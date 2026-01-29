こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新番組】企業のSNS運用をもっと楽しく、わかりやすく 語って相談に乗る音声配信「SNSの沼ラジオ」始動
〜SNS運用の専門家4人が“中の人”の本音や工夫、成功＆失敗談を語るポッドキャスト〜
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）が運営するSNSマネージャー養成講座は、企業の広報担当者や個人事業主など、ビジネスでSNSを利用している人を対象としたポッドキャスト番組「SNSの沼ラジオ」の配信を開始しました。「フォロワーを増やす」「とにかくバズらせる」といったハウツーの提供ではなく、デジタル時代のコミュニケーションの本質を探求し、実務に即した知見を共有するのが目的です。
■背景
SNSマネージャー養成講座は2019年、「知らないことによる不利益を被らない」を目的にユーザーひいてはお客さまと持続可能な信頼関係（エンゲージメント）を築き、ビジネスとしてSNSを運用するのに必要な知識と技能を習得するために創設されました。
「SNSの沼ラジオ」も、課題に向き合うすべての担当者の悩みに向き合い、ともに解決することを目指しています。
▼番組はこちら
https://stand.fm/channels/695ca3d16f1e5aedb1f34a63
■番組情報
番組名：SNSの沼ラジオ
配信媒体：stand.fm
配信頻度：週1回（毎週火曜日午前7時）
出演：SNSマネージャー有志
■番組概要
本番組のパーソナリティは、SNS運用の実務経験を持つ4人の専門家が務めます。教科書的な正解だけでなく、現場で直面するリアルな葛藤や、成功の裏にある泥臭い試行錯誤のプロセスを、「沼」にハマるかのように深く掘り下げていきます。
▼以下のような方をリスナーに想定しています
自社ブランドの認知拡大を目指す広報担当者
顧客との親密なコミュニケーションを模索する個人事業主
SNS運用を体系的なスキルとして習得したいビジネスパーソン
主なトピック（予定）：
SNS+ちょっとAI 何をもって目標達成と判断する？
懐かしの「足あと」「なう」……。SNSを始めたきっかけは？
「投稿ネタがない！」を解決する三つの視点
「夜中の通知が止まらない…！」炎上かと思いきやまさかの？
■リスナーへのメッセージ
「沼」には、足を踏み入れると抜け出せない意味のほかに、豊かな生態系を育む湿地帯という意味もあります。この番組が皆さまの日々のSNS運用を潤し、ユーザーやフォロワーとの関係を育む一助となれば幸いです。
運用に関する疑問や、番組へのご感想もSNSを通じて広く募集しております。「#SNSの沼ラジオ」のハッシュタグで、みなさまの質問をお聞かせください。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2025年12月31日現在の有資格者は1106人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
ウェブ解析士協会事務局
support@waca.or.jp
関連リンク
スタンドfm 番組ページ
https://stand.fm/channels/695ca3d16f1e5aedb1f34a63
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
ウェブ解析士協会
https://www.waca.or.jp/
