【新メニュー】“満足できる社食”多彩なメニューでラインアップ刷新　ー Office Premium Frozen、展示会で実機・商品をご覧いただけます ー

株式会社SL Creations

株式会社SL Creations（本社：東京都大田区羽田、代表取締役社長：佐藤健）は、法人向け常備型社食サービス「Office Premium Frozen（オフィスプレミアムフローズン）」において、2026年5月・6月の新メニューを発表いたしました。

あわせて、同サービスの導入検討をサポートする機会として、5月・6月に開催される各種展示会へ出展いたします。

■“おいしく、飽きない。満足できる社食”をオフィスに

5月6月新商品

「Office Premium Frozen」は、冷凍食品を活用した設置型の社食サービスです。電子レンジ調理のみで手軽に提供できる利便性と、食事としての満足感を両立し、従業員の食環境をサポートします。

多彩なメニューにより、日々の食事に飽きが来にくく、継続しやすい設計としています。手頃な価格帯で導入しやすく、従業員同士のコミュニケーションのきっかけづくりにもつながっています。

また、利用規模に応じて選べる4つの料金プランを用意し、全国対応が可能です。オフィスをはじめ、クリニックや学校、大規模事業所など、さまざまな施設で導入されています。

■暑い季節にうれしい、多彩なラインナップ

Office Premium Frozenご利用イメージ

5月・6月の新メニューでは、暑くなる季節にうれしい多彩なラインナップを展開しています。アジアンメニューや屋台風メニュー、軽食、スイーツまで幅広く取り揃え、その日の気分やシーンに応じた食事が可能です。

スパイスが食欲をそそるガパオや、手軽に楽しめるオムそば、明太フランスといった軽食メニューに加え、かぼちゃとココナッツのデザート春巻やアイスクリームなど、食後の満足感を高めるスイーツも充実しています。

さらに、カリフラワーライスを使用したカレーピラフなど、健康志向にも配慮したメニューを展開。「のり巻きチキン」は、鶏肉のしっかりとした食感と食べ応えが特長で、主菜としての満足感を高める一品です。

健康志向の方からしっかり食べたい方、スイーツ好き、エスニック志向の方まで、幅広いニーズに応えるラインナップとなっています。

■展示会出展情報

ガパオの素おすすめ新メニュー

「Office Premium Frozen」をより具体的にご理解いただく機会として、以下の展示会に出展いたします。

会場では、常備型社食サービスの設置イメージをご確認いただけるほか、実際の商品や冷凍庫内の品揃えをご確認いただけます。

※試食の提供はございません。

出展予定展示会

・製造業の人手不足対策EXPO（関西）

会期：2026年5月13日

・バックオフィスDXPO（名古屋）

会期：2026年5月19日

・福利厚生EXPO（東京）

会期：2026年6月17日～

※展示内容は各会場で一部異なる場合があります。

■サービス特長

・電子レンジで簡単に提供できる冷凍社食

・食事としての満足感と継続しやすさを両立

・利用規模に応じた4つの料金プラン

・全国対応、さまざまな施設で導入可能

【サービス概要】

サービス名：Office Premium Frozen

提供対象：法人企業

提供形態：冷凍食品の定期配送＋設置型社食サービス

URL：https://office-premiumfrozen.jp/

■株式会社SL Creationsについて

株式会社SL Creationsは、1970年創業の食品宅配サービス企業です。「どこよりも安心・安全、どこよりもおいしい」を理念に、冷凍食品を中心とした商品開発・販売を行っています。

2014年には「健康」を第3の柱に掲げ、簡単・便利でありながら、健康的な食生活を支える商品・サービスを展開しています。

2020年4月1日、創業50周年を機に「シュガーレディ」から「SL Creations」へ社名変更。より創造性に富んだ商品・サービスの提供を目指しています。