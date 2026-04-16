地方薬局の人材不足に挑む

株式会社OZ

コアファルマ株式会社

北海道札幌市中央区南7条西2丁目

株式会社OZ

東京都新宿区新宿3-5-6

北海道で15店舗の調剤薬局を展開するコア薬局（コアファルマ株式会社、代表取締役：嵩 健一郎）は、株式会社OZ（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：山田猛）が提供する遠隔処方箋入力サービス「Pas-IS（パシーズ）」の全店導入を進めています。本取り組みは、地方薬局が直面している深刻な人材不足や突発的な人員欠如の課題に対応し、安定した薬局運営を実現する新しい仕組みとして導入されました。

■地方薬局が抱える「人材不足」という課題

地方の調剤薬局では、薬剤師や事務スタッフの確保が年々難しくなっており、限られた人員で日々の業務を回さなければならない状況が続いています。特に、

・スタッフの急な欠勤

・繁忙時間帯の業務集中

・採用難による慢性的な人員不足

といった問題は、薬局運営に大きな負担となっています。コア薬局ではこれらの課題に対応するため、店舗の枠を超えて業務を支える仕組みづくりを検討してきました。

■地方でも安定して薬局を続けられる仕組みへ

コア薬局では、この仕組みによって、地方でも安定して薬局運営ができる体制づくりを進めています。また、遠隔対応により急な欠勤時でも業務を止めない体制を実現しています。 OZ社が開発した遠隔処方箋入力サービス「Pas-IS」を活用することで、限られた人材を有効に活用しながら、地域の患者に継続して医療サービスを提供することが可能になります。同社は今後も、テクノロジーを活用した新しい薬局運営モデルを構築し、地域医療を支える薬局としての役割を果たしていきます。



■コアファルマ株式会社について

コアファルマ株式会社は、北海道札幌市に本社を置き、地域に根差した調剤薬局を展開しており、地域住民に対して安全で質の高い医療サービスの提供を行っています。

人材不足や地域医療の課題に対し、テクノロジーを活用した業務効率化や遠隔対応の導入など、新しい薬局運営モデルの構築を推進しています。

今後も、変化する医療環境に対応しながら、地域医療を支える存在として持続可能な薬局運営を目指していきます。

会社名: コアファルマ株式会社

本社: 〒064-0807 北海道札幌市中央区南7条西2丁目くぼたビル2F

代表取締役社長：嵩 健一郎

https://www.corecom.jp/

■株式会社OZについて

ゼロから無限の「夢の実現」を目指し、2024年4月11日に設立。保険薬局向けのソフトウェア開発を通じて、薬局業務の効率化と医療DXの推進に取り組んでいます。

会社名:株式会社OZ

本社: 〒160-0022 東京都新宿区新宿3ｰ5ｰ6

代表取締役CEO：山田 猛

https://www.oz-wa.co.jp/