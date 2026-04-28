関東圏に31店舗の飲食店・古着屋を展開する株式会社ココロオドル(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：杉本 健司)は2026年4月28日(火)、神奈川県横浜市の横浜駅西口エリアにある人気商業施設「ハマボールイアス」内1Fにて、新宿・渋谷で食べログ高評価＆連日予約で満席の令和の大衆酒場「大衆酒場 また会いにゆきます。 横浜店」(タイシュウサカバ マタアイニユキマス。 ヨコハマテン)とららぽーとTOKYO-BAYで連日行列の食事がしっかりとれるカフェレストラン「Miss pretty woman 横浜店」(ミスプリティウーマン ヨコハマテン)を2店舗同時グランドオープンいたします。





また会いにゆきます。内観

Miss pretty woman内観





両店舗は同施設内に位置し、「カジュアルに楽しむ大衆酒場」と「カワイイ映え空間で過ごすカフェレストラン」という異なる2つの体験を楽しめる“横浜の新たな飲食スポット”として注目を集めています。









■コンセプト

「今日はどっちで楽しむ？」を叶える2業態戦略

賑やかに飲みたい日は大衆酒場、ゆったり過ごしたい日はカフェレストラン。

気分やシーンに応じて選べる2ブランドを同時展開することで、横浜駅エリアにおける“新しい外食スタイル”を提案します。









■2店舗同時オープンの魅力

(1)“はしご利用”ができる新体験

1軒目は大衆酒場で盛り上がり、2軒目はカフェでゆったり過ごす――

そんな使い方が同施設内で完結。





(2)幅広い客層や利用シーンをカバー

●デート・女性層 → Miss pretty woman

●宴会・飲み会 → また会いにゆきます。

ターゲットの異なる2業態により、幅広いニーズに対応可能。





(3)横浜エリアの新たな“回遊型飲食スポット”

同時オープンにより、単店舗ではなく“エリアとしての魅力”を創出。





また会いにゆきます。外観





■店舗(1)

ネオ大衆酒場「また会いにゆきます。」

昭和レトロ×現代トレンドの融合空間

店内はカジュアルかつ木材インテリアを中心とした落ち着く雰囲気をベースに、現代的な洗練さを掛け合わせた空間設計。

女子会・宴会・カジュアルな飲み会など幅広く対応可能です。





ライブ感ある鉄板料理＆豊富な“酒のあて”

名物は、鉄板で焼き上げる「鉄板出汁巻き玉子」や、海老天・鶏天など揚げたての天ぷらを串スタイルで提供する「新名物天串」。

さらに、50種類以上の“酒のあて”を取り揃え、何度来ても楽しめるラインナップを実現しています。









■注目の新メニュー＆名物メニュー





新名物天串





・新名物天串 154円(税込)～

揚げたての美味しさを気軽に楽しめる、新名物「天串」。

外はサクッと軽やか、中は素材の美味しさをしっかり閉じ込めた絶妙な揚げ加減。

野菜・肉・海鮮それぞれの特徴に合わせて火入れを調整し、一本ごとにベストな状態でご提供します。





鉄板出汁巻き玉子





・鉄板出汁巻き玉子 869円(税込)

鉄板でずばやくふわとろにつくる、ちょっと甘めの出汁巻き玉子。

味の調節は醤油とサワーと一緒に。

既存店でも大好評のメニューです。





また会い焼きそば 特製醤油ダレ





・また会い焼きそば 特製醤油ダレ 1,364円(税込)

こちらも既存店で大好評のメニュー。

特製醤油ダレが香ばしく、食欲をそそります。

もちっとした麺によく絡んで酒のアテにも〆にも最適。





集合写真





■ポイントまとめ

●横浜駅徒歩約4分の好立地

●50種類以上の酒のアテ／新名物の天串や鉄板料理

●約60席の広々空間／貸切対応可

●サワー・コカボムなどドリンクも充実

●どのシーンでも使いやすい、大衆酒場ならではのカジュアルさ





Miss pretty woman外観





■店舗(2)

