新潟発ブランド構築プロジェクト「百年物語」 県内５社による新作（2026モデル）５アイテムを発表

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公益財団法人にいがた産業創造機構

　公益財団法人にいがた産業創造機構（本部：新潟市、以下NICO）は、「新潟県の産業をもっと元気に」を使命に、チャレンジする企業を応援しています。
　この度、NICOは、新潟県内事業者と協働で取り組む「百年物語」の新作（2026モデル）及び定番モデルの販路開拓と情報発信を目的に「インテリアライフスタイル」に出展いたします。


　


　百年物語は、NICOが県内企業との協働により、市場拡大とブランド構築を目指して2003年からスタートしたプロジェクトで、「100年後も大切にしていきたい生活文化を、楽しみ、継承し、創造していくための道具」をブランドコンセプトに、毎年開発テーマを設定し、そのテーマに沿った商品開発を行っています。


　


　2026モデルのテーマは「感じる生活・創造道具」。国内外で活躍するデザイナー小関隆一氏(ＲＫＤＳ代表)をデザインアドバイザーに迎え、県内企業５社（うち、初参加３社）が５つのアイテムを開発しました。今回のインテリアライフスタイルでは、新作となる５アイテムに加え、これまでに開発してきた定番モデルもあわせて展示いたします。


　


デザインアドバイザー　RKDS代表 小関 隆一 氏

　多摩美術大学インテリアデザイン専修卒業、プロダクトデザイナー喜多俊之氏に師事した後2011年にRKDSを設立。デザインを日常の中での価値の創出行為と位置付け、プロダクトを中心とした幅広い領域を対象に、プロジェクトのビジョンを社会へと繋ぐ活動を国内外で行う。


　Red Dot Design Award, iF Design Award, German Design Award,グッドデザイン賞特別賞やベスト100など受賞多数。







　
　なお、NICOでは現在、2027モデルの開発に向けた参加企業の募集も開始しております。詳細は、百年物語公式HP(https://www.nico.or.jp/hyaku/)をご覧ください。


　


　百年物語の取組について、ぜひ会場にてご覧いただき、ご取材の上、広く報道等でお取り上げくださるようお願いいたします。


インテリアライフスタイルについて

■会期：令和８年６月10日（水）～６月12日（金）


■場所：東京ビッグサイト 西展示棟（東京都江東区有明 3-11-1）


　　　　小間番号：Ｗ2-N019


■インテリアライフスタイル公式HP：


　　　　https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html


■出展企業及び主な出展予定商品

１　安達紙器工業(株)
- Paper Made Clipboard（New）


紙だけで作ったクリップボード　　　材質：バルカナイズドファイバー

- あわせがみ / Paper Made OFUDA CASE　（2023）
- Paper Made Shoehorn　　　　　　　　 （2019）
- Paper Made Paper Knife　　　　　　　　（2005）

２　(有)高橋建具製作所
- 孝一ノ銘々皿（New）


建具屋がつくる、茶道の心を形にした銘々皿　　　材質：新潟県産杉

３　(株)トクニ工業
- バルコニーキャビネット（New）


ステンレス板厚1.2ミリの安心、バルコニストのためのキャビネット　　　材質：ステンレス（SUS430）

４　(株)トミタ
- 艶麗　サイドテーブル（New）


一点ごとに天板の模様が異なる、植物をモチーフとしたサイドテーブル　　　材質：ステンレス（SUS304）

- 艶麗　チタンシャンパンクーラー（2023）

５　(株)中沢スポット
- ステンレスワイヤーベンチ（New）


ステンレス線材のみで構成されたベンチ　　　材質：ステンレス（SUS304）

６　ストーリオ(株)
- タンザクランプ　　　　　　　　　　（2019）
- メガネケースマルチ型、スライド型　（2017）
- 名刺入れタテ型コンパクト　　　　　（2015）
- 名刺入れヨコ型　　　　　　　　　　（2015）
- 電子マネークリップ　　　　　　　　（2015）
- 万年筆ケース　　　　　　　　　　　（2014）

７　レジエ(株)
- 純チタン かんざし ミヅハノメ HL001KNZS 　　 　 （2023）
- 純チタン カクテルジュエリークリスタル HL002CJ　（2024）


■百年物語　概要


「百年後にも大切にしていきたい生活文化を、楽しみ、継承し、創造していくための道具」を、新潟から。

　百年物語は、次代の生活文化を創造していく道具として、「百年後にも大切にしていきたい生活文化を、楽しみ、継承し、創造していくための道具」をブランドコンセプトとしています。


　これからの生活には、効率や量的生産といった経済的価値だけではなく、人間的な愉しさや心地よさ、自然との共生、社会的公正さが求められるようになってきました。


　「百年物語」はこのような多様性に溶け込んでいけるような「これからの百年も大切にしたい生活とそのための道具」を職人の技やデザインの美しさと共に新潟から発信していきます。







　2003年、プロジェクトを開始。2005年に最初のコレクションを世界最大級の消費財見本市ambiente（ドイツ・フランクフルト）で発表。


　以来、毎年、新潟県内の企業・工房などとアイテムの開発に取り組み、2026モデルの発表により参画企業数は76、発表アイテムは553点となりました。



主な受賞歴


- 2005年　グッドデザイン賞　日本商工会議所会頭賞　受賞
　　　　　　https://www.g-mark.org/gallery/winners/9d456df5-803d-11ed-862b-0242ac130002
- 2006年　DFA Design for Asia Awards　Grand Award受賞
　　　　　　https://dfaa.dfaawards.com/en/winner/
- 2010年　Wallpaper* Design Award　2部門でジャッジズアワード受賞


事務局　　　　　　　　　：公益財団法人にいがた産業創造機構


所在地　　　　　　　　　：新潟県新潟市


URL　　　　　　　　　　：https://www.nico.or.jp/



百年物語公式HP 　　　　：https://www.nico.or.jp/hyaku/


百年物語公式Facebook 　：https://www.facebook.com/hyakunen


百年物語公式Instagram　：https://www.instagram.com/hyakunen_monogatari