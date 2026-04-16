エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が展開する24時間フィットネスジム「エコフィット24」は、2026年4月27日（月）10:00に「エコフィット24 犬山楽田店」をグランドオープンいたします。 本出店により、エコフィット24は全国52店舗目となります。 今後もさらなる出店を通じて、より多くの方にフィットネスを身近に提供してまいります。

事前見学会・キャンペーンのご案内

エコフィット24 犬山楽田店では、グランドオープンに先立ち、事前見学会を開催いたします。施設内を自由にご見学いただけるほか、実際のトレーニングマシンや設備をご確認いただけます。 見学は予約不要で、開催時間内であればお好きなタイミングでご来館いただけます。初めてジムをご利用される方にも、安心してご覧いただける機会となっております。 また、オープンに先立ち、事前入会キャンペーンを実施いたします。期間中のご入会で、初期費用が最大約9,000円お得となります。ぜひこの機会にご利用ください。 ※定員に達し次第、終了となりますのであらかじめご了承ください。

事前見学会

2026年4月24日（金）～4月26日（日）10:00～20:00 ※予約不要

グランドオープン

2026年4月27日（月）10:00～ **

エコフィット24 犬山楽田店の特徴

駅徒歩5分＋車でも通いやすい好立地

エコフィット24 犬山楽田店は、名鉄小牧線「楽田駅」から徒歩5分の場所に位置しています。さらに、味岡駅・羽黒駅からも車で約5分とアクセスしやすく、小牧エリアからも通いやすい立地です。 駅近でありながら車でも通いやすく、通勤・通学の動線上で立ち寄りやすいため、日常生活に無理なくトレーニングを取り入れることができます。

月額2,980円で始めやすく続けやすい料金体系

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）で利用できる24時間フィットネスジムです。 初めてジムに通う方から、日常的にトレーニングを行う方まで、無理なく継続しやすい料金設定となっています。

50台以上のマシンを備えた充実のトレーニング環境

店内には、有酸素マシンや筋力トレーニングマシンを中心に、マシン総数50台以上を設置。 初心者から上級者まで、それぞれの目的に応じたトレーニングが可能な環境を整えています。

エコフィット24 犬山楽田店 店舗情報

店舗名：エコフィット24 犬山楽田店 所在地：〒484-0853 愛知県犬山市横町124-1 アクセス：名鉄小牧線「楽田駅」より徒歩5分、味岡駅・羽黒駅から車で約5分。 営業時間：24時間営業 事前見学会：2026年4月24日（金）～4月26日（日）10:00～20:00（予約不要） グランドオープン：2026年4月27日（月）10:00～ 店舗ページ：https://www.ecofit24.com/shop/inuyamagakuden/ **

24時間フィットネスジム「エコフィット24」とは

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）で利用できる24時間フィットネスジムです。 時間やライフスタイルに合わせて通える環境を整え、無理なく運動を継続できる仕組みを提供しています。

シンプルで続けやすい料金と利用環境

わかりやすい料金体系と24時間いつでも利用できる環境により、忙しい方でも日常生活の中で無理なくトレーニングを取り入れることができます。

全国の店舗を相互利用可能

会員は全国のエコフィット24を相互利用でき、外出先や出張先でも継続してトレーニングが可能です。 【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

会員専用アプリ「TRESUL」で運動習慣づくりをサポート

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」では、日々のトレーニングをサポートするさまざまな機能をご利用いただけます。 QRコードでの入退館や混雑状況の確認、マシンの使い方動画の閲覧など、ジム利用をよりスムーズにする機能を備えています。 また、利用状況に応じてポイントが貯まる仕組みにより、楽しみながら継続しやすい環境を提供します。 【TRESUL（トレスル）について】https://www.tresul.jp/

フランチャイズオーナー募集｜無人運営で始めるジム経営

エコフィット24は、月額制と無人運営を組み合わせたフィットネスジムとして、安定した収益が見込めるビジネスモデルを展開しています。 人件費を抑えた効率的な運営により、オーナーが常駐せずとも店舗運営が可能で、本業と並行した運用や複数店舗展開にも対応しやすい点が特徴です。 また、物件選定や店舗設計、開業準備からオープン後の運営まで、本部が一貫してサポートいたします。フィットネス業界未経験の方でも取り組みやすい体制を整えています。 出店可能エリアには限りがございます。詳細は下記よりご確認ください。 【お問い合わせ先】 エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階 TEL：0120-994-214（フィットネス事業専用回線） E-mail：info@aec-co.net 公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/ TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/ エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/ ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/**