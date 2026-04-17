パラレルネットワークスとの提携により、次世代AIワークロードに最適化された「データセンター向けAIソリューション」の提供を開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区、代表取締役：武藤和彦）は、ネットワーク分野で豊富な実績を持つパラレルネットワークス合同会社（本社：東京都新宿区、代表：柏木岳彦、以下「パラレルネットワークス」）と提携いたしました。本提携により、AI推論・学習や生成AIの導入において障壁となるインフラ設計の複雑さを解消し、システムの投資対効果（ROI）を最大化する包括的なソリューションの提供を開始いたします。

データセンターは、ハイパースケーラーが運営する巨大施設という従来のイメージが強いですが、今後AI活用を検討するあらゆる企業にとって不可欠なインフラです。規模の大小に関わらず、AIを積極的に生み出す工場「AIファクトリー」へと進化しています。

弊社では、この変革を支援するため、世界最先端の製品群を組み合わせ、AI学習・推論、生成AI、ロボティクスなどの多様なワークロードに対応した最適化エコシステムを設計・構築します。設計から運用支援までワンストップでご提供し、高い投資対効果（ROI）を実現しながら、お客様のビジネス競争力の強化を支援いたします。

本ソリューションが提供する3つのコア価値

- 「AIファクトリー」の基盤となるネットワーク最適化パラレルネットワークスの知見を活かし、高帯域かつ低遅延なネットワークスイッチを活用することで、GPUの性能を最大限に引き出すスケーラブルなAIクラスタの構築- フルスタックでのワンストップ提供GPUサーバー、NVIDIA DGX SparkなどのAIアプライアンス、ストレージ、ネットワーク機器を統合。設計・構築から運用支援までを一気通貫でサポートし、お客様がAI開発そのものに専念できる環境を提供- 多様なワークロードへの柔軟な適応力生成AIやフィジカルAI、ロボティクスなど、急速に進化するAI技術に対応できるよう、構成の柔軟性と将来の拡張性を担保したインフラの設計

今回のデータセンター向けAIソリューションの提供開始について、株式会社アスク取締役営業本部本部長 田川竜司は、「今回の提携により、データセンター事業者やクラウド事業者、そして自社でAI開発を推進する法人のお客様に対し、設計から運用までを含めた包括的なサービス提供が可能となりました。私たちは、お客様のデータセンターを価値創出の拠点である『AIファクトリー』へと変革させるパートナーとして、付加価値の高いソリューションを提案してまいります」と述べています。

なお、弊社は、今回発表させていただいたデータセンター向けAIソリューションを4月24日開催「ASK Enterprise AI Conference 2026(https://www.ask-corp.jp/news/2026/04/ask-enterprise-ai-conference.html)」の会場にて展示・デモンストレーションを行う予定です。

詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/04/data-center-ai-solution.html

お問い合わせ

本ソリューションに関するお問い合わせは下記ページよりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://inquiry.ask-corp.jp/hc/ja/requests/new?type=info

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/



本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：森山 栄作

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〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

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