『ダービースタリオンマスターズ』9.5周年記念！超豪華イベント&キャンペーンを開催中！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀)が運営する「ダービースタリオン」シリーズのスマホゲーム『ダービースタリオン マスターズ(ダビマス)』(iOS/Android)にて、本日2026年5月1日(金)より9.5周年記念超豪華イベント&キャンペーンを開催中です。この機会にぜひダビマスをお楽しみください。

■「9.5周年記念 真・Ｗ究極凄馬交換券」をプレゼント！

期間内にゲーム内にログインすると、「交換ボード」からお好きな種牡馬を選択して交換できる

「9.5th記念 真・Ｗ究極凄馬交換券」をプレゼントします。

配布期間：2026年5月1日(金)0:00～2026年6月11日(木)23:59まで

■「9.5th記念 ★5種牡馬限定種付け権利書」など豪華なアイテムをプレゼント

期間内にゲーム内にログインすると特別なアイテム「9.5th記念 真・究極凄馬限定種付け権利書」、「9.5th記念 究極凄馬・超凄馬・凄馬限定種付け権利書」、「9.5th記念 ★5種牡馬限定種付け権利書」をプレゼント中。

配布期間：2026年4月24日(金)0:00～2026年6月11日(木)23:59まで

■「9.5周年 真・究極凄馬記念」を開催！

真・究極凄馬として★5「シンボリルドルフ-巌瓏-」、★5「パーシア-翔瑚-」、★5「スペシャルウィーク-瑚闘-」が初登場する「9.5周年 真・究極凄馬記念」を開催します。

★5種牡馬の登場率が30%で、10回抽選では★5種牡馬が必ず1株以上獲得できます。

さらに10回抽選は初回無料で挑戦できます。

開催期間：2026年5月1日(金)0:00～2026年5月6日(水)23:59まで

■「9.5周年 とっておきだよっ★はむリンのドリームボール」を開催！

「9.5周年記念公式ブリーダーズカップ」で発揮する新規才能「独歩天下」などが登場する

「9.5周年 とっておきだよっ★ はむリンのドリームボール」を開催します。

開催期間：2026年5月1日(金)0:00～2026年5月7日(木)23:59まで

※開催期間中は、毎日1回10回抽選に無料で挑戦できます。

■「超決戦！9.5th Anniversary」を開催！

1人またはダビフレたちと共に特別なBCレースで強敵に挑戦し、

報酬を獲得するイベント「超決戦！9.5th Anniversary」を開催します。

2022年「天皇賞（春）」の舞台で、強敵タイトルホルダーに挑戦し、

記念褒賞から★5「タイトルホルダー-毅煌-」の種付け権を獲得しましょう。

開催期間：2026年5月1日(金)12:00～2026年5月17日(日)23:59まで

■「祝9.5周年！ログインボーナス」を開催！

2026年5月1日(金)4:00から2026年6月12日(金)3:59までの期間内にゲーム内にログインすると、「金の馬蹄石」や、「9.5th Anniv.チケット」など育成に役立つ様々なアイテムを獲得できます。

▼開催期間

第1弾：2026年5月1日(金) 4:00～5月10日(日) 3:59

第2弾：2026年5月10日(日) 4:00～5月21日(木) 3:59

第3弾：2026年5月21日(木) 4:00～5月30日(土) 3:59

第4弾：2026年5月30日(土) 4:00～6月12日(金) 3:59

■「9.5th Anniv.チケット抽選会」を開催！

2026年5月1日(金)からの9.5周年の期間中に開催されるキャンペーンや、イベントの報酬などから最大120枚獲得できる「9.5th Anniv.チケット」で遊ぶことが出来る抽選会です。

所持していると、抽選会の画面に「9.5th Anniv.チケット抽選会」が表示され、チケット1枚で1回抽選ができます。

■「9.5周年記念！春競馬予想 WIN5キャンペーン」を開催！

2026年5月1日 (金) からの9.5周年期間中に

5月中に開催される全5回のGIレースを対象にした「春競馬予想 WIN5キャンペーン」を開催します。

各GI予想キャンペーンに参加すると自動的にWIN5キャンペーンにも参加となります。

予想した競走馬のいずれか1頭が1着になると的中となり、1着馬の的中回数に応じて金の馬蹄石や限定称号をプレゼントします。

■対象レース

・5月3日 : 天皇賞(春)

・5月10日 : NHKマイルカップ

・5月17日 : ヴィクトリアマイル

・5月24日 : オークス

・5月31日 : 日本ダービー

■「ダビマスジャンボ 9.5周年記念宝くじ」を開催！

最大1万個の金の馬蹄石が抽選で当たる「ダビマスジャンボ 9.5周年記念宝くじ」を開催します。

2026年5月2日(土)15:00 以降にゲーム内にログインすると、1等「10,000個」、2等「1,000個」、3等「500個」、参加賞「50個」のいずれかの金の馬蹄石がプレゼントボックスに配布されます

2026年4月21日(火)から2026年4月30日(木)までのログイン日数に応じて、当選確率がアップします。

他にも様々なイベントやキャンペーンの実施を予定していますので、今後とも『ダービースタリオン マスターズ』をよろしくお願いいたします。

■『ダービースタリオン マスターズ』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80650/table/565_1_d5ca75eb1e03a07c71ae6355347f0993.jpg?v=202605010151 ]

※各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です