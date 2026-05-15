町田駅エリアに2業態が同時オープン！「カラオケ居酒屋イザカラ町田店」と「秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 町田店」が2026年5月16日（土）オープン

株式会社鶏ヤロー

株式会社鶏ヤローは、2026年5月16日（土）、町田駅エリアに新業態「カラオケ居酒屋イザカラ町田店(https://maps.app.goo.gl/V1ZtCMM2QnFrgrhM8)」と「秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 町田店(https://maps.app.goo.gl/vKSeqywBQHnHzT2x5)」を同時オープンいたします。

今回オープンする「カラオケ居酒屋イザカラ町田店」は、居酒屋としての気軽さに加え、カラオケやダーツも楽しめる新しいスタイルのカラオケ居酒屋です。友人同士の飲み会はもちろん、二次会や仕事帰りの一杯にも利用しやすい店舗として、町田エリアに新たな楽しみ方を提案します。

一方、「秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 町田店」は、秩父名物の焼肉・ホルモンを気軽に楽しめる大衆酒場です。香ばしく焼き上げるホルモンや焼肉メニューを中心に、お酒との相性抜群の料理を、気軽に楽しめる価格でご提供いたします。

町田駅周辺に2つの異なる業態を同時に出店することで、焼肉・ホルモンを楽しむ一次会から、カラオケやダーツで盛り上がる二次会まで、町田駅周辺で幅広いシーンに対応できる店舗展開を目指してまいります。

オープン記念キャンペーン

カラオケ居酒屋イザカラ町田店

2026年5月16日（土）～5月20日（水）の期間限定で、対象のキープボトルを100円にてご提供いたします。

対象ボトル：

テキーラ / 鏡月 / トリス

カラオケやダーツと一緒に、お得にお酒を楽しめるオープン記念限定企画です。

※１組様1本限りとなります。

※ボトルのお持ち帰りはご遠慮ください。

※各キャンペーンの詳細は店舗にてご確認ください。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

オープン記念キャンペーン

秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 町田店

2026年5月16日（土）～5月22日（金）の期間中、生ビールを何杯でも99円にてご提供いたします。

焼肉・ホルモンと相性抜群の生ビールを、オープン記念価格でお楽しみいただけます。

※各キャンペーンの詳細は店舗にてご確認ください。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

町田駅エリアでさらに広がる鶏ヤローグループ

町田駅エリアでは、既存店として「居酒屋それゆけ！鶏ヤロー！町田店」を展開しており、学生や会社員、地域の方々を中心に、気軽に立ち寄れる大衆居酒屋としてご利用いただいております。

今回新たにオープンする「カラオケ居酒屋イザカラ町田店」と「秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 町田店」により、町田駅周辺での鶏ヤローグループの店舗展開はさらに広がります。

リーズナブルに飲める居酒屋、カラオケやダーツを楽しめるカラオケ居酒屋、焼肉・ホルモンを気軽に味わえる大衆酒場と、それぞれ異なる魅力を持つ店舗を展開することで、一次会から二次会、友人同士の飲み会、仕事帰りの一杯まで、幅広いシーンでご利用いただける環境を目指します。

今後も町田エリアのお客様に愛される店舗づくりを行い、町田の街をさらに盛り上げてまいります。

ミューズビル3Fにオープンする「カラオケ居酒屋イザカラ町田店」店舗概要

カラオケ居酒屋イザカラ町田店

所在地：〒194-0013

東京都町田市原町田6丁目13－9 ミューズビル 3F

https://maps.app.goo.gl/V1ZtCMM2QnFrgrhM8(https://maps.app.goo.gl/V1ZtCMM2QnFrgrhM8)

電話番号：042-851-7107

オープン日：2026年5月16日（土）

営業時間：18:00～翌05:00

秩父焼肉ホルモン酒場 まる助 町田店

所在地：〒194-0022

東京都町田市森野1丁目39－18

東京商事町田ビル2F

https://maps.app.goo.gl/vKSeqywBQHnHzT2x5

電話番号：042-732-3797

オープン日：2026年5月16日（土）

営業時間：16:00～24:00

居酒屋それゆけ！鶏ヤロー！町田店

所在地：〒194-0013

東京都町田市原町田6丁目11－11

T-wing machida 4F

https://maps.app.goo.gl/xEE4b5v8ZmtMaYFs8

営業時間：17:00～24:00

土日は16時～

町田エリアで「飲む・歌う・食べる」をより楽しく 町田駅周辺は、学生や会社員、地域の方々など幅広い層が集まる活気あるエリアです。今回の2店舗同時オープンにより、カラオケ・ダーツ・居酒屋を楽しめる「イザカラ」と、焼肉・ホルモンを気軽に楽しめる「まる助」という、それぞれ異なる魅力を持つ店舗を展開いたします。 今後も地域のお客様に愛される店舗づくりを目指し、町田の街をさらに盛り上げてまいります。

会社概要

会社名：株式会社鶏ヤロー

所在地：東京都葛飾区南水元2-2-24

事業内容：飲食店の運営・企画・開発