大人かわいいカフェレストラン「Miss pretty woman」

本格イタリアン×優雅なカフェタイム

窯焼き料理やパスタ、グリルなどの本格イタリアンをベースに、カフェ・スイーツまで楽しめるオールデイダイニング。





SNS映え抜群のスイーツ＆ドリンク

ふわふわ食感のスフレパンケーキや、香り豊かな英国式ミルクティーなど、視覚・香り・味覚で楽しめるメニューを展開。“写真を撮りたくなる空間と料理”が特徴です。









■注目の新メニュー＆名物メニュー





スフレパンケーキ メルティレアチーズティラミス





・スフレパンケーキ 1,540円(税込)～

(全6種、画像は「メルティレアチーズティラミス」)

既存店でも大好評、行列ができるほどふわとろで本格的なスフレパンケーキ。

全6種とバリエーション豊かなのもポイントで、甘さ控えめ～フルーティ、ほろ苦、甘めなどお好みに合わせてお選びいただけます。





パワーサラダ ベジビタミン





・パワーサラダ ベジビタミン 2,200円(税込)

たっぷり野菜×高たんぱくで、しっかり満足。

ヘルシーなのにお腹も心も満たされる「パワーサラダ」が新登場。

罪悪感なく満たされるからダイエット中にもオススメで、もたれない＆消化が良いから午後に響かせたくないランチにもぴったりです。





ロイヤルミルクティー





・ロイヤルミルクティー 990円(税込)～

南インド、ニルギリ産の高級茶葉を使用した希少な英国式ロイヤルミルクティーを採用。

茶葉本来の豊かな香りと、ミルクの濃厚なコクが溶け合う贅沢な味わいです。

アイス、ホットだけでなく、ストロベリークリームやナッツキャラメル等10種類のメニューをご用意し、カフェタイムを優雅にお過ごしいただけます。





集合写真





■ポイントまとめ

●横浜駅徒歩約4分の好立地

●窯焼き料理や本格イタリアンが味わえる

●本格スフレパンケーキや希少な英国式ミルクティー等カフェとしても楽しめる

●約70席のゆったり空間

●女子会・デート・記念日に最適なお洒落空間









■今後の展望

本2店舗は、「日常使いから特別な時間まで」を一箇所で提供する新しい飲食体験の創出を目指します。

横浜エリアにおける“選ばれる飲食スポット”として、さらなる展開を進めてまいります。









【店舗概要】

(1)

店舗名 ： 大衆酒場 また会いにゆきます。 横浜店

(タイシュウサカバ マタアイニユキマス。 ヨコハマテン)

所在地 ： 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボールイアス 1F

電話番号 ： 050-5868-8204

オープン日： 2026年4月28日(火)

アクセス ： 横浜駅から徒歩4分

営業時間 ： 平日 11:30～23:00(フードL.O 22:00／ドリンクL.O 22:30)

土日祝 11:00～23:00(フードL.O 22:00／ドリンクL.O 22:30)

定休日 ： 無(年末年始を除く)

席数 ： 60席／個室無し

食べログ ： https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14102641/

Instagram ： https://www.instagram.com/mataai.yokohama?igsh=MTUzdHlzY3k5Y2d4OA==





(2)

店舗名 ： Miss pretty woman 横浜店

(ミスプリティウーマン ヨコハマテン)

所在地 ： 神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボールイアス 1F

電話番号 ： 045-548-3465

オープン日： 2026年4月28日(火)

アクセス ： 横浜駅より徒歩4分

営業時間 ： 平日 11:30～23:00(フードL.O 22:00／ドリンクL.O 22:30)

土日祝 11:00～23:00(フードL.O 22:00／ドリンクL.O 22:30)

定休日 ： 無(年末年始を除く)

席数 ： 70席／個室無し

食べログ ： https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14102582/

Instagram ： https://www.instagram.com/pretty.yokohama?igsh=M29iYjZneGY1bTZt









【会社概要】

株式会社ココロオドルは『食をアートにする』をミッションに、『見た目から楽しむ』にフォーカスした飲食事業を展開しております。





会社名 ： 株式会社ココロオドル

所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー27階(27005号室)

代表者 ： 代表取締役社長 杉本 健司

設立 ： 2019年3月

資本金 ： 5,000,000円

事業内容： 飲食店運営

URL ： https://www.kokoroodoru2019.com/