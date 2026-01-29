【新番組】企業のSNS運用をもっと楽しく、わかりやすく　語って相談に乗る音声配信「SNSの沼ラジオ」始動











日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2025年12月31日現在の有資格者は1106人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。