで、見逃し配信をお楽しみいただけます。（※2）

また「アニメLIVEチャンネル」での無料生放送は、放送後もいつでも無料でお楽しみいただけます。

さらに、本番組のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」（※3）に新規登録し、本PPVチケットを購入された方限定で、500円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-goalous-20260524

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■GOALOUS5『「GOALOUS LUCKY7周年！5時間(+1)声福生放送！」〈+1時間パジャマパーティ〉』概要

▼「アニメLIVEチャンネル」5時間無料生放送

放送日時：2026年5月24日（日）午後4時～夜9時

放送チャンネル：アニメSPECIAL2チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/DLFut31TvdQVtB

出演：「GOALOUS5」熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成

※本番組は放送後もいつでも無料でお楽しみいただけます。

▼「ABEMA PPV」1時間生放送

放送日時：2026年5月24日（日）夜9時～夜10時

見逃し配信期間：2026年6月15日（月）夜11時59分まで

視聴料金：

【一般チケット】2,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として200円が生じます。

販売期間：2026年5月18日（月）夜6時～2026年6月15日（月）夜10時59分

視聴購入URL：https://abema.tv/live-event/f3a31feb-cde2-4be3-90e5-706f50e7738d

出演：「GOALOUS5」熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成

・販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録で500円のキャッシュバックキャンペーンも！

本配信の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVの通しチケットを購入した上で、対象条件を満たすと500円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-goalous-20260524）をご確認ください。

※月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※公演中のチケット購入も可能です。なお本番組は、放送中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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