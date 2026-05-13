軽井沢72ゴルフ開場55周年×昭和100年記念を開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

軽井沢72ゴルフ（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 総支配人：影山裕子）は、軽井沢72ゴルフの開業55周年および昭和100年という節目を迎えるにあたり、これまでの歩みに感謝を込めて、なつかしさと楽しさが詰まった「開業55周年記念コンペ」を開催いたします。

本コンペは、昭和の時代を彩ったゴルフ文化やライフスタイルをテーマに、幅広い世代のゴルファーにお楽しみいただける特別企画です。往年の名プレーヤーに思いを馳せながら、当時の雰囲気を感じていただき、ゴルフの魅力を改めて体感していただければと思います。

当日は、昭和レトロを感じさせるドレスコードでの参加は大歓迎、昭和風「大人のお子さまランチ」をお召しあがりいただけます。また、55周年をイメージした賞品など、多彩なコンテンツを予定しております。長年ご愛顧をいただいているお客さま、初めてご来場される方にも、新鮮で心に残る一日をお届けいたします。軽井沢72ゴルフはこれからも、時代とともに進化しながら、お客さまに愛され続けるゴルフ場を目指してまいります。「開業55周年記念コンペ」を通じて、過去と現在、そして未来をつなぐ特別なひとときをぜひお楽しみください。

1971年開業当時の軽井沢72ゴルフ大人のお子さまランチ

軽井沢72ゴルフ 開業55周年×昭和100年記念コンペ概要

軽井沢72ゴルフの開業55周年と昭和100年を記念し、懐かしさと楽しさが詰まった特別なコンペを

開催。

日 程 2026年7月5日(日)

コース 西・ブルーコース 限定10組

料 金 お一人さま \22,055

※料金には、プレー代、昼食代、賞品代、補償料35円、ゴルフ振興金50円が含まれております。

※ロッカーフィー330円は別途頂戴いたします。

内 容 ・昼食は、どこか懐かしい昭和風「大人のお子さまランチ」付き

・55周年を記念した「55」にまつわるグッズをご用意。

・昭和感あふれる服装でのご参加も大歓迎。

・開場当時の写真や思い出のグッズをお持ちの方は、ぜひ当日ご持参ください。

ご持参いただいた方には、プレゼントをご用意しております。

開業当時の南軽井沢ゴルフ場（9ホール）全景 現：東入山コースの一部

南軽井沢ゴルフ場 フロント

南軽井沢ゴルフ場 レストラン

レストランより押立山 を望む

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町南軽井沢発地

開 業：1956年8月 南軽井沢ゴルフ場（9ホール、東 入山コースの一部）営業

1971年7月 軽井沢72ゴルフ営業（現西ゴールドコースの一部、ブルーコース計36ホール

の営業）

ホール数：6コース・108ホール

アクセス：【電車でお越しの方は・・・】

北陸新幹線軽井沢駅南口からゴルフプレーヤー専用「無料シャトルバス」運行。

【お車でお越しの方は・・・】

上信越自動車道碓氷軽井沢I.C.より平常時約15分（約10km）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/golf/karu72/west/informations/syouwa100/