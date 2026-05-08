優秀なエフェクトアーティストに共通する“上手さのロジック”とは？ハリウッドで活躍した講師が解説『上手いエフェクトアーティストのエッセンス』【5/13開催】

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、代表取締役：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/）は、CGWORLD ONLINE ACADEMYにて『上手いエフェクトアーティストのエッセンス～ソフトウェアに依存しない上手いアーティストに共通しているロジック～』を2026年5月13日（水）に開催いたします。

一生モノのスキルになる。誰でも再現可能な“上手いエフェクト”の思考ロジックが学べる

詳細を見る :https://academy.cgworld.jp/contents/2049

ハリウッドVFX業界でキャリアを積み、約10年にわたりエフェクトアーティストとして第一線で活動してきた坂口 亮氏が、現場で出会ってきた数多くの優秀なアーティストの共通点をもとに、「なぜ上手いのか」を体系的に解説する講座です。

講座では、ツールやソフトウェアに依存しない普遍的な視点から、優れた表現を生み出すための思考プロセスや判断基準をロジックとして解説。感覚や経験に頼りがちなスキルを言語化し、誰でも再現可能な形で提示します。

スキルアップや次のステージを目指すエフェクトアーティストはもちろん、ライティング、テクスチャリング、ルックデベロップメント、マットペインティングなど、他の専門分野にも適用可能。

キャリアを一段引き上げるための“軸”を獲得できる内容です。

※本講座は2025年4月に開催された講座と同じ内容になります。

■過去の受講者の声

・今までありそうでなかった観点（プロダクションセンス）からのお話しで、大変勉強になりました。知識を身に着けて作品に取り掛かってみてもどうしてもうまくいかず困り果てていたのですが、自分はお話しにあったジュニアとシニアのグラフの上のパターンだったことに気が付くことができました。オプティマイズできるのは解像度などだけではないというお話しも今までほぼ聞けなかったお話しでしたので、今回こんなにしっかり説明いただだけて、本当にすっきり腑に落ち、今後のモチベーションも凄く上げる事が出来ました。 受講して本当に良かったです。

・なぜエフェクトアーティストにコミュニケーション能力が必要とされているかが分かった。クライアントの言葉の裏を探ることが大切。 捨てファイルという考え方は仕事に生かしていきたい。周波数のランダム構造を絵として見る癖をつけていきたい。

・現在、業界未経験の学生ですが、本日の授業は大変勉強になりました。どのようにして『目』を養っていけば良いのか、上司とのコミュニケーションはどのようにとるべきか、など幅広く貴重なお話を伺うことができたため、本講義に大変満足しております。

■カリキュラム（一部紹介）

・エフェクトが上手い人のロジック全体像

・均一なランダムを避け、低周波数のランダムと構造

・クライアントのリテイクの考え方

・自然なエフェクトとは?

・ウェッジをしない理由

・テクニカルな問題が作業の妨げになった時の考え方

など

講座で公開する資料の一部

■講師

VFXスーパーバイザー/CGディレクター（Scanline VFX）坂口 亮

ハリウッドVFX業界でインターンから20年キャリアを積み、現在はスキャンラインVFXにてVFXスーパーバイザー及びCGディレクターを務める。

VFXスーパーバイザーとして映画、ドラマ制作のプリプロ、プロダクション、ポスプロに関わりVFXの統括、CGディレクターとしては会社の技術管理、スーパーバイザーの教育など会社のスキルアップにも貢献している。

第８０回アカデミー賞科学技術賞受賞、視覚効果協会VESアワードノミネート、アカデミー会員。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/241_1_5d021edf8699683851424b8b2615586a.jpg?v=202605080251 ]詳細・申込はこちら :https://academy.cgworld.jp/contents/2049

■CGWORLD ONLINE ACADEMYとは？

月刊「CGWORLD +digital video」がプロデュースするCGクリエイターのための日本語動画チュートリアルサービスです。国内外で活躍するクリエイターによるチュートリアルはもちろん、海外のクリエイターによるチュートリアルも日本語で配信をしていく予定です。

CGWORLD ONLINE ACADEMYではコンセプトアート、モデリング、リギング、アニメーション、エフェクト、ライティング、レンダリング、コンポジットなど数多くのテーマのチュートリアルを提供します。スキルを向上させたいと考えている学生やクリエイターは自分に適したテーマから実績豊富なクリエイターの制作テクニックをいつでもどこでも学ぶことができます。

公式サイト：https://academy.cgworld.jp/