気鋭のアーティストが話題のアニメ公式コラボ・ギターの魅力を紐解く！

ギブソン・ブランズ・ジャパン株式会社

先頃発表されたギブソン・ブランズ・ジャパンと人気アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』（2022年）の公式コラボレーション・ギター「Gibson/Epiphone Les Paul Jr. Ikuyo Kita Model（ギブソン／エピフォン レスポール・ジュニアIkuyo Kitaモデル）」。作品ファンのみならず、ギター・フリークにも話題沸騰中の同モデルの魅力を気鋭のギタリストが紐解くインプレッション動画が、ギブソン公式YouTubeチャンネル「ギブソンTV日本版」で公開されました。

リリース直後のGibson/Epiphone Les Paul Jr. Ikuyo Kita Modelを手にするのは、ギブソンTV日本版でシリーズ累計再生数900万回を突破した「Replays」の立役者、ガールズ・ロック・バンドTRiDENT Gt/Vo ASAKAさんと4人組ガールズ・バンドFaulieu.（フォリュー）のギタリスト Kahoさん。共にメジャーデビューを果たし、精力的な活動でシーンを切り拓く二人のアーティストが、ギブソン USAとエピフォンのプレミアム・ライン「インスパイアド・バイ・ギブソン・カスタム」から登場した話題のモデルを試し、語り尽くします。トーク・パートではギターのインプレッションに加え、「Replays」収録時のエピソードや今後の活動への抱負にも触れていただきました。ガールズ・バンド界を牽引する盟友として、そして良きライバルとして互いを刺激し合う両アーティストの貴重なトークが収録された本編を、ギブソンTV日本版でお楽しみください！

【ASAKA & Kahoが出演する製品インプレッション動画を視聴！】

https://youtu.be/gGzpWE7bL_I

ASAKA (TRiDENT)Kaho (Faulieu.)

- 【ASAKA & Kahoの情報をチェック！】

■TRiDENT 公式サイト https://trident-japan.com/

■ASAKA公式インスタグラム https://www.instagram.com/askpchan69/

■ASAKA公式X https://x.com/askppp69

■Faulieu. 公式サイト https://faulieu.com/

■Kaho公式インスタグラム https://www.instagram.com/kaho_tsuji/

■Kaho公式X https://x.com/Gt_kaho

- 【製品概要】画像左側：Gibson Les Paul Jr. Ikuyo Kita Model 画像右側：Epiphone Inspired by Gibson Custom Les Paul Jr. Ikuyo Kita Model

【名称】Gibson Les Paul Jr. Ikuyo Kita Model

（ギブソン レスポール・ジュニアIkuyo Kitaモデル）

【特徴】オープンブック・ ヘッドストック、レスポール・シェイプ／ダブルカッタウェイ、スリムテーパーネック、ローズウッド・フィンガーボード、ラップアラウンド・ブリッジ、 ドッグイヤー P-90ピックアップ（ブリッジ）、Master Volume/Master Tone w/Orange Drop Capacitor コントロール、Gibson ロゴ入りハードケース &「Gibson × 結束バンド」Wネーム ロゴ入りPUレザー製ギグバッグ、専用ストラップ、専用アクリルスタンド付属

【カラー】ペルハムブルー

【参考価格】250,000円（税抜）

【発売開始日】2026年4月7日（火）

【販売数】200セット限定

【アニプレックス オンライン 製品告知ページ】https://online.aniplex.co.jp/carcevsN

【名称】Epiphone Inspired by Gibson Custom Les Paul Jr. Ikuyo Kita Model

（エピフォン・インスパイアド・バイ・ギブソン・カスタム・レスポール・ジュニアIkuyo Kitaモデル）

【特徴】オープンブック・ ヘッドストック、レスポール・シェイプ／ダブルカッタウェイ、Modern Medium C ネック、ローズウッド・フィンガーボード、ラップアラウンド・ブリッジ、 ドッグイヤー P-90ピックアップ（ブリッジ）、Master Volume/Master Tone w/Luxe Bumblebeeコントロール、Epiphone Inspired by Gibson Customロゴ入りハードケース &「Epiphone Inspired by Gibson Custom × 結束バンド」Wネーム ロゴ入りギグバッグ、専用ストラップ、専用アクリルスタンド付属

