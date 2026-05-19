[ダンサー紹介第８弾！]【バレエアンサンブルガラ2026・関東公演】品格と圧倒的な実力を兼ね備えたトップクラスのダンサーが、待望の凱旋出演！

マーティ株式会社バレエアンサンブルガラ2026・関東公演／出演ダンサー紹介

マーティ株式会社（本社：東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス1F）が主催する「バレエアンサンブルガラ2026・関東公演」に「佐藤真裕加さん／ロシア国立ニジニ・ノブゴロド オペラ・バレエ劇場 プリンシパル」「川上周悟さん／ロシア国立ニジニ・ノブゴロド オペラ・バレエ劇場 リーディングソリスト」の出演が決定しました。

佐藤真裕加佐藤真裕加/プロフィール

2013年にロシア国立ボリショイアカデミー卒業後、ロシア国内のマリ・エル共和国、アストラハン、サマラ、サラトフの劇場での活躍を経て2022年から同じくロシアのニジニ・ノブゴロドの劇場に移籍、主にクラシック作品の主役・ソリストを務める。

2025年にプリンシパルへ昇格。

同年ニジニ・ノブゴロド市から、毎年優秀なアーティストに贈られる真珠賞を受賞。

2026-2027年シーズンからロシアのエカテリンブルグの劇場に移籍予定。

佐藤真裕加さんの紹介はこちら :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/vol-6-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/%E4%BD%90%E8%97%A4%E7%9C%9F%E8%A3%95%E5%8A%A0/

川上周悟川上周悟/プロフィール

2019年、ペルミ国立振付学校を卒業。

2019年から2021年まで、サマラ国立オペラ・バレエ劇場バレエ団のダンサーとして活動。

2021年から2022年まで、サラトフ国立オペラ・バレエ劇場バレエ団のダンサーとして活動。

2022年より、A.S.プーシキン記念ニジニ・ノヴゴロド国立オペラ・バレエ劇場バレエ団のダンサーとして活動。

ロシア国立ニジニ・ノヴゴロド オペラ・バレエ劇場とは

川上周悟さんの詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/vol-6-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/%E5%B7%9D%E4%B8%8A%E5%91%A8%E6%82%9F/ロシア国立ニジニ・ノヴゴロド オペラ・バレエ劇場

■ ロシア国立ニジニ・ノヴゴロド オペラ・バレエ劇場とは

ニジニ・ノヴゴロド国立オペラ・バレエ劇場は、ロシアの歴史ある都市ニジニ・ノヴゴロドに拠点を置く、伝統と芸術性を兼ね備えた劇場です。

20世紀初頭に創設されて以来、クラシックバレエの名作から現代作品まで幅広いレパートリーを上演し、ロシア・バレエの正統なスタイルを継承。年間を通じて数多くの公演を行い、国内外の観客から高い評価を得ています。近年では海外ツアーや国際フェスティバルへの参加など、グローバルな活動も積極的に展開しています。

団員は選び抜かれた実力派ダンサーで構成され、ロシア特有の高度なテクニックと豊かな表現力を兼ね備えた舞台は、多くの観客を魅了しています。また、伝統的なクラシック作品に加え、新たな演出や振付にも取り組み、時代とともに進化を続けています。

■国際的評価と活動

ロシア国内外の主要劇場やフェスティバルへの出演を通じて、その芸術性は高く評価されています。伝統に裏打ちされた確かな技術と表現力に加え、現代的な作品にも積極的に取り組むことで、幅広い観客層から支持を集めるバレエ団として存在感を高めています。

ロシア国立ニジニ・ノヴゴロド オペラ・バレエ劇場で活躍中の2人の魅力

佐藤真裕加さんは、ニジニ・ノヴゴロド国立オペラ・バレエ劇場で主役・ソリストとして活躍し、プリンシパルへ昇格、さらに真珠賞を受賞するなど高い評価を得て、次シーズンにはエカテリンブルグの劇場への移籍も予定されている、実力と実績を兼ね備えた注目のダンサーです。

また川上周悟さんは、ペルミ国立振付学校を卒業後、サマラ、サラトフの国立劇場で経験を重ね、現在はニジニ・ノヴゴロド国立オペラ・バレエ劇場にて活躍する、ロシアで着実にキャリアを築く実力派ダンサーです。今後のさらなる飛躍にも期待が寄せられています。

公演詳細「バレエアンサンブルガラ2026・関東公演」[表: https://prtimes.jp/data/corp/83890/table/461_1_40ca07e51d3315563f525b9841d79923.jpg?v=202605191051 ]公演詳細はこちらから :https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/%E5%85%AC%E6%BC%94%E6%83%85%E5%A0%B1-vol-6%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2026%E5%B9%B47%E6%9C%88/チケットはこちらから :https://teket.jp/3725/66770

佐藤真裕加

川上周悟

ぜひ当日、豊かなキャリアで注目されている彼のいきいきとした川上さんと、華麗に飛躍する佐藤さんの踊りにご注目ください！

お問い合わせ

バレエアンサンブルガラ公演事務局

HP:https://www.ballet-ensemble-gala-concert.com/

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