こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
光英VERITAS中学校・高等学校で5月13日に「大坂万博パビリオンユニフォーム寄贈式」と「万博授業」を実施 ― タカラベルモント株式会社がコシノジュンコ氏デザインのユニフォームを寄贈
大学通信から中学・高校のニュースリリースをお送りします。
光英VERITAS中学校・高等学校（千葉県松戸市／校長：川並芳純）では5月13日（水）に、「大坂万博パビリオンユニフォーム寄贈式」と「万博授業」を実施する。同校に寄贈されるユニフォームは、大阪万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」においてタカラベルモント株式会社（大阪市中央区／代表取締役会長兼社長：吉川秀隆）の展示スタッフが着用していたもの。デザインはコシノジュンコ氏が手掛けており、同社では寄贈を通じて万博のレガシーを次世代へつなげることを目的としている。また、「万博授業」では、同校の高校1年生を対象として、タカラベルモントの社員から万博の歴史や同社の関わり等について講義が行われる。
タカラベルモントでは、2025年10月13日の大阪万博閉幕とともに閉館した「大阪ヘルスケアパビリオン」において同社展示スタッフが着用していたユニフォームを、全国の小学校・中学校・高等学校およびデザイン・理美容分野の専門学校へ寄贈している。
ユニフォームのデザインは世界的デザイナーであるコシノジュンコ氏が手掛けており、寄贈を通じて万博のレガシーを次世代へつなげるための活動となる。また、「THINK CIRCULAR for SPACE AGE（宇宙時代の循環思考）」を基本理念に掲げた同社のサステナビリティ推進における取り組みの第一弾ともなる。
ユニフォーム寄贈式と同日に行われる「万博授業」では、タカラベルモントの社員が講義を行い、高校生らに未来への挑戦を呼びかける。
■ユニフォーム寄贈式
【日 時】 5月13日（水） 13:10〜（20分程度、全校集会内）
【場 所】 光英VERITAS中学校・高等学校 第一体育館（千葉県松戸市秋山600）
【寄贈企業】 タカラベルモント株式会社
■万博授業
【日 時】 5月13日（水） 14:10〜15:00
【場 所】 光英VERITAS中学校・高等学校 奏楽堂（千葉県松戸市秋山600）
【講 師】 タカラベルモント株式会社 社員
【対 象】 高校1年生
【内 容】 万博の歴史やタカラベルモントの関わり等について講義
※メディア関係者におかれましては、当日ご取材の程よろしくお願いいたします。取材に当たっては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
（参考：タカラベルモント株式会社HP）
・世界的デザイナー コシノジュンコ氏が手掛けた「大阪ヘルスケアパビリオン」当社展示スタッフユニフォームを教育機関へ寄贈
https://www.takarabelmont.com/takara-expo2025/banpaku_uniform/
▼本件に関する問い合わせ先
光英VERITAS中学校・高等学校
住所：〒270-2223 千葉県松戸市秋山600
TEL：047-392-8111
FAX：047-392-8116
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
光英VERITAS中学校・高等学校（千葉県松戸市／校長：川並芳純）では5月13日（水）に、「大坂万博パビリオンユニフォーム寄贈式」と「万博授業」を実施する。同校に寄贈されるユニフォームは、大阪万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」においてタカラベルモント株式会社（大阪市中央区／代表取締役会長兼社長：吉川秀隆）の展示スタッフが着用していたもの。デザインはコシノジュンコ氏が手掛けており、同社では寄贈を通じて万博のレガシーを次世代へつなげることを目的としている。また、「万博授業」では、同校の高校1年生を対象として、タカラベルモントの社員から万博の歴史や同社の関わり等について講義が行われる。
ユニフォームのデザインは世界的デザイナーであるコシノジュンコ氏が手掛けており、寄贈を通じて万博のレガシーを次世代へつなげるための活動となる。また、「THINK CIRCULAR for SPACE AGE（宇宙時代の循環思考）」を基本理念に掲げた同社のサステナビリティ推進における取り組みの第一弾ともなる。
ユニフォーム寄贈式と同日に行われる「万博授業」では、タカラベルモントの社員が講義を行い、高校生らに未来への挑戦を呼びかける。
■ユニフォーム寄贈式
【日 時】 5月13日（水） 13:10〜（20分程度、全校集会内）
【場 所】 光英VERITAS中学校・高等学校 第一体育館（千葉県松戸市秋山600）
【寄贈企業】 タカラベルモント株式会社
■万博授業
【日 時】 5月13日（水） 14:10〜15:00
【場 所】 光英VERITAS中学校・高等学校 奏楽堂（千葉県松戸市秋山600）
【講 師】 タカラベルモント株式会社 社員
【対 象】 高校1年生
【内 容】 万博の歴史やタカラベルモントの関わり等について講義
※メディア関係者におかれましては、当日ご取材の程よろしくお願いいたします。取材に当たっては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
（参考：タカラベルモント株式会社HP）
・世界的デザイナー コシノジュンコ氏が手掛けた「大阪ヘルスケアパビリオン」当社展示スタッフユニフォームを教育機関へ寄贈
https://www.takarabelmont.com/takara-expo2025/banpaku_uniform/
▼本件に関する問い合わせ先
光英VERITAS中学校・高等学校
住所：〒270-2223 千葉県松戸市秋山600
TEL：047-392-8111
FAX：047-392-8116
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/