『【再放送】【OracleDBユーザ必見】DB移行・BCP対策のリアルタイムレプリケーション実現方法』というテーマのウェビナーを開催

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■DBの移行やBCP対策のため、リアルタイムなデータレプリケーションが求められる

企業のデータ管理において、リアルタイムでのデータリプリケーションが求められる場面が多々あります。

たとえば、システムのアップグレードでのDB移行や災害時の復旧の際での事業継続計画（BCP）ではリアルタイムでのデータ同期は重要であり迅速で正確なデータのリプリケーションが求められます。また、基幹システムのデータを分析用DBとして活用するために、レプリケーションを活用する企業も増えています。



■データレプリケーションの方法や適したツールが分からない

データリプリケーションを行う方法は複数ありますが、どの手段を選ぶべきかわからないという担当者が多いのが現状です。

リアルタイム性や異なるプラットフォーム間での互換性、セキュリティ面など、多くの要素を考慮しなければなりません。特に、OracleDBからPostgreSQLへの移行を検討する企業では、業務を止めずにスムーズに移行する方法が分からず、導入に不安を感じているケースが多くあります。

正しいツールを選定することで、効率的かつ安全にデータを管理できます。



■OracleDB・PostgreSQLで活用できる「SharePlex」による効率的なデータリプリケーションの実現方法

本セミナーでは、リアルタイムでのデータレプリケーションを可能にする「SharePlex」を活用し、OracleDBの移行・BCP対策・データ活用の具体的な方法を解説します。無停止でのデータ移行を実現し、転送時間を短縮することで、システムへの影響を最小限に抑えながら、スムーズな移行を可能にします。また、PostgreSQLなどの異種DBへの移行や、基幹システムのデータを分析用DBとして活用する方法についても詳しく紹介します。

データベース移行やレプリケーションの効率化に関心のある方は、ぜひご参加ください。



■主催・共催

クエスト・ソフトウェア株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]