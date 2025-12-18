持続可能な循環型社会を目指すオークヴィレッジが、改正消費生活用製品安全法「子供PSCマーク」に適合した子ども向け玩具を販売開始
持続可能な循環型社会を目指すオークヴィレッジ株式会社(本社：岐阜県高山市、代表取締役：上野 英二)は、2025年12月25日から施行される、改正消費生活用製品安全法に準拠した「子供PSCマーク」付きの安心・安全な木製玩具を販売開始いたします。
子供PSCマーク付玩具
詳細URL： https://www.oakv.co.jp/note/news/14733.html
■消費生活用製品安全法「子供PSC」に対応
オークヴィレッジでは、40年以上にわたり、ナラ、クリ、サクラ、トチなど多様な国産材の魅力を生かした木製玩具の製造・販売を行ってまいりました。このたび、外部検査機関による製品安全評価試験を受け、12月25日から施行の「改正消費生活用製品安全法」に対応した、子供PSCマーク付き3歳未満の乳幼児向け当社木製玩具を販売できることになりました。日本の森が生み出す安心安全なおもちゃで、小さなお子さんたちに豊かな感性をご家庭で育んでいただきたいと願っております。
子供PSCマーク
「改正消費生活用製品安全法」子供PSCマークとは
経済産業省が管轄する「改正消費生活用製品安全法」は乳幼児用玩具やベッドを特定製品に指定し、国の定める技術基準・安全基準に適合していることを示す『子供PSCマーク』の表示を、2025年12月25日より新たに義務化する制度です。
これにより、一般消費者の重大事故防止と製品安全の強化が目的とされています。
■今後の販売予定
以下の子供PSCマーク付き商品を順次販売いたします。
2025年12月25日(木)販売開始
寄木の積木、寄木の積木英語入り、森の合唱団、コロコロミニカーパトカー、
あのまとぺ かちかちからん、あのまとぺ ぐるぐるからん、海のいきものつみき
寄木の積木
商品名：寄木の積木
価格 ：11,000円(税込)
サイズ：最大ピース／幅12×奥行3×高さ6cm
最小ピース／幅6×奥行2×高さ3cm
37ピース程度
材種 ：国産ナラ、クリ、ホオなど 約12樹種
※制作時期によって異なります。
仕上げ：無塗装
付属品：木のガイドブック
子供PSCマーク付玩具例
商品名：森の合唱団
価格 ：16,500円(税込)
サイズ：幅38×奥行29×高さ5cm
材種 ：(枠)国産ブナ
(音盤)国産ヒノキ、ナラ、センダン、サクラ、ホオ、トチなど
仕上げ：無塗装
付属品：バチ1本 木のガイドブック
商品名：コロコロミニカー・パトカー
価格 ：3,850円(税込)
サイズ：幅14.5×奥行7.2×高さ7.7cm
材種 ：国産エンジュ、トチ、カエデなど
仕上げ：無塗装
商品名：あのまとぺ かちかちからん
価格 ：7,700円(税込)
サイズ：幅8×奥行7×高さ3.8cm
材種 ：(本体)国産カエデ (カスタネット上部)国産ケヤキ
仕上げ：無塗装
商品名：あのまとぺ ぐるぐるからん
価格 ：7,700円(税込)
サイズ：幅9.5×奥行6×高さ3.5cm
材種 ：(取っ手)国産ブナ (玉大)国産クルミ (玉小)国産トチ
仕上げ：無塗装
商品名：海のいきものつみき
価格 ：13,200円(税込)
サイズ：最大ピース／幅23.5×奥行き2×高さ5.5cm
最小ピース／幅4.2×奥行き2×高さ4cm
サンマ、フグ、アジ、カキ、ホタテ、ヒトデ
計19ピース入り
材種 ：国産サクラ、ホオ、クリ、カバ
仕上げ：無塗装
付属品：海のいきもののこと、あそびかたの書かれたパンフレット
2026年1月15日(木)販売開始予定
森のどうぶつみき、寄木の積木ふくろ付
森のどうぶつみき
商品名：森のどうぶつみき
価格 ：13,200円(税込)
サイズ：最大ピース／(約)幅12×奥行き2×高さ7cm
最小ピース／(約)幅2.9×奥行き2×高さ3.9cm
※クマ、タカ、イノシシ、ウサギ、リス、キツネ、ドングリ、クリ
計22ピース入り
材種 ：国産サクラ、ホオ、クリ、カバ、ナラ
仕上げ：無塗装
付属品：どうぶつのこと、あそびかたの書かれたパンフレット
寄木の積木ふくろ付
森とともに生きる、オークヴィレッジのこれから
オークヴィレッジは「100年かかって育った木は100年使えるモノに」「お椀から建物まで」「こども一人ドングリ一粒」という3つの理念のもと、多様な国産材を活かした玩具の他、家具、木造建築事業を手がけてまいりました。なかでも木製玩具は子どもの幼少期に日本の木に触れ、知っていただくきっかけとなる商品です。私たちは「日本の森の魅力を伝える商品を、暮らしに寄り添うかたちでお届けしたい。」そんな思いを大切に、これからも日本の森とともにある暮らしのかたち(ライフスタイル)を提案してまいります。
■会社概要
会社名 ： オークヴィレッジ株式会社
事業内容 ： 木製家具・文具・玩具の製造・販売、
木製漆器の製造・販売、木造建築の設計・施工
公式サイト： https://www.oakv.co.jp/