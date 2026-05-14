アオバジャパン・バイリンガルプリスクール用賀キャンパスがIB認定取得

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）のグループ会社が運営するアオバジャパン・バイリンガルプリスクール（以下「AJB」）は、2026年4月9日付で用賀キャンパスが国際バカロレア（IB：International Baccalaureate）認定を正式取得しました。

これにより、AJB全6キャンパスを含むアオバグループのIB導入対象キャンパスは、すべてがIB認定校となり、認定取得率100%を達成しました。アオバグループは、幼児から高校3年生までの全課程において一貫したIB教育を提供する、国内有数の教育グループとなります。

- アオバジャパン・バイリンガルプリスクール：https://aoba-bilingual.jp/

■ 株式会社運営でありながら、全校で国際認証体制を確立

日本では「質の高い教育＝学校法人」という認識が依然として根強く、株式会社が運営する教育機関の教育品質に対しては、慎重な視線が向けられることも少なくありません。しかしアオバグループは、株式会社運営でありながら、IB導入対象の全キャンパスで国際バカロレア機構（IBO）の認定を取得しています。

さらに中核校であるアオバジャパン・インターナショナルスクール（A-JIS）は、CIS（Council of International Schools）およびNEASC（New England Association of Schools and Colleges）という国際的に権威ある2つの認証機関からも認証を受けています。海外の教育評価機関による厳格な基準を、株式会社という経営形態のもとで全校体制でクリアしている事例は、国内でも極めて稀です。

アオバグループは現在、東京都内で計11キャンパスのインターナショナルスクール／プリスクールを展開しており、AJB全6キャンパスおよびA-JISがIB認定を取得しているのに加え、ムサシインターナショナルスクール・トウキョウ（以下「MIST」）がケンブリッジ大学国際教育機構（CAIE）の認定を受けています。国際バカロレア（IB）とケンブリッジ大学国際教育機構（CAIE）という二大国際認証を併せ持つ教育機関を国内で有しているのは、アオバグループのみです。

加えて、株式会社という経営形態は、迅速な意思決定と機動的な資本投下を可能にし、新キャンパスの開設、教育設備への投資、優秀な教員の採用などにおいて、拡大成長をスピーディーに進められる強みがあります。学校法人に比肩する教育の質と、株式会社ならではの成長スピード ―― この両立こそが、「世界水準の教育を、より多くの子どもたちへ届ける」というアオバグループの使命を支える基盤となっています。

■ 一貫したIB教育が育む、世界で活躍する人材

アオバグループでは、「世界水準の教育を幼少期から提供する」ことを重視し、幼稚部から高等部まで一貫したIB教育を通じて、探究心、主体性、リーダーシップ、問題解決能力、そしてイノベーションを生み出す力を育成しています。先行きが不透明で変化の激しい時代においても、子どもたち一人ひとりが自分らしく未来を切り拓き、日本そして世界にポジティブな変革をもたらせる人材へ成長することを目指しています。

その教育成果は、世界TOP10大学も含めた国内外有数の大学への進学実績にも表れています。卒業生は、カリフォルニア大学バークレー校、インペリアル・カレッジ・ロンドン大学、シカゴ大学、トロント大学、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン、ミシガン大学アナーバー校、カーネギーメロン大学、ワシントン大学、エディンバラ大学、ニューヨーク大学、香港大学、メルボルン大学、アムステルダム大学、カレル大学をはじめ、国内では東北大学、東京大学、大阪大学、名古屋大学、筑波大学、国際基督教大学、慶応義塾大学、早稲田大学、東京医科歯科大学など、日本国内を含む世界各国の著名大学へ進学しています。

■ グループとしての今後の展望

Aoba-BBTグループは、幼児教育から大学・大学院教育までを一貫して提供する総合教育グループとして、グローバル教育の発展を推進しています。グループの中核を担うアオバジャパン・インターナショナルスクールは今年創立50周年を迎え、オンライン教育分野を含むAoba-BBT全体でも、次世代のグローバル人材育成に向けた教育事業を拡大し続けています。今回のIB認定100%達成を契機に、アオバグループは引き続き、株式会社立だからこそ実現できる「教育の質」と「拡大スピード」の両立を強みに、世界水準の教育機会を日本全国、そしてアジア圏へと広げてまいります。

アオバジャパン・バイリンガルプリスクール（AJB）について

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下BBT）の子会社である株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ（本店：東京都練馬区）が運営するバイリンガルプリスクール。国際バカロレアのプライマリー・イヤーズ・プログラムを導入した、日本語と英語によるバイリンガル教育環境の保育施設です。1歳児から5歳児を対象に都内6キャンパス（晴海・早稲田・三鷹・中野・ 下目黒・用賀）を展開しています。探究型学習を通じて、国際的な視野と豊かな人間性、好奇心や主体性、創造力、挑戦する力を育み、グローバルで活躍できる力を伸ばします。一人ひとりの個性を大切にした、安心かつ質の高い学びの環境を整えています。https://aoba-bilingual.jp/

アオバジャパン・インターナショナルスクール（A-JIS）について

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下BBT）の子会社である株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ（本店：東京都練馬区）が運営する歴史あるインターナショナルスクール。1976年に目黒区青葉台で開校。幼児から12年生（高校3年生）までを対象とした、特定の宗教を持たない共学のインターナショナルスクールで、日本語クラス以外の授業はすべて英語で行われます。国際バカロレアのカリキュラムに積極的に参加できるようになるための英語サポートプログラムも充実。幼稚園から高校までのすべての課程において北米および国際水準のカリキュラムを提供し、卒業生は世界中の大学への出願資格を得られます。

アオバはCIS（カウンシル オブ インターナショナル スクールズ）およびNEASC（ニューイングランド アソシエイション オブ スクールズ アンド カレッジズ）の認証を受けています。また、国際バカロレア機構（IBO）よりIB DP（高等部）、MYP（中等部）、PYP（初等部・幼稚部）の認定校として承認されており、すべての課程においてIB教育を提供しています。

http://www.aobajapan.jp/

株式会社Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯学び続けるプラットフォーム）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。

https://aoba-bbt.com