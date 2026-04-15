ITreview Grid Award 2026 Spring の4部門で27期連続Leaderに選出

チャットプラス株式会社

IT製品レビューサイト「ITreview」にて、チャットプラス株式会社が提供する「ChatPlus（チャットプラス）」は、「ITreview Grid Award 2026 Spring」において4部門でLeaderを受賞し、累計27期連続での受賞となりました。

少子高齢化による人手不足が一層深刻化する中、「ChatPlus」は2016年のサービス開始以降、カスタマーサポートや社内ヘルプデスクの自動化を支援し、企業の業務効率化と生産性向上に貢献してまいりました。

近年は生成AIとの連携をさらに進化させ、より自然な対話と高精度な応答やタスク実行を実現するAIエージェントへと発展しています。人材不足への対応と企業の成長支援を同時に実現するソリューションとして、多くの企業様に導入いただいております。

本受賞は、日頃よりご利用いただいているユーザーの皆様からの高い評価とご支持によるものです。心より感謝申し上げます。今後もAI・チャットボット分野の先駆者として、最先端技術を取り入れながら、お客様とともに価値創造に取り組んでまいります。

ChatPlus（チャットプラス）」について

「ChatPlus（チャットプラス）」は、Webサイトや社内ポータルサイト、アプリケーションに簡単に埋め込むことができる、AIチャットボット/AIエージェント/チャットサポートシステムです。

AIエージェントによる応答、シナリオ型、有人とのによるハイブリットなど、様々な運用にあわせカスタマイズができ、外部のレビューサービスからも日本を代表するクラウドサービスとして高い評価を得ています。「ITreview」上でも、「ChatPlus」は511件のレビューを獲得しており、多くのユーザーから確かな評価をいただいています。（2026年4月時点）

「ChatPlus（チャットプラス）」の受賞カテゴリ-

チャットボットツール：https://www.itreview.jp/categories/bot-development

Webチャットツール：https://www.itreview.jp/categories/web-chat

ヘルプデスクツール：https://www.itreview.jp/categories/helpdesk

Web接客ツール：https://www.itreview.jp/categories/web-customer-service

チャットプラス株式会社について

本社所在地： 東京都千代田区丸の内２丁目７－２ JPタワー14階

代表者： 大江 繭子

事業内容： 「ChatPlus（チャットプラス） / AI AgentPlus（エーアイエージェントプラス）」、「FAQPlus（エフエーキュープラス）」の開発及び提供

企業サイト： https://chatplus.jp