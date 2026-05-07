オーパークおごせ×羽生蒸溜所。20年の時を経て復活を遂げたウイスキーの造り手の想いを聞きながら味わう「ペアリングディナーイベント」を開催します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、埼玉県羽生市の「羽生蒸溜所」とコラボレーションした、1日限定のウイスキーペアリングディナーイベントを2026年6月27日（土）に開催します。

本イベントでは、羽生蒸溜所の代表によるウイスキー解説とともに、オーパークおごせ料理長が手がける特製ディナーコースをご提供。造り手の想いや復活のストーリーに触れながら、料理とウイスキーのマリアージュを五感で味わう、特別なひとときをお届けします。

◎イベントの特徴

（１）“復活のウイスキー”を造り手の言葉で味わう

2021年に蒸溜を再開した羽生蒸溜所。長い休止期間を経て復活した背景や想いを、代表自らが解説します。

（２）料理長によるこの日だけの特別コース

レストランMORINIWAの料理長こだわりのディナーコースをウイスキーに合わせて一皿ずつご提供します。

（３）少人数だからこそ実現する濃密な体験

定員10名の限定開催。造り手と直接会話しながら楽しめる、贅沢な時間です。

2026年4月に発表された1,600本限定のシングルモルトウイスキー「TONE-トーン-羽生 ラルガメンテ シングルモルトダブルカスク シェリー＆バーボン」も当日のペアリングにて実際に味わっていただけます。この貴重な機会をお見逃しなく！

＜オーパークおごせ×羽生蒸溜所 ペアリングディナーイベント＞

開催日：2026年6月27日（土）

時間：18:00～20:00（17:00 受付開始）

場所：レストランMORINIWA（オーパークおごせ1階）

定員：10名

料金：10,000円（税込）

料金に含まれるもの：ディナーコース、ウイスキーペアリング、入浴料、お土産

ご予約方法：下記の予約フォームよりお申し込みください

https://forms.gle/Y9c3kNtHQP3SzPBy9

■羽生蒸留所（株式会社東亜酒造）

1625年（寛永２年）創業。第二次世界大戦後間もない1946年にウイスキーの製造免許を取得。1980年代の地ウイスキーブーム時に、主要銘柄の「ゴールデンホース」が人気を博す。2000年、ウイスキー市場の低迷により自社蒸留を中止。自社蒸留中止から20年の月日を得て、2021年に「羽生蒸溜所」として自社モルトウイスキーの製造を再開。

https://www.toashuzo.com/

■BIO-RESORT HOTEL & SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむ里山リゾート。最大 5 名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」やサウナ付き 1 棟貸「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意。家族で入れる水着風呂も人気のサービスです。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/