【AI動画制作サービスVideo Craft活用事例紹介】富士産業株式会社様が社内研修・eラーニングの作成を目的にVideo Craftを導入

株式会社Stand Technologies

株式会社Stand Technologies（本社：東京都渋谷区、代表取締役 共同代表：河合真吾・中川 綾太郎）はこのたび、富士産業株式会社様に社内研修・eラーニング作成を目的として、AI動画制作サービスの「Video Craft」を導入いただいたことをお知らせいたします。

サービスURL：https://videocraft.jp/(https://videocraft.jp/)

【富士産業株式会社様 概要】

企業名：富士産業株式会社

業種：飲食業（給食）

従業員数：17,349名（2025年5月時点）

ご利用用途：社内研修・eラーニング

Q1.Video Craftの導入を検討された背景には、どのような課題がありましたか。

【Video Craftに関するお客様の声】

研修動画を作成する際、PowerPointにて音声を録音していましたが、録音や撮り直しなどで約2時間の工数が発生していたのが課題でした。また、研修ごとに話すスピードや声質・抑揚に差があり、聞き取りづらさや伝わりづらさが課題となっていました。

Q2. Video Craftを検討される中で、他の選択肢と比べて決め手になったポイントは何でしたか。

音声の種類が多くあり、イントネーションなども簡単に修正ができるところです。

また、担当者の方がスムーズに対応していただいた点も決め手となりました。

Q3. 実際にVideo Craftを使ってみて、「良いと感じた点」や「便利だと感じた点」を教えてください。

１.プレビュー

URLを共有するだけで、簡単に他部署への確認依頼ができる点

２.外国語も対応

弊社はベトナム人が多く在籍しているため、手軽に翻訳ができる点

【Video Craftについて】

Video Craft（ビデオクラフト）は、AI技術を駆使して誰でも簡単に高品質な動画を制作できるサービスです。PowerPointやPDFの資料をアップロードし、自然で流暢な日本語のAI音声ナレーションやアバターを組み合わせ、高品質な動画を専門知識なしで簡単に作成できます。

直感的な操作性もVideo Craftの特徴です。PowerPointのスライド作成のような感覚で、編集に不慣れな人でもスムーズに扱えます。

法人向け活用シーンも幅広く、研修やeラーニング教材、企業PR、採用動画、社内紹介など多彩な用途に対応。従来の映像制作に伴うコストや時間を大幅に削減でき、企業のDX推進やコンテンツ内製化をサポートします。

多言語版を制作したいお客様には、特におすすめです。日本語版のファイルを作成すれば、動画内の文字とナレーションをワンクリックで51ヶ国語に翻訳できます。海外のお客様や日本語を母国語としないスタッフ、海外拠点のスタッフにも適切な動画コンテンツを提供できます。

Video Craftの資料請求はこちら：https://videocraft.jp/service-guide-org

【株式会社Stand Technologies 会社概要】

社名：株式会社Stand Technologies

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル4階

代表者：代表取締役 共同代表 河合 真吾・中川 綾太郎

設立：2020年4月

事業内容：AI動画サービスVideo Craft（https://videocraft.jp/）・AI音声サービスVoice Space（https://voicespace.ai/）

コーポレートサイト：https://standtech.jp/