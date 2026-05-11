遠隔操作式車道用警報装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（受動赤外線式、能動赤外線式、磁気センサー式）・分析レポートを発表
2026年5月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「遠隔操作式車道用警報装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、遠隔操作式車道用警報装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、遠隔操作式車道用警報装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は248百万ドルと評価され、2031年には387百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.6%であり、住宅セキュリティおよびスマートホームの普及に伴い市場は着実に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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遠隔操作式車道用警報装置は、住宅や商業施設の出入口や駐車スペースを監視するためのセキュリティ機器です。
人や車両、物体の侵入を検知すると無線通信により利用者へ通知を行い、リアルタイムでの監視と防犯対策を可能にします。主に家庭の玄関や車道、駐車場などで使用され、安全性の向上に寄与します。
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近年、この分野はスマートホームの普及により急速に発展しています。製品の高度化が進み、スマートフォンとの連携や遠隔監視、リアルタイム通知機能などが強化されています。
また、省電力設計や環境配慮型製品への関心の高まりにより、高効率な無線警報システムの開発が進んでいます。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では受動赤外線型、能動赤外線型、磁気プローブ型に分かれており、用途別ではオンライン販売とオフライン販売に分類されています。
電子商取引の拡大によりオンライン販売の重要性が高まっています。
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主要企業としては、Guardline、Chamberlain、4VWIN、Geeni Sentry、1byone、Htzsafe、Fosmon WaveLink、Dakota Alert、Reliable Chimes、Rodannなどが挙げられます。
さらにMighty MuleやSafeguard Supplyなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品機能の高度化や利便性向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米では住宅セキュリティへの関心が高く、市場の中心となっています。
一方でアジア太平洋地域でもスマートホームの普及により需要が増加しています。
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市場成長の要因としては、防犯意識の高まり、スマートホーム化の進展、無線技術の発展が挙げられます。一方で、価格競争や製品差別化の難しさが課題となっています。
また、人工知能や高度なセンサー技術の導入が新たな市場機会を創出しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「遠隔操作式車道用警報装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、遠隔操作式車道用警報装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、遠隔操作式車道用警報装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は248百万ドルと評価され、2031年には387百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.6%であり、住宅セキュリティおよびスマートホームの普及に伴い市場は着実に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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遠隔操作式車道用警報装置は、住宅や商業施設の出入口や駐車スペースを監視するためのセキュリティ機器です。
人や車両、物体の侵入を検知すると無線通信により利用者へ通知を行い、リアルタイムでの監視と防犯対策を可能にします。主に家庭の玄関や車道、駐車場などで使用され、安全性の向上に寄与します。
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近年、この分野はスマートホームの普及により急速に発展しています。製品の高度化が進み、スマートフォンとの連携や遠隔監視、リアルタイム通知機能などが強化されています。
また、省電力設計や環境配慮型製品への関心の高まりにより、高効率な無線警報システムの開発が進んでいます。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では受動赤外線型、能動赤外線型、磁気プローブ型に分かれており、用途別ではオンライン販売とオフライン販売に分類されています。
電子商取引の拡大によりオンライン販売の重要性が高まっています。
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主要企業としては、Guardline、Chamberlain、4VWIN、Geeni Sentry、1byone、Htzsafe、Fosmon WaveLink、Dakota Alert、Reliable Chimes、Rodannなどが挙げられます。
さらにMighty MuleやSafeguard Supplyなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は製品機能の高度化や利便性向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米では住宅セキュリティへの関心が高く、市場の中心となっています。
一方でアジア太平洋地域でもスマートホームの普及により需要が増加しています。
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市場成長の要因としては、防犯意識の高まり、スマートホーム化の進展、無線技術の発展が挙げられます。一方で、価格競争や製品差別化の難しさが課題となっています。
また、人工知能や高度なセンサー技術の導入が新たな市場機会を創出しています。