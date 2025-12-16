¡À24Æü(¿å)¡¦25Æü(ÌÚ)¤Ïµþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹ 7³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç21»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¡¿º£Ç¯¤Ï¾®¤µ¤á¤Î3¹æ¥±¡¼¥­¤ä¥«¥Ã¥È¥±¡¼¥­¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤½¤í¤¦¡ÖÍ½Ìó¤Ê¤·¤ÇÇã¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¡×

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¡§12 ·î 24 Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹ 7 ³¬ÂçºÅ¾ì ÆÃÀß²ñ¾ì
±Ä¶È»þ´Ö¡§10 »þ¡Á21»þ
¡¡µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢12·î24Æü(¿å)¡Á25Æü(ÌÚ)¢¨¤Î2Æü´Ö¡¢7³¬ÂçºÅ¾ì ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ä¥«¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ê¤É¤ÎÀ¸¥±¡¼¥¡¢À¸²Û»Ò¤Ê¤É14¥Ö¥é¥ó¥É¡¦128¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¡¢7³¬ÂçºÅ¾ì¤ÏÄÌ¾ï20»þ¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢21»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È»þ´Ö¤ò³ÈÂç¤·ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â½µÈ¾¤Ð¤ÎÊ¿Æü¡£²ÈÂ²¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¿Í¤È¾¯¿Í¿ô¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ÅöÆü»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¥±¡¼¥¤òÇã¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÌóÉÔÍ×¥±¡¼¥¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼QBG¡×¤Ï2¿Í¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¥·¡¼¥¥å¡¼¥Ö¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼QBG¡×¤Ï¥«¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤òÅ¸³«¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¸å¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÂ¿ºÌ¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨12·î24Æü(¿å)¡Á25Æü(ÌÚ)¡¢MB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¤ÎÅö³º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¡¦¥«¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£½éÅ¸³«¤Î¥±¡¼¥¥»¥Ã¥È¤Û¤«¡¢¥«¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ê¤É°ì¿ÍÍÑ¥µ¥¤¥º¤Î¥±¡¼¥°ìÎã
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö12·î20Æü(ÅÚ)¤«¤é¡Û
¡ü¥·¡¼¥¥å¡¼¥Ö¡ÖXmas¥Ô¥Ã¥³¥í¥Æ¥£¥é¥ß¥¹3¼ï¥»¥Ã¥È¡×2,001±ß
¢¨12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏMB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡Ö¥¢¥ó¥¿¥ó¥¹ ¥·¥ç¥³¥é¡×(1¥«¥Ã¥È)972±ß
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö12·î23Æü(·î)¤«¤é¡Û
¡ü¥æ¡¼¥Ï¥¤¥à¡Ö¥¢¥ó¥¯¥ë¥µ¥ó¥¿¡×(1¸Ä)778±ß
¢¨12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏMB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇäÃæ¡Û
¡ü¥¢¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡Ö¥×¥Æ¥£¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡×(1¸Ä)810±ß
¢¨12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏMB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2¿Í¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤â¤½¤í¤¦¡¢¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥°ìÎã
¡ü¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼QBG¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡×¡ÊÄ¾·Â12cm¡Ë4,501±ß¡Ò60ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¡ü¥Ô¥¨¡¼¥ë ¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë¡Ö¥Î¥¨¥ë ¥É¥¥ ¥Ô¥¨¡¼¥ë 2025 - ¥¬¥È¡¼ ¥à¡¼¥¹ ¥ª ¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡ÊÄ¾·Â12.5cm¡Ë
7,992±ß¡Ò30ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¡ü¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥³¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥3¹æ¡×¡ÊÄ¾·Â9cm¡Ë3,024±ß¡Ò³ÆÆü20ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¡ü¥À¥í¥ï¥¤¥è¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥º ¥É ¥Î¥¨¥ë¡×¡Ê½Ä²£12cm¡Ë4,536±ß¡Ò40ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡Û
¡ü¥¢¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡Ö¥Î¥¨¥ë¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¡ÊÄ¾·Â15Ñ¡Ë5,076±ß
¢¨12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏMB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·½É¹âÌî¡Ö¥Þ¥í¥ó¥É¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ê5¹æ¡Ë4,860±ß¡Ò48ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡Û
¡ü¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó ¥É¥¥ ¥Î¥¨¥ë¡×¡ÊÄ¾·Â15cm¡Ë5,400±ß
¢¨12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏMB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡Û
¡ü¥·¡¼¥¥å¡¼¥Ö¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥µ¥ó¥¿¥É¡¼¥à¡×¡ÊÄ¾·Â15.5cm¡Ë3,801±ß
¢¨12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏMB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡Û
¡ü¥È¥Ã¥×¥¹¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Ù¥ê¡¼¡×¡ÊÄ¾·Â12cm¡Ë2,484±ß¡Ò³ÆÆü20ÅÀÈÎÇäÍ½Äê¡Ó
¢¨12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏMB³¬ ²Û»ÒÇä¾ì¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2943/124716/124716_web_1.png
