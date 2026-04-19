英語で意見を伝える力を“より直感的に”鍛える　ネイティブキャンプの人気教材「5分間ディスカッション」をリニューアル

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、オリジナル教材「5分間ディスカッション」をリニューアルしたことをお知らせいたします。

本リニューアルでは、より直感的で使いやすい教材構成へと刷新し、短時間でも効率的に英語で意見を伝える力を鍛えられる学習体験の向上を図りました。

■短時間アウトプット教材の進化

「5分間ディスカッション」は、短時間で実践的なアウトプットができる教材として、多くのユーザーに利用されている人気コンテンツです。数多くのトピックの中から自由にテーマを選び、講師とのディスカッションを通じて、英語で自分の意見を伝える力を養うことが可能です。

一方で、「どのトピックを選べばよいか迷う」「よりスムーズにレッスンを受講したい」といった声も寄せられていました。

ネイティブキャンプでは、こうした学習者の声を受け、より直感的にテーマを選択できる構成と、スムーズに議論へ入れる設計を実現するため、本教材のリニューアルを実施しました。英語を「考えながら話す」機会をより身近にし、継続的なアウトプットの習慣化を支援します。

■リニューアル内容

・全300トピックを再編成

・トピック選択のしやすさを向上

・レッスン画面の見やすさを改善

■「5分間ディスカッション」教材について

「5分間ディスカッション」は、中上級レベルの学習者を対象とした教材です。

短時間で集中的にスピーキングを行うことで、効率的に英語で意見を伝える力を鍛えることが可能です。日常的な話題から抽象的なテーマまで幅広く対応しており、自身の考えを英語で整理し、発信する力を養います。

また、ディスカッション後には発音・語彙・文法の復習を行う構成となっており、アウトプットと振り返りを組み合わせた学習により、内容の定着を図ることができます。

ネイティブキャンプは今後も、学習者が自分の考えを英語で表現し、世界とつながるための実践的な学習環境の提供に努めてまいります。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

教材 :https://nativecamp.net/textbook/series/51

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media