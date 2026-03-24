マイクロ流体バルブコントローラー市場規模予測：2032年には967百万米ドルに到達へ
QY Research株式会社は「マイクロ流体バルブコントローラー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本レポートでは、マイクロ流体バルブコントローラーの世界市場における売上高、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業ランキングを包括的に整理しています。
2021年から2032年までの市場データを基に、マイクロ流体バルブコントローラー市場の中長期的な成長軌道と将来動向を予測しています。また、市場規模の定量分析に加え、競争環境、企業戦略、ポジショニング評価に関する定性的考察も盛り込み、企業の戦略立案を多面的に支援する内容となっています。
１．マイクロ流体バルブコントローラー市場概況
マイクロ流体バルブコントローラーは、微小流体システムにおいて流体の流量や流路を精密に制御するための装置である。電気信号や圧力制御によりバルブの開閉を調整し、ナノ～マイクロスケールでの液体操作を可能にする。バイオチップ、医療診断装置、化学分析システムなどに広く利用され、高精度な流体制御を実現する重要な制御機器である。
マイクロ流体バルブコントローラーの世界市場規模は2025年に554百万米ドルに達し、2026年には596百万米ドルに拡大すると予測されております。2026年から2032年の期間においては、8.4%の年平均成長率（CAGR）を維持し、最終的に2032年の市場規模は967百万ドルに達すると予測されております。
２．マイクロ流体バルブコントローラーの市場区分
◆ 世界の主要企業
マイクロ流体バルブコントローラー分野における代表的企業：Elveflow、 Fluigent、 ASCO Valve、 Bürkert、 Dolomite Microfluidics、 Bartels Mikrotechnik、 BioFluidix、 microfluidic ChipShop、 Advanced Microfluidics、 LabSmith
各社の販売数量、売上高、市場シェアなどを整理し、業界動向を把握するための主要指標を提示しています。
◆ 市場分類
マイクロ流体バルブコントローラー市場は以下の区分で分析しています。
・製品タイプ別：Pneumatic Valve Controllers、 Electronic Valve Controllers、 Piezoelectric Valve Controllers、 Phase-Change Valve Controllers、 Manual Valve Controllers
・用途別：Medical、 Pharmaceutical、 Industrial、 Environmental、 Others
各セグメントの市場規模、成長性、競争状況を比較分析し、有望分野の特定を支援します。
◆ 地域別分析対象：北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとのマイクロ流体バルブコントローラー市場規模、成長要因、需要特性を比較し、地域戦略立案に活用できる情報を提供します。あわせて、特定の国に焦点を当てた個別レポートやカスタマイズ分析にも対応可能です。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1876210/microfluidic-valve-controllers
【総目録】
第1章：マイクロ流体バルブコントローラー市場の概要と世界市場規模予測、成長要因・リスク分析（2021～2032）
第2章：マイクロ流体バルブコントローラー主要メーカーの競争状況および市場シェア分析（2021～2026）
第3章：製品タイプ別マイクロ流体バルブコントローラー市場規模・価格・シェア分析（2021～2032）
2021年から2032年までの市場データを基に、マイクロ流体バルブコントローラー市場の中長期的な成長軌道と将来動向を予測しています。また、市場規模の定量分析に加え、競争環境、企業戦略、ポジショニング評価に関する定性的考察も盛り込み、企業の戦略立案を多面的に支援する内容となっています。
１．マイクロ流体バルブコントローラー市場概況
マイクロ流体バルブコントローラーは、微小流体システムにおいて流体の流量や流路を精密に制御するための装置である。電気信号や圧力制御によりバルブの開閉を調整し、ナノ～マイクロスケールでの液体操作を可能にする。バイオチップ、医療診断装置、化学分析システムなどに広く利用され、高精度な流体制御を実現する重要な制御機器である。
マイクロ流体バルブコントローラーの世界市場規模は2025年に554百万米ドルに達し、2026年には596百万米ドルに拡大すると予測されております。2026年から2032年の期間においては、8.4%の年平均成長率（CAGR）を維持し、最終的に2032年の市場規模は967百万ドルに達すると予測されております。
２．マイクロ流体バルブコントローラーの市場区分
◆ 世界の主要企業
マイクロ流体バルブコントローラー分野における代表的企業：Elveflow、 Fluigent、 ASCO Valve、 Bürkert、 Dolomite Microfluidics、 Bartels Mikrotechnik、 BioFluidix、 microfluidic ChipShop、 Advanced Microfluidics、 LabSmith
各社の販売数量、売上高、市場シェアなどを整理し、業界動向を把握するための主要指標を提示しています。
◆ 市場分類
マイクロ流体バルブコントローラー市場は以下の区分で分析しています。
・製品タイプ別：Pneumatic Valve Controllers、 Electronic Valve Controllers、 Piezoelectric Valve Controllers、 Phase-Change Valve Controllers、 Manual Valve Controllers
・用途別：Medical、 Pharmaceutical、 Industrial、 Environmental、 Others
各セグメントの市場規模、成長性、競争状況を比較分析し、有望分野の特定を支援します。
◆ 地域別分析対象：北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとのマイクロ流体バルブコントローラー市場規模、成長要因、需要特性を比較し、地域戦略立案に活用できる情報を提供します。あわせて、特定の国に焦点を当てた個別レポートやカスタマイズ分析にも対応可能です。
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1876210/microfluidic-valve-controllers
【総目録】
第1章：マイクロ流体バルブコントローラー市場の概要と世界市場規模予測、成長要因・リスク分析（2021～2032）
第2章：マイクロ流体バルブコントローラー主要メーカーの競争状況および市場シェア分析（2021～2026）
第3章：製品タイプ別マイクロ流体バルブコントローラー市場規模・価格・シェア分析（2021～2032）