クロスキャット、健康優良企業認定制度「金の認定」を7年連続で取得

株式会社クロスキャット

株式会社クロスキャット（本社：東京都港区、代表取締役社長：山根 光則、以下 クロスキャット）は、健康企業宣言東京推進協議会が運営する健康優良企業認定制度において、最上位認定である「金の認定」を7年連続で取得しました。2020年に初めて取得して以降、社員一人ひとりの成長と活躍が企業の持続的な成長につながると考え、健康経営に継続的に取り組んだことが評価され、今回の認定につながりました。

クロスキャットは、社員一人ひとりのライフステージや多様な働き方に寄り添いながら、安心してキャリアを築くことができる環境整備に取り組んでいます。特に健康経営においては、2019年に制定した「健康経営宣言」に基づき、生活習慣病予防やメンタルヘルス対策、働き方の見直しなど、様々な施策を実行してきました。最近では、前日の退勤から次の始業まで10時間以上の休息を確保する「勤務間インターバル制度」を導入し、心身の回復を促し、生産性向上につなげています。

クロスキャットは、今後も社員が安心して働き続けられる会社を目指し、一人ひとりの健康や働きやすさを大切にしながら、社員と会社がともに成長していける環境づくりを進めてまいります。

■健康優良企業認定制度について

東京都、医療保険者や都の経済団体・医師会などで構成される健康企業宣言東京推進協議会による健康優良企業の認定制度です。企業が『事業所全体で健康づくりに取り組むこと』を宣言した後、健康経営の取り組みで一定の成果を上げた場合に認定されます。段階により、銀の認定（STEP1）、金の認定（STEP2）があります。

■働きやすい環境づくりに向けた最近の取り組み

クロスキャットでは、社員のライフステージや価値観の多様化を踏まえ、安心して働き続けられる環境づくりを具体的に進めています。

□勤務間インターバル制度の導入

前日の退勤時間から次の始業時間まで、10時間以上の休息時間を確保。心身の回復を促し、生産性向上につなげています。

□育児時短勤務制度の拡充

育児のための時短勤務や時間外労働の免除期間を、小学校3年生修了時まで拡大。仕事と育児の両立を支援しています。

□柔軟な働き方の推進

フレックスタイム制やテレワークに加え、フリーアドレスや副業制度など、多様な働き方を選択できる環境を整えています。

□有給休暇取得の促進と労働時間管理

時間単位有給休暇の活用や業務改善を進め、年次有給休暇取得率、平均残業時間などの指標を継続的に管理しています。

■クロスキャットが推進する健康経営

クロスキャットは、2019年6月、働く社員の心身の健康が最大の経営基盤であると捉え、グループ全社員の健康維持・増進活動を積極的に支援していく「健康経営宣言」を制定しました。

（https://www.xcat.co.jp/ja/sustainability/social/health.html）

【クロスキャットが考える社員の健康】

クロスキャットは、社員の心身の健康はもとより、社員の家族の健康、不安なく仕事に専念できる家庭環境、安全で快適な職場環境などについても「社員の健康」に含まれるものと考えています。

【健康経営の重点施策】

・社員本人の年 1 回の健康診断の受診（100％受診を目標とした厳格な受診管理）

・再検査の誘導および産業医面談の適正な実施

・社員の扶養家族に対する健康診断受診の働きかけ

・社員の健康管理に関する労使間の十分な話し合い（安全衛生委員会等）

・傷病社員に対する治療と仕事の両立を支援する就業配慮（時短勤務等）

・就業困難な傷病社員に対する適正な休職発令および復職発令

・有給休暇取得の奨励

■クロスキャットが推進するサステナビリについて

クロスキャットグループは、2023年6月、「ITソリューションサービスの提供を通じて、お取引先の環境課題をお取引先と一緒に解決する」社会課題解決型ビジネスに取り組むIT企業グループを目指すべく、サステナビリティ基本方針を制定しました。本業を通して社会課題の解決に取り組む事で、一層のサステナビリティへの取組みを推進してまいります。（https://www.xcat.co.jp/ja/sustainability.html）社員一人一人の成長と活躍を支援する今回の取り組みも、そうしたサステナビリティ推進の一環となり、本件はSDGs「8. 働きがいも経済成長も」の貢献を目指した取り組みとなっております。

※文中に記載された会社名、商品・製品名、サービス名は各社の登録商標または商標です。

■株式会社クロスキャット 会社概要

銀行やクレジット、保険、官公庁など社会インフラ分野を中心に、さまざまなお客様のシステム開発・運用を支援する独立系IT企業。システムインテグレーションとBIビジネスを強みに、DX推進を含む年間1,200件を超えるITプロジェクトを手掛けています。

代表者 ： 代表取締役社長 山根光則

所在地 ： 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 20階

設立 ： 1973年6月

事業内容 ： システム開発、BIビジネス、自社プロダクト開発・提供

上場市場 ： 東京証券取引所 プライム市場

URL ： https://www.xcat.co.jp/