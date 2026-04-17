光英VERITAS中学校・高等学校で5月13日に「大坂万博パビリオンユニフォーム寄贈式」と「万博授業」を実施 ― タカラベルモント株式会社がコシノジュンコ氏デザインのユニフォームを寄贈

光英VERITAS中学校・高等学校で5月13日に「大坂万博パビリオンユニフォーム寄贈式」と「万博授業」を実施 ― タカラベルモント株式会社がコシノジュンコ氏デザインのユニフォームを寄贈