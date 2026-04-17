YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ第４弾コンテンツ発表＆追加出演者決定！

ぴあ株式会社『YAESU LAUGH WEEK』

東京駅直結・八重洲エリアの中心に誕生する、地上51階の超高層複合ビル「TOFROM YAESU TOWER」。

その施設内に新たにオープンする「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」のプレオープン特別企画 「YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ」 の追加出演者が決定いたしました。

本イベントは「笑いが交差する5日間」をテーマに、様々なエンタテインメントとのコラボレーション企画をご用意して、皆さまにフレッシュな笑いをお届けします！

メイン会場は「TOFROM STAGE」「YAESU STAGE」2つのステージ。約200席の会場で、1日5～6ステージの公演を開催いたします。

今回新たに加わるのは、今回新たに加わるのは、今年で第9弾を迎える、話題のコント公演シリーズ「混頓」に関わったメンバー！5月2日・3日の2日間に渡りお送りいたします。

さらには、囲碁将棋と三四郎のありそうでなかった組み合わせライブ。ネタに加えて、ネタに対しての向き合い方やトークコーナーも展開していきます。

2025年度M-1グランプリが異様な盛り上がりで幕を閉じたことを受け、M-1の審査員でもあり、漫才協会の会長でもあるナイツ・塙が漫才協会の若手芸人を鼓舞するべくM-1強化ライブを発足！いつもは同門同士切磋琢磨しているが、このGWは対外試合を決行！相手は東京お笑い事務所に所属する若手芸人！日頃の特訓の成果を見せることができるのか、ご期待ください。

ビビプロ提供の人気ライブ「アングリークレイジーベイビー」「ビビプロ寄席」の人気企画にはザ・マミィ、からし蓮根、シンクロ二シティ他も出演！

ゴールデンウィークは、笑いあふれる八重洲の新しいエンターテイメント空間へぜひお越しください。

【イベント情報】

イベント名 YAESU LAUGH WEEK Presented by ぴあ

開催日時 2026年5月2日(土)～5月6日(水祝)

会場 TOFROM YAESU TOWER内 東京建物 ぴあ カンファレンス

（TOFROMステージ／YAESUステージ）

【スケジュール＆出演者】

『YAESU LAUGH WEEK』

＊第4弾コンテンツ発表＆追加出演者＊

混頓寄席vol.1

破壊ありがとう、Gパンパンダ、ファイヤーサンダー、土佐兄弟

ビビプロ寄席ライブ ぴあ特別編 漫才とコントのパレット

カラタチ、ジグザグジギー、ザ・マミィ、ファイヤーサンダー、からし蓮根

囲碁将棋 × 三四郎

囲碁将棋、三四郎

アングリークレイジーベイビー外伝

（MC）松崎克俊 （出演）カラタチ、ひつじねいり、サツマカワRPG、十九人、シンクロニシティ

混頓寄席vol.2

群青団地、破壊ありがとう、TCクラクション、フランスピアノ、友田オレ、ラブレターズ

八重洲ぴあ亭～落語と浪曲～

桂枝平、立川吉笑（追加出演者）

漫才協会 vs 東京事務所

（MC）ナイツ・塙、モグライダー・芝

（出演）＜漫才協会＞春組織、マッハスピード豪速球、おちもり、新宿カウボーイ

＜東京事務所＞豆鉄砲、ひつじねいり、リニア、十九人

『YAESU LAUGH WEEK』

※出演者・企画は順次追加発表いたします

※出演ステージは公式サイトをご確認ください

https://yaesulaughweek.com/

【チケット情報】

1日通し券（DAY1、DAY3、DAY5共通） 20,000円 ＜整理番号付き＞

1日通し券（DAY2のみ） 16,500円 ＜整理番号付き＞

通常券（各公演毎）※日程に関わらず一律料金 3,500円（各公演毎）＜整理番号付き＞

《一般発売》

一般発売：4/18(土)18:00～

https://yaesulaughweek.com/

【会場情報】

東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス

東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンスは、八重洲地下街（ヤエチカ）を経由して、東京駅に直結するほか、地下のバスターミナル（バスターミナル東京八重洲地下Ａ）を通じて国内主要都市から直接アクセス可能なTOFROM YAESU TOWERの立地特性を生かして整備された施設です。

約800名を収容可能な東京駅前初の段床式劇場「東京建物 ぴあ シアター」と、ホール・会議室「東京建物 ぴあ カンファレンス」により構成されます。MICE（国際会議、展示会・イベント、講演会、セミナー等の催事）を中心としたビジネス関連の大規模イベントに加え、これまで東京駅周辺に不足していたエンタテインメント催事による文化芸術発信や、まちと人の結びつきを強める交流の場としての役割を担い、YNK（八重洲・日本橋・京橋）エリアのさらなる活性化と国際都市東京の魅力向上に貢献してまいります。

TOFROM YAESU TOWERの5階・6階に設置される「東京建物 ぴあ カンファレンス」は、最大828席収容可能な大ホール「TO YAESU HALL」、最大140席収容可能な小ホール「FROM YAESU HALL」の2つの平土間ホールと様々なシーンでご活用いただける10の会議室で構成されます。

セミナー、講演会利用に加え、パーティーや大型の展示会、周辺地域やYNKエリア内の町会の皆様が長年継承してきた伝統的な祝祭や交流イベントとしての利用が可能な施設です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11710/table/4111_1_9a7c2dcb6dd6a630da55e85c9d64fd8a.jpg?v=202604181051 ]

◆「東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス」のコンセプト

「ここは、いくつもの縁をつなぐ場所。」

私たちは、この場所を通じてつながる人々の「縁」の輪をさらに広げていく拠点となります。

「Enjoy Entertainment」

エンタテインメントが心をつなぐ。

約800席の劇場は、 息づかいも、胸の高鳴りも、

すぐそばに感じられる距離。

ステージをつくる人、ステージにあがる人、ステージをみる人…

エンタテインメントを愛するすべての人が一体となり、

生まれる感動があなたの”楽しい”をつないでいきます。

「Enrich Encounters」

出会いがビジネスをつなぐ。

大小ホールと会議室の多彩な空間は、

イベントの可能性を無限に広げます。

人々が集い、出会い、交わることで、

生まれる発想があなたを次の未来へつないでいきます。

● 本施設の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11710/table/4111_2_e94d052c9e9cb23da56ec912cd2c1425.jpg?v=202604181051 ]

【参考】

TOFROM YAESU TOWERについて

TOFROM YAESU TOWERは、2026年2月28日に竣工した、東京駅八重洲口前に所在する地下4階、地上51階の大規模複合ビル。八重洲地下街（ヤエチカ）を介し東京駅に直結し、オフィス、商業施設、劇場・カンファレンス、バスターミナル、医療施設など多様な用途で構成され、国際都市東京の玄関口にふさわしい都市機能の強化と国際競争力の向上に貢献します。

名称の「TOFROM」は、英語の「TO」と「FROM」を組み合わせた造語で、日本中、ひいては世界中のヒト・モノ・コトがここに集まってつながり、ここから多様な価値が生み出され、発信されていく場所になってほしいという思いが込められています。

なお、TOFROM YAESU THE FRONTとともに一体街区を構成しており、2026年7月（予定）のTOFROM YAESU THE FRONTの竣工をもって、TOFROM YAESU街区全体が完成を迎えます。

詳細は、2026年3月2日付リリース（https://tatemono.com/news/20260302-2.html）をご参照ください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11710/table/4111_3_7beaf59fa9b7198dddc8d77b2a1317d7.jpg?v=202604181051 ]

【お問い合わせ】

イベントについて：ぴあ株式会社 yaesu_laughweek@pia.co.jp

劇場・カンファレンスについて ：東京建物 ぴあ シアター＆カンファレンス

E-mail: operation@yaesu-theaterconf.jp