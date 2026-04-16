JCB、東京ディズニーランド（R）「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」貸切イベントへ1,000名様をご招待！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー(本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、2026年7月3日（金）に東京ディズニーランドで開催される「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」へ合計1,000名様をご招待するキャンペーンを、2026年4月16日（木）から5月15日（金）にかけて実施します。

ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開を記念して開催するスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５」実施中の東京ディズニーランドを貸切で楽しめます。

※本イベントは当キャンペーン当選者以外の方も参加されます。

キャンペーンについて

映画『トイ・ストーリー５』について

★JCBは東京ディズニーランドのオフィシャルスポンサーです。[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1385_1_437832b9a652b0983d967c5488c761ad.jpg?v=202604160151 ]

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。

『トイ・ストーリー』日本公開から30年―。おもちゃの時代は...もう終わり？

子ども部屋に届けられた箱の中身はなんと、タブレット!?

(C)Disney (C)2026 Disney/Pixar

劇場公開：7月3日（金）

公式サイト：https://www.disney.co.jp/movie/toy5

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。



PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1385-47d7ac624da9cc92867976161ddf2119.pdf





