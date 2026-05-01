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宇垣美里さんがイメージキャラクターに就任 省エネ住宅を普及させるヤマト住建
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本佳樹、以後「ヤマト住建」）は、フリーアナウンサーの宇垣美里さんをイメージキャラクターに迎えます。
■宇垣さん出演の動画が5月15日(金)に初公開！
ヤマト住建はフリーアナウンサーの宇垣美里さんをイメージキャラクターに迎えます。就任に伴い、今月15日からヤマト住建YouTube公式チャンネル( https://www.youtube.com/@yamatojuuken )にご出演。動画では住宅性能を体感できるミュージアムや、実際にヤマト住建が建てた家をヤマト住建のスタッフ解説のもと見学いただき、本物の省エネ住宅の秘密に迫ります。宇垣美里さんはヤマト住建と同じ兵庫県神戸市のご出身。マイホームを考えるリアルな世代の代表として、ヤマト住建の省エネ住宅を正直レビューしていただきます。動画は5月15日(金)から随時公開予定、ぜひご覧ください。
■宇垣美里さん就任コメント
“ヤマト住建のイメージキャラクターに就任いたしました。宇垣美里です。ヤマト住建は神戸に本社があるとお聞きし、同じ神戸出身のご縁を感じています。生活の基盤でもある住宅の情報をお伝えするとともに、ほとんどの人にとっては一生に一度の大きな買い物の一助となれれば幸いです。”
■宇垣美里さんプロフィール
1991年4月16日生まれ、兵庫県神戸市出身。2019年にTBSを退社し、現在はドラマやラジオ出演、執筆活動など幅広く活躍中。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
■宇垣さん出演の動画が5月15日(金)に初公開！
ヤマト住建はフリーアナウンサーの宇垣美里さんをイメージキャラクターに迎えます。就任に伴い、今月15日からヤマト住建YouTube公式チャンネル( https://www.youtube.com/@yamatojuuken )にご出演。動画では住宅性能を体感できるミュージアムや、実際にヤマト住建が建てた家をヤマト住建のスタッフ解説のもと見学いただき、本物の省エネ住宅の秘密に迫ります。宇垣美里さんはヤマト住建と同じ兵庫県神戸市のご出身。マイホームを考えるリアルな世代の代表として、ヤマト住建の省エネ住宅を正直レビューしていただきます。動画は5月15日(金)から随時公開予定、ぜひご覧ください。
“ヤマト住建のイメージキャラクターに就任いたしました。宇垣美里です。ヤマト住建は神戸に本社があるとお聞きし、同じ神戸出身のご縁を感じています。生活の基盤でもある住宅の情報をお伝えするとともに、ほとんどの人にとっては一生に一度の大きな買い物の一助となれれば幸いです。”
■宇垣美里さんプロフィール
1991年4月16日生まれ、兵庫県神戸市出身。2019年にTBSを退社し、現在はドラマやラジオ出演、執筆活動など幅広く活躍中。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp