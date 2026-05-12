ソウルを拠点とするセレクトショップ「TUNE」と「Nike」とのコラボレーションAir Force 1を発売

JKND JAPAN 株式会社

ソウルを拠点とするセレクトショップ「TUNE」(@tune.kr)は、Nikeとのコラボレーションにより、キャンバス(CVS)素材を採用した特別な「Air Force 1」を発売いたします。

今回のテーマである「Wardrobe Unlocked」は、90年代のソウルのストリートを色鮮やかに彩ったAir Force 1 CVSへのオマージュし、古いワードローブから偶然見つけた宝物や、埃をかぶったヴィンテージショップの片隅に眠っていた貴重なデッドストックのようにある人にとっては輝かしい90年代のノスタルジックな記憶を呼び起こし、このモデルを初めて目にする新しい世代にとっては、受け継がれてきたヘリテージを現代のインスピレーションとして受け取る、新鮮で刺激的な発見となることを願っています。



ヘビーワックスコーティングが施されたハードキャンバスで構成されたこの一足は、意図的にエイジングを楽しめるようデザインされています。着用する人の習慣や、ともに過ごした時間の積み重ねに合わせて自然に馴染み、履く人それぞれの時間とともに、唯一無二の風合いへと育っていきます。

※日本国内での販売はthisisneverthatが運営するギャラリーFrame Gallery TokyoとSNKRSのみ。



[Release Information]

- Product Details : IR5895-399 / 19,800円 (税込)

- Launch Date : 2026年 5月16日

- Availability : Frame Gallery Tokyo / SNKRS



[お問い合わせ先]

Frame Gallery Tokyo

150-0001 東京都渋谷区神宮前4-27-6 B1F

03-4363-2150



Instagram @tune.kr @nikeseoul ＠frame_gallery_tokyo