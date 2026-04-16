【選手加入のお知らせ】史上最速でのJリーグ昇格を目指すOsaka City SCに、Catawba Collegeから 吉田宇利選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、ガンバ大阪堺ジュニアユースやLakeland United FCにて活躍してきた吉田宇利選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。

■プロフィール

名前：吉田 宇利（ヨシダ ウキ）

ニックネーム：ウキ

ポジション：DF

経歴：

・ガンバ大阪堺ジュニアユース

・立正大学淞南高校

・Lincoln Trail College

・Lakeland United FC

・Catawba College

■吉田 宇利選手 コメント

この度、Osaka City SCに加入させていただくことになりました吉田宇利です。

自分の強みを活かして1年目からチームの勝利に貢献できるよう全力で取り組みます。応援よろしくお願いします！

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

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