【カラー】アンティーク・ペルハムブルー

【参考価格】150,000円（税抜）

【発売開始日】2026年4月7日（火）

【販売数】600セット限定

【アニプレックス オンライン 製品告知ページ】https://online.aniplex.co.jp/acdSyGzo

- 【販売方法】2026年4月7日（火）～21日（火）の対象期間中、アニプレックス公式ECサイト「アニプレックス オンライン」製品告知ページ内の専用応募フォームよりエントリーいただき、2026年4月30日(木)までに当選通知を受領した方への抽選販売となります。詳細は製品告知ページをご確認ください。- 【ギブソンについて】

1894年の創業から130年間以上にわたり、アイコニックな世界的ギターブランドとして業界をリードしてきたギブソンは、ジャンルを越え、何世代にもわたり、ミュージシャンとともにその時代のサウンドを形作ってきました。現在テネシー州ナッシュヴィルに本社を置き、モンタナ州ボーズマンにはアコースティック・ギターの工場を持つギブソン・ブランズは、ワールドクラスのクラフツマンシップと音楽業界での強いパートナーシップを軸に、楽器業界の中でもこれまで他の追随を許さない先進的な製品を生み出してきました。ギブソン・ブランズのポートフォリオには、ナンバーワンギターブランドであるギブソンをはじめ、エピフォン、クレイマー、メサ・ブギー、KRKなど、ミュージシャンに愛されてきた有名な音楽ブランドが含まれています。ギブソン・ブランズは、これからも何世代にもわたって音楽ファンがギブソン・ブランズの楽器によって生み出される最高の音楽を体験できるように、品質の向上、革新的製品、卓越したサウンドの実現に注力していきます。

■ギブソン公式サイト https://gibson.jp

■ギブソン公式インスタグラム https://instagram.com/gibson_japan

■ギブソン公式 X https://twitter.com/GibsonJapan

■ギブソン公式Facebook http://facebook.com/GibsonJapan

■ギブソン公式 TikTok https://www.tiktok.com/@gibson_japan_official

- 【エピフォンについて】

150年以上にわたり、エピフォンは「カジノ」「テキサン」「マスタービルト・センチュリー・アーチトップ・コレクション」などの革新的なモデルを生みだし楽器業界をリードしてきました。エピフォンは1870年代に古代ギリシャのスパルタの「ハウス・オブ・スタトポウロ」家業として始まり、NYマンハッタンのジャズ全盛期に名声を博した後、1957年にギブソンのグループ・ブランドになりました。今日でも、エピフォンはテネシー州ナッシュヴィルの本社から歴史的名器を作り続けています。エピフォンはレス・ポール、ビートルズ、ローリング・ストーンズ等、往年のレジェンドから、ピーター・フランプトン、ゲイリー・クラーク・ジュニア、KISSのトミー・セイヤー、リジー・ヘイルのようなトップアーティストに至るまで、その名盤に欠かせないギターサウンドを提供してきました。エピフォンはその革新性、歴史を継承した確かな高い技術により、部屋でギターを練習している時からアリーナで演奏する時に至るまでのビギナーから上級者まで全てのレベル、全ての世代、全てのステージに適したギターを作り続けていきます。

■エピフォン TV日本版 https://www.youtube.com/channel/UCuZQ1mBZn9HNbjjiGO3i1kQ

■エピフォン公式インスタグラム https://www.instagram.com/epiphone_japan/

■エピフォン公式X https://twitter.com/epiphonejapan

- 【公式画像ダウンロード】

https://www.dropbox.com/scl/fo/a1sr0zbfcd2gw5g38m1np/AOtNTA5ksDcZno7c1kv6aAU?rlkey=snp043i6bsoh8g4sqkp6cnckv&st=84w0ogwp&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/a1sr0zbfcd2gw5g38m1np/AOtNTA5ksDcZno7c1kv6aAU?rlkey=snp043i6bsoh8g4sqkp6cnckv&st=84w0ogwp&dl=0)

＊画像は本製品のプロモーションのみに活用いただけます。トリミング・加工は禁止とさせていただきます。

- 【情報解禁】

2026年4月16日（木）17:00

- 【お問合せ先】

press@qetic.jp