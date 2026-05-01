190分の超大型特集「リアルアキバボーイズ東京体育館2025スペシャル」5月26日（火）よる9時～ 映画・チャンネルNECOにて一挙放送決定！東京体育館ワンマンライブをTV初放送！

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー REAL AKIBA BOYZ（所属：クリエイターレーベル「METEORA st.」）が、日活株式会社の運営するCS放送「映画・チャンネルNECO」にて、190分の超大型特集「リアルアキバボーイズ東京体育館2025スペシャル」を2026年5月26日（火）よる9時より一挙放送することが決定しました。特集はライブ番組とトーク番組の豪華2本立てとなります。

REAL AKIBA BOYZは2006年に結成されたアニソンダンスパフォーマーで、アニソンに合わせてダンスを披露するスタイルで注目を集めました。日本テレビ「スタードラフト会議」への度重なる出演をきっかけにブレイクし、メジャーデビューを果たしています。2024年には初の日本武道館ワンマンライブを成功させ、2025年10月には活動史上最大規模となる東京体育館公演を開催しました。さらに2026年には再び東京体育館でのワンマンライブが決定しているほか、2025年11月には上海でのワンマンライブも成功させるなど、国内外で人気を広げています。

今回の特集では、東京体育館公演のライブ映像と、メンバーが結成の歴史や公演の裏側を語るトーク番組の2本をお届けします。

【LIVE】

「リアルアキバボーイズ東京体育館2025」

REAL AKIBA BOYZが2025年10月4日に東京体育館で開催したワンマンライブ「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」の模様を収録。会場を埋め尽くしたファンの熱気とともに、卓越したダンスパフォーマンス、オリジナルソングの歌唱、REAL AKIBA BANDによる豪華な生演奏、ゲストの喜矢武豊（ゴールデンボンバー）・RHYMESTERとのコラボレーションなど、ボリューム満点でお楽しみいただけます。

初回放送：2026年5月26日（火）22時00分～24時10分

【TALK】

「リアルアキバボーイズ東京体育館2025 今頃反省するん会SP」

REAL AKIBA BOYZの結成から現在までの歴史から、活動史上最大規模となる東京体育館でのワンマンライブの裏側、そして今後の展望までじっくり掘り下げるファン必見の特別番組！前半ブロックでは、スタジオを囲う巨大LEDに映し出されたRAB年表を元に、結成秘話やメンバー各々のターニングポイントを振り返ります。後半ブロックでは、東京体育館公演の裏側に潜入したVTRからクイズを出題。歴史的な一日の裏で一体何が起きていたのか、ここでしか知ることのできないマル秘エピソードも。最後には、これからのREAL AKIBA BOYZで達成したい夢をメンバー自ら赤裸々に語ります。

初回放送：2026年5月26日（火）21時00分～22時00分

「スカパー！番組配信」なら、番組をスマホやPCでも視聴可能です。必要なのはB-CASカードまたはACAS番号のみ。さらに、スカパー！で番組をご覧いただくと、応募者全員に番組オリジナルグッズをプレゼントいたします。詳細は後日発表。



＜番組情報＞

特集：「リアルアキバボーイズ東京体育館2025スペシャル」

【LIVE】

「リアルアキバボーイズ東京体育館2025」

初回放送：2026年5月26日（火）22時00分～24時10分



【TALK】

「リアルアキバボーイズ東京体育館2025 今頃反省するん会SP」

初回放送：2026年5月26日（火）21時00分～22時00分



【番組ページ】 https://www.necoweb.com/neco/info/detail.php?id=1389

【番組SNS】 X：@chneco_RAB ／ TikTok：@chneco_rab



＜映画・チャンネルNECO＞

日本映画の最新ヒット作から名作、掘り出し作品までたっぷりとお届け！さらにドラマやアニメ、バラエティ、音楽ライブなど、選りすぐりの番組だけをお届けする、再発見・新発見エンターテイメントチャンネルです。視聴可能世帯数は約665万世帯（2026年1月末時点）。スカパー！（CS223）／スカパー！プレミアムサービス（Ch.633）、全国のケーブルTV、IPTVでも視聴可能です。



＜REAL AKIBA BOYZ プロフィール＞

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回NHK紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide 2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」に出演するなど、アーティスト・YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー・現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動など多彩な展開を見せている。

■今後のライブ情報について

THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2026 “あきば3150”

日程：2026年9月19日(土)

時間：開場15:30／開演16:30

会場：東京体育館

チケット最速HP先行

受付期間：4月25日(土)19:00～5月10日(日)23:59

受付URL：https://l-tike.com/rab/

REAL AKIBA ARTISTZ ファン感謝祭

日程：2026年6月14日(日)

時間：開場14:00／開演15:00

会場：ＣＬＵＢ ＣＩＴＴＡ’(神奈川県)

チケット販売：https://l-tike.com/realakiba/