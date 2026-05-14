創業140周年の感謝を未来へ。イケヒコ、「140年目も、これからも。」をテーマにサイト刷新

株式会社イケヒコ・コーポレーション

1886年（明治19年）創業のインテリアメーカー、株式会社イケヒコ・コーポレーション（本社：福岡県三潴郡大木町、代表取締役社長：猪口 耕成）は、2026年5月14日に創業140周年を迎えます。

これを機に、周年テーマ「140年目も、これからも。」を掲げ、コーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、単なるデザイン刷新ではなく、現在のイケヒコの事業や組織のあり方に合わせ、企業としての姿勢や価値観をより適切に伝える構成へと再設計を行いました。

140年の歩みと、変わらない想い

イケヒコは1886年、福岡県大木町にて畳表の卸商として創業しました。以来140年にわたり、時代の暮らしの変化と向き合いながら、畳・い草製品を中心に、ラグ、寝具、こたつ、インテリアなど、住まいに関わる商品開発を続けてきました。

和室中心の暮らしからフローリング中心のライフスタイルへ。

住宅事情や暮らし方が大きく変化する中でも、イケヒコは「人の暮らしに寄り添う価値」を大切に、現代の暮らしに合った商品や空間提案を行ってきました。

現在では、い草・畳関連製品や寝装品、ラグ・カーペット、こたつ布団、空間提案、EC事業、海外展開など、多様な事業領域へと広がっています。

また、商品開発だけでなく、自社でのい草栽培や地域活動や畳文化を未来へつなぐ取り組みなども行い、“い草文化を次代に継承する”企業として挑戦を続けています。

コーポレートサイト刷新について

今回のコーポレートサイト刷新では、イケヒコの現在の事業ポートフォリオや組織構造に沿って、企業の全体像を整理・再編集しました。

サイト内では、 事業紹介、製品・ブランド、サステナビリティ、 開発背景、地域・文化への取り組み、空間提案など、イケヒコが社会へ届けている価値を、より立体的に伝える構成へと刷新しています。

また、「時代を超えて、快適を創造する」。というメッセージのもと、創業から受け継がれてきた理念と、未来へ向けた新たな挑戦の両立を表現しています。

周年テーマ「140年目も、これからも 。」

イケヒコ公式サイト :https://ikehiko.net/

140年という歴史は、今いる私たちだけで築かれたものではありません。

これまでイケヒコを支えてくださった多くのお客様、お取引様、地域のみなさま、そして先輩社員のみなさまの積み重ねによって今のイケヒコがあります。

私たちが大切にしたいものは、“人の暮らしに寄り添う価値”です。

受け継いできた技術、積み重ねてきた信頼、そして自然素材である「い草」が持つ可能性。

それらを守り続けるだけではなく、次の時代へつないでいくこと。

『140年目も、これからも』。にはこれまでへの感謝と、150周年、その先の未来へ向けて、変わらない想いを大切にしながら新たな挑戦を続けていく意思を込めています。

周年期間中は、140周年ロゴ・ポスター展開をはじめ、社内外へ向けたさまざまな発信や取り組みを進めてまいります。

代表取締役社長 猪口 耕成 メッセージ

おかげさまで弊社も今年5月で創業140周年を迎えることができました。

これもひとえに、お客様、仕入先様、加工先様、金融機関様、地域やご家族の皆様のご理解・ご協力の賜物です。心より御礼申し上げます。

現状に満足することなく、次の150年・200年に向けて、ステークホルダーの皆様に貢献できるよう、「人に感謝・時に感謝・物に感謝」という経営理念を基盤に、快適創造・地場産業の活性化・継続発展というミッションを果たすことで社会に貢献してまいります。

今後とも変わらぬご支援をお願いするとともに、さらなる発展を目指す当社にご期待ください。

ありがとうございます。

株式会社イケヒコ・コーポレーションについて

株式会社イケヒコ・コーポレーションは、1886年（明治19年）創業の総合インテリアメーカーです。

福岡県大木町を拠点に、い草・畳関連製品をはじめ、ラグ、寝具、こたつ布団など、暮らしに関わる商品の企画・製造・販売を行っています。

「快適・創造」を理念に、い草文化を未来へ継承しながら、現代のライフスタイルに合った新たな価値提案を続けています。

【会社概要】

会社名：株式会社イケヒコ・コーポレーション

所在地：福岡県三潴郡大木町三八松1052

代表者：代表取締役社長 猪口 耕成

創業：1886年（明治19年）

事業内容：インテリア・寝具製品の企画・開発・製造・販売

URL：https://ikehiko.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イケヒコ・コーポレーション

広報担当：阿部

TEL：0944-32-1203

MAIL：press@ikehiko.co.jp