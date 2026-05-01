CMEF2026が上海で閉幕：医療のブレークスルーと将来のトレンドのためのグローバルな舞台

上海2026年4月30日 /PRNewswire/ -- 第93回中国国際医療機器博覧会（CMEF）は、同時開催の業界イベントとともに、4月12日に上海の国家会展中心で開催された4日間の展示・交流会を終え、無事閉幕しました。 「イノベーションの融合、無限の進化（Innovation Fusion, Boundless Evolution）」というテーマのもと、 CMEF 2026には、150以上の国と地域から30万人以上の参加者が集まりました。米国、ドイツ、日本、韓国、ロシア、マレーシアなど、20以上の国と地域の企業が会場で新製品を発表しました。





CMEF2026では、医療・ヘルスケア分野の国際的な一大プラットフォームとして、世界の医療機器と関連産業チェーンの最新の進歩を紹介し、何千もの先駆的な医療イノベーションが披露されました。この見本市は、川上から川下までの産業チェーンの効率的な接続と連携を効果的に推進するとともに、革新的な技術と現実のアプリケーションとの統合を加速させ、研究開発のブレークスルーを商業化されたソリューションに転換することを促進し、ヘルスケア産業における質の高い開発を推進する見本市の役割を強化しました。

CMEF2026のCMEF MEDCONGRESSでは、テクノロジー＆イノベーション、臨床＆応用、政策＆規制、産業＆商業という4つの柱にわたって100以上のプレミアムフォーラムが開催されました。ヘルスケアにおけるAI、ブレイン・コンピューター・インターフェイス、シルバー・エコノミー、規制業務など、主要なトピックに焦点を当てたセッションが行われました。数千人の業界リーダー、病院長、学者、経営幹部が集まり、産学と研究の統合を推進することで、医療・ヘルスケア分野のイノベーションを促進しました。

同フェアでは、ロシア、ブラジル、ASEANといった主要海外市場に焦点を当てた19のWeTalk Stageセッションが開催され、グローバル製品発表、カントリーデイ、規制解釈、輸出ブートキャンプなどのトピックが取り上げられました。スウェーデン、フィンランド、イタリアをはじめとする各国の領事館、病院、販売代理店から、10件近くのWeTourガイドツアーが来場者を迎えました。

同時に、第3回GHWP革新的医療機器シンポジウム(GHWP Innovative Medical Device Symposium)とASEAN特別フォーラムが成功裏に開催され、医療機器企業の海外進出と産業高度化を支援するため、世界市場へのアクセスと東南アジアの機会を取り上げました。

今年の展示会では、医療・ヘルスケア産業チェーンにおける新製品、新技術、応用シナリオの全領域が紹介されました。「未来技術アリーナ（Future Tech Arena）」では、世界と国内の一流イノベーターが一堂に会し、超高精細ワイドボディCTスキャナー、手術用ロボット、世界初の侵襲的ブレイン・コンピューター・インターフェイスなど、世界初の製品や画期的な技術を披露しました。これらの進歩は、医療セクターを前進させる技術統合と質の高い開発の強い勢いを裏付けるものです。

今年のイベントが成功裏に終了したことで、CMEFは世界の医療・ヘルスケア業界全体の交流と協力を促進する重要なプラットフォームとしての役割を果たし続けています。今後のイベントにご期待ください。

・tHIS (The Health Industry Series) ASEAN 2026 ：7月28～30日、マレーシアのクアラルンプール・コンベンションセンター

・香港国際バイオテクノロジー会議・展示会（BIOHK）2026 ：9月9日～12日、香港コンベンション＆エキシビションセンター、 Hong Kong Biotechnology Organizationとの共催

・第94回CMEFと同時開催のシリーズ展示 ：10月21～24日、Capital International Exhibition & Convention Center（北京）

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（日本語リリース：クライアント提供）

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