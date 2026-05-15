【無料公開】2026年7月~9月の商戦を勝ち抜く！株式会社アルファが「販促カレンダー -キャンペーン設計のアイデア集- 」を公開

株式会社アルファ

株式会社アルファ（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岡本悟征、東証スタンダード：4760／名証メイン重複上場）が提供する販促キャンペーンの企画・運営を支援するサービス『Can-a』は、2026年第3四半期の販促計画に役立つ2026年版の7～9月 販促カレンダーを無料公開しました。

本資料は、小売業やメーカーの販促担当者が、消費者行動に合わせた最適な施策を立案するためのガイドブックです。各月の催事やイベントの紹介から、昨年のチラシ掲載ランキングや最新の消費者アンケートに基づき、7月から9月までの月別売り場動向と、具体的なキャンペーンのアイデアを網羅しています。

▼【無料】資料ダウンロードページはこちら

【2026年版】 7月～9月販促カレンダー｜夏のキャンペーン設計と売上最大化のアイデア集 (https://can-a.jp/wp/calendar260709/)

本資料の特徴：3ヶ月先の消費者マインドを先取り

1. 月別の売り場動向と消費者動向を徹底解説

7月の「夏への期待感」、8月の「酷暑・物価高による家ナカ需要」、9月の「残暑リカバリー」など7月～9月の月別売り場戦略と移り変わる消費者マインドを多角的に分析・解説しています。

2. 月別の催事・イベント・記念日がまるわかりなカレンダー形式

「敬老の日」「秋彼岸」といった主要催事から、「ゼリーの日」「パインの日」「キウイの日」といった販促に活かせる多彩な記念日まで網羅。SNSの投稿ネタや店頭のテーマ作りにも即座に活用可能です。

3. チラシ掲載データに基づくトレンド把握

全国主要食品スーパー100企業の折込チラシデータに基づき、2025年7月～9月の企画ランキングを掲載。7月の「土用」、8月の「盆」、9月の「彼岸」といった重要トピックの動向を予測します。

4. すぐに使える「キャンペーン設計アイデア」

各月の消費マインドを捉えた具体的なキャンペーン案と賞品例を提案しています。

・熱中症対策とスタミナを対照的に見せた比較キャンペーンなど

このような方におすすめです

・ 夏のキャンペーン企画に悩んでいる販促担当者様

・ 最新の消費者意識に基づいた夏の販促テーマを探している方

・ SNSや店頭での話題作り、ネタ作りに困っている方

▼【無料】資料ダウンロードページはこちら

【2026年版】 7月～9月販促カレンダー｜夏のキャンペーン設計と売上最大化のアイデア集(https://can-a.jp/wp/calendar260709/)

▼前回の資料について

【(https://can-a.jp/wp/calendar260406/)2026年版】 4月～6月販促カレンダー キャンペーン設計アイデア集(https://can-a.jp/wp/calendar260406/)

「Can-a」について

Can-aは、株式会社アルファが提供する企業の販促活動を支援するキャンペーン企画・運営のワンストップサービスです。

企画立案からツール開発、実施・効果検証までを一貫してサポートし、販促担当者が抱える「煩雑な業務」や「情報分散」の課題を解決します。

デジタルとリアルを横断したキャンペーン支援を通じて、企業と生活者のより良い関係構築を目指し、「買いたい」をつくり続けます。

【サービスサイト】

https://can-a.jp/

株式会社アルファについて

【会社概要】

会社名：株式会社アルファ（ALPHA CO., LTD.）

所在地：〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野709-6

代表者：代表取締役社長 岡本 悟征

設立：1984年1月5日

資本金：1億円

上場：東京証券取引所スタンダード市場／名古屋証券取引所メイン市場（証券コード：4760）

事業内容：販売促進用品の企画・製作・販売、デジタルPOPサービス、ノベルティ制作 ほか

URL：https://www.popalpha.co.jp