GACテックデー2026（GAC Tech Day 2026）、スマートモビリティを牽引する5つの中核技術を発表

中国・広州、2026年4月18日 /PRNewswire/ -- GACテックデー2026（GAC Tech Day 2026）がGAC Groupの番禺本部で盛大に開催されました。今回のイベントでは、New Hybrid、New Body、New Intelligence、New Architecture、Chinese ChipsにおけるGACの最新のイノベーション成果が全面的に披露され、技術主導型からユーザー主導型のモビリティ体験への戦略的進化が示されました。





GAC Groupの社長であるXia Xianqing氏は次のように述べました。「当社のコミットメントは今も変わりません。技術を基盤とし、ユーザーを第一に考え、強靱なGACを築くことです。私たちは、先進的な体験を備えた、信頼性の高いスマートモビリティライフを、ユーザーに届けていく決意です。」

5つの中核技術の概要

ADiMOTION Powerは、ADiMOTION Range Extension、ADiMOTION PHEV、ADiMOTION HEV+で構成されるGACの新しいパワーテクノロジーブランドで、あらゆるシーンに対応する動力ソリューションをユーザーに提供します。China Automotive Technology and Research Centerから「高品質ハイブリッド（High-Quality Hybrid）」の認定を受けたADiMOTION PHEVは、BクラスMPVの燃料消費を3L時代へと導きます。ADiMOTION HEV+は、業界初の5.4kWh高レート対応安全バッテリーを採用し、ハイブリッド技術を2.0時代へと押し進めます。

Starship Bodyは、モノコックとボディオンフレームの利点を融合した、業界初の「Embedded Frame + Multi-Ring Cage」設計を採用しています。38,000N • m/°のねじり剛性と5トンの牽引能力により、オフロードでの力強さと日常の快適な通勤を両立します。

ADiGO Intelligenceは、知覚、マルチエージェント協調、感情表現という3つのAIエンジンを備えたクラウドエッジ統合アーキテクチャを採用しており、スマートコックピットを受動的な応答型から、ユーザーのニーズを先回りして理解する段階へと進化させます。

X-SOUL Architecture 4.0は車両のデジタル基盤として機能し、インテリジェントドライビング、コックピット、パワートレイン、シャシー、ボディ、コネクティビティの6領域融合を業界で初めて実現しました。車両全体のOTAアップグレードは最短8分で完了し、業界首位の水準を実現しています。

Chip Ecosystemにおいて、GACは105のエコシステムパートナーとともに、約400種のチップの共同開発を完了しました。100%国産チップ設計を採用した中国初のインテリジェントNEVであるHYPTEC GT Climbing Editionは、まもなく発売されます。GACはまた、チップ関連の成果を業界全体に開放し、鉄道交通、低空経済、具身知能の各分野を後押ししていくと発表しました。

技術を基盤とするGACは引き続き前進し、中国が世界的な自動車強国へと歩みを進める中で、その発展に貢献していきます。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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