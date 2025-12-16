こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Audi Revolut F1 Teamを公式チーム名称として発表 1月20日にベルリンでローンチ
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
タイトルパートナーであるRevolutの名称を冠した公式チーム名称とロゴを公開
2026年1月20日にベルリンで、Audi Revolut F1 Teamのレースリバリー（デザインやカラーリング）を公開
チームのレースリバリーをファンが体験する没入型ローンチイベントを用意
（ドイツ本国発表資料）2025年12月15日、インゴルシュタット、ヒンヴィール：Audi Revolut F1 Team（アウディ レボリュート エフワン チーム）は、その公式チーム名称とロゴを発表しました。2026年1月20日にはベルリンでグローバルローンチイベントを開催します。この発表は、2026年にAudi Revolut F1 TeamがF1世界選手権（Formula One World Championship）に参戦するにあたり、重要な一歩となるマイルストーンです。Audi F1と世界的なフィンテックリーダーであるRevolutは、2025年7月にタイトルパートナーシップを締結しており、それを受けて今回のチーム名称とロゴの発表に至りました。
Audi Revolut F1 Teamは、1月20日のベルリンでのローンチイベントで、そのアイデンティティの全容を初披露します。ブランドの中核となる、明快さ、テクニカルインテリジェンス、エモーションを紹介する、没入感のある体験イベントです。チームの参戦がサーキットを超えてより広く届くように、このエクスクルーシブなイベントの翌日の1月21日には一般に公開され、ファンの皆さんもその初披露の瞬間に参加することができます。
11月のAudi R26 Concept公開につづくベルリンでのローンチイベントの目玉は、チームの2026年レースリバリーの正式なお披露目です。開幕戦まで残り50日を切る中で、このビジュアルアイデンティティがデビューシーズンをどのように演出し、またどのようにアウディのデザイン原則がF1のスターティンググリッド上に鮮烈な存在感として活かされるかを示します。
Audi Revolut F1 Team設立の一環として、Sauber Motorsport AGはAudi Motorsport AGに改称されます。また、英国ビスター（Bicester）にあるチームのテクノロジーセンターも、Audi Motorsport Technology Centre UKへと改称されます。同社は、Sauber Holding AGおよびSauber Technologies AGの名称を維持することで、その歴史を称えます。
AUDI AG CEO ゲルノート デルナー（Gernot Döllner）兼 Sauber Motorsport AG会長：
「Audi Revolut F1 Teamの名称とロゴの公開は、私たちがモータースポーツの頂点へ向かう過程における新たなマイルストーンとして私たちの志に明確なアイデンティティを与えるもので、強いビジョンと革新的な精神を表しています。私たちは今、アウディブランドにとってエキサイティングなこの新たな章を、世界に向けて正式に発表する、1月のベルリンを見据えています」。
Audi F1プロジェクト責任者 マッティア ビノット（Mattia Binotto）：
「今回の発表は、チームによって進められている素晴らしい取り組みに命を吹き込むものです。チームは、精密さを重んじながらたゆまぬ意欲によって進み続け、形を成しつつあります。ベルリンでのローンチは、私たちがチームとして一体となった姿を示し、2026年のデビューを目前にて世界中のファンの皆さんと一緒になれる最初の瞬間となります」。
Audi Revolut F1 Team チーム代表 ジョナサン ウィートリー（Jonathan Wheatley）：
「本日、私たちのプロジェクトは正式なアイデンティティを持つことになります。Audi Revolut F1 Teamという名称は、ドイツ、英国、そしてスイスにある私たちのチームの力が、パートナーと共に結集したシンボルであり、2026年に向け私たちが一つに結束する共通の象徴となります。これはプロジェクト全体を活気づけ、すべての関係者に私たちの長期にわたる大望を身近に感じてもらう重要なマイルストーンです」。
Revolut CEO 兼 共同創業者 Nikolay Storonsky：
「Revolutとアウディは、現状に挑むグローバルな志とエンジニアリングの卓越性に対する情熱によりパートナーシップを結び、F1に挑みます。Audi Revolut F1 Teamの名称とロゴは、この強力なアライアンスの最初の象徴であり、Revolutのグローバル成長を加速させるものです」。
■ Revolutについて
Revolut はグローバルなフィンテックであり、人々がお金からより多くの利益を得る支援をしています。2015年、Revolutは英国で送金と両替を提供するサービスを開始しました。現在、世界6,500万人以上の顧客がRevolutの数多くの革新的な製品を使用し、月50億件以上の取引を行っています。Revolutの個人アカウントとビジネスアカウントで、お客さまはお金の管理をより詳細にでき、世界中の人々がシームレスに接続されています。www.revolut.com
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2025/s5n52g00000050fw.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-revolut-f1-team-reveals-official-name-and-berlin-launch-date-16942
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html