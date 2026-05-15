新潟発ブランド構築プロジェクト「百年物語」 県内５社による新作（2026モデル）５アイテムを発表

公益財団法人にいがた産業創造機構

公益財団法人にいがた産業創造機構（本部：新潟市、以下NICO）は、「新潟県の産業をもっと元気に」を使命に、チャレンジする企業を応援しています。

この度、NICOは、新潟県内事業者と協働で取り組む「百年物語」の新作（2026モデル）及び定番モデルの販路開拓と情報発信を目的に「インテリアライフスタイル」に出展いたします。

百年物語は、NICOが県内企業との協働により、市場拡大とブランド構築を目指して2003年からスタートしたプロジェクトで、「100年後も大切にしていきたい生活文化を、楽しみ、継承し、創造していくための道具」をブランドコンセプトに、毎年開発テーマを設定し、そのテーマに沿った商品開発を行っています。

2026モデルのテーマは「感じる生活・創造道具」。国内外で活躍するデザイナー小関隆一氏(ＲＫＤＳ代表)をデザインアドバイザーに迎え、県内企業５社（うち、初参加３社）が５つのアイテムを開発しました。今回のインテリアライフスタイルでは、新作となる５アイテムに加え、これまでに開発してきた定番モデルもあわせて展示いたします。

デザインアドバイザー RKDS代表 小関 隆一 氏

多摩美術大学インテリアデザイン専修卒業、プロダクトデザイナー喜多俊之氏に師事した後2011年にRKDSを設立。デザインを日常の中での価値の創出行為と位置付け、プロダクトを中心とした幅広い領域を対象に、プロジェクトのビジョンを社会へと繋ぐ活動を国内外で行う。

Red Dot Design Award, iF Design Award, German Design Award,グッドデザイン賞特別賞やベスト100など受賞多数。



なお、NICOでは現在、2027モデルの開発に向けた参加企業の募集も開始しております。詳細は、百年物語公式HP(https://www.nico.or.jp/hyaku/)をご覧ください。

百年物語の取組について、ぜひ会場にてご覧いただき、ご取材の上、広く報道等でお取り上げくださるようお願いいたします。

インテリアライフスタイルについて

■会期：令和８年６月10日（水）～６月12日（金）

■場所：東京ビッグサイト 西展示棟（東京都江東区有明 3-11-1）

小間番号：Ｗ2-N019

■インテリアライフスタイル公式HP：

https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

■出展企業及び主な出展予定商品

１ 安達紙器工業(株)- Paper Made Clipboard（New）紙だけで作ったクリップボード 材質：バルカナイズドファイバー- あわせがみ / Paper Made OFUDA CASE （2023）- Paper Made Shoehorn （2019）- Paper Made Paper Knife （2005）２ (有)高橋建具製作所- 孝一ノ銘々皿（New）建具屋がつくる、茶道の心を形にした銘々皿 材質：新潟県産杉３ (株)トクニ工業- バルコニーキャビネット（New）ステンレス板厚1.2ミリの安心、バルコニストのためのキャビネット 材質：ステンレス（SUS430）４ (株)トミタ- 艶麗 サイドテーブル（New）一点ごとに天板の模様が異なる、植物をモチーフとしたサイドテーブル 材質：ステンレス（SUS304）- 艶麗 チタンシャンパンクーラー（2023）５ (株)中沢スポット- ステンレスワイヤーベンチ（New）ステンレス線材のみで構成されたベンチ 材質：ステンレス（SUS304）６ ストーリオ(株)- タンザクランプ （2019）- メガネケースマルチ型、スライド型 （2017）- 名刺入れタテ型コンパクト （2015）- 名刺入れヨコ型 （2015）- 電子マネークリップ （2015）- 万年筆ケース （2014）７ レジエ(株)- 純チタン かんざし ミヅハノメ HL001KNZS （2023）- 純チタン カクテルジュエリークリスタル HL002CJ （2024）

■百年物語 概要

「百年後にも大切にしていきたい生活文化を、楽しみ、継承し、創造していくための道具」を、新潟から。

百年物語は、次代の生活文化を創造していく道具として、「百年後にも大切にしていきたい生活文化を、楽しみ、継承し、創造していくための道具」をブランドコンセプトとしています。

これからの生活には、効率や量的生産といった経済的価値だけではなく、人間的な愉しさや心地よさ、自然との共生、社会的公正さが求められるようになってきました。

「百年物語」はこのような多様性に溶け込んでいけるような「これからの百年も大切にしたい生活とそのための道具」を職人の技やデザインの美しさと共に新潟から発信していきます。

2003年、プロジェクトを開始。2005年に最初のコレクションを世界最大級の消費財見本市ambiente（ドイツ・フランクフルト）で発表。

以来、毎年、新潟県内の企業・工房などとアイテムの開発に取り組み、2026モデルの発表により参画企業数は76、発表アイテムは553点となりました。

主な受賞歴

- 2005年 グッドデザイン賞 日本商工会議所会頭賞 受賞https://www.g-mark.org/gallery/winners/9d456df5-803d-11ed-862b-0242ac130002- 2006年 DFA Design for Asia Awards Grand Award受賞https://dfaa.dfaawards.com/en/winner/- 2010年 Wallpaper* Design Award 2部門でジャッジズアワード受賞

事務局 ：公益財団法人にいがた産業創造機構

所在地 ：新潟県新潟市

URL ：https://www.nico.or.jp/

百年物語公式HP ：https://www.nico.or.jp/hyaku/

百年物語公式Facebook ：https://www.facebook.com/hyakunen

百年物語公式Instagram ：https://www.instagram.com/hyakunen_monogatari