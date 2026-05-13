軽井沢72ゴルフ開場55周年×昭和100年記念を開催

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株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

軽井沢72ゴルフ（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 総支配人：影山裕子）は、軽井沢72ゴルフの開業55周年および昭和100年という節目を迎えるにあたり、これまでの歩みに感謝を込めて、なつかしさと楽しさが詰まった「開業55周年記念コンペ」を開催いたします。



本コンペは、昭和の時代を彩ったゴルフ文化やライフスタイルをテーマに、幅広い世代のゴルファーにお楽しみいただける特別企画です。往年の名プレーヤーに思いを馳せながら、当時の雰囲気を感じていただき、ゴルフの魅力を改めて体感していただければと思います。



当日は、昭和レトロを感じさせるドレスコードでの参加は大歓迎、昭和風「大人のお子さまランチ」をお召しあがりいただけます。また、55周年をイメージした賞品など、多彩なコンテンツを予定しております。長年ご愛顧をいただいているお客さま、初めてご来場される方にも、新鮮で心に残る一日をお届けいたします。軽井沢72ゴルフはこれからも、時代とともに進化しながら、お客さまに愛され続けるゴルフ場を目指してまいります。「開業55周年記念コンペ」を通じて、過去と現在、そして未来をつなぐ特別なひとときをぜひお楽しみください。



1971年開業当時の軽井沢72ゴルフ

大人のお子さまランチ

軽井沢72ゴルフ　開業55周年×昭和100年記念コンペ概要



軽井沢72ゴルフの開業55周年と昭和100年を記念し、懐かしさと楽しさが詰まった特別なコンペを


開催。


日　程　2026年7月5日(日)


コース　西・ブルーコース　限定10組


料　金　お一人さま　\22,055


※料金には、プレー代、昼食代、賞品代、補償料35円、ゴルフ振興金50円が含まれております。


※ロッカーフィー330円は別途頂戴いたします。


　内　容　・昼食は、どこか懐かしい昭和風「大人のお子さまランチ」付き


　　　　　・55周年を記念した「55」にまつわるグッズをご用意。


　　　　　・昭和感あふれる服装でのご参加も大歓迎。


　　　　　・開場当時の写真や思い出のグッズをお持ちの方は、ぜひ当日ご持参ください。


　　　　　　 ご持参いただいた方には、プレゼントをご用意しております。



開業当時の南軽井沢ゴルフ場（9ホール）全景　現：東入山コースの一部




南軽井沢ゴルフ場　　　フロント




南軽井沢ゴルフ場　　　レストラン




レストランより押立山　を望む





所在地：長野県北佐久郡軽井沢町南軽井沢発地


開　業：1956年8月　南軽井沢ゴルフ場（9ホール、東 入山コースの一部）営業


　　　　1971年7月　軽井沢72ゴルフ営業（現西ゴールドコースの一部、ブルーコース計36ホール


　　　　　　　　　　の営業）


ホール数：6コース・108ホール


アクセス：【電車でお越しの方は・・・】


　　　　　　北陸新幹線軽井沢駅南口からゴルフプレーヤー専用「無料シャトルバス」運行。


　　　　　【お車でお越しの方は・・・】


　　　　　　上信越自動車道碓氷軽井沢I.C.より平常時約15分（約10km）


詳細を見る :
https://www.princehotels.co.jp/golf/karu72/west/informations/syouwa100/