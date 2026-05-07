株式会社カプコン

「CAPCOM CUP 13（カプコンカップ サーティーン）」は『ストリートファイター6』で行われる世界最高峰の公式世界大会で、世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2026」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強をかけて激闘を繰り広げます。

「CAPCOM Pro Tour 2026」の大会群の一つである「Premier（プレミア）」は、オフラインで開催される個人戦トーナメント大会です。

「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」は最大9回開催され、各大会の優勝者は世界決勝大会「CAPCOM CUP 13」の出場権を獲得することができます。

また、各大会の上位入賞者には「Premier Points」が与えられ、「Premier」全大会終了後の総獲得ポイントの上位7名にも「CAPCOM CUP 13」の出場権が与えられます。

「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」最初の大会「Evo Japan」優勝はZETA | YAMAGUCHI選手！

「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」最初の大会となる「Evo Japan」を見事優勝したのはZETA | YAMAGUCHI選手となりました。

ZETA | YAMAGUCHI選手には、両国国技館で開催が予定されている世界決勝大会「CAPCOM CUP 13」への出場権が与えられます。

「CAPCOM Pro Tour 2026」ワールドウォリアー日本大会はエントリー絶賛受付中！

「CAPCOM Pro Tour 2026」の大会群の一つである、「ワールドウォリアー 日本大会」は現在エントリー受付中です。

5月10日（日）に開催される第1回大会は既にエントリー締切となっておりますが、第2回以降の大会は絶賛エントリー受付中です。

「CAPCOM Pro Tour 2026 ワールドウォリアー 日本大会 #2」

開催日：7月5日（日）

エントリー受付日時：6月29日（月）23:59まで

エントリーはこちら

https://www.start.gg/tournament/world-warrior-2026-japan-2/details