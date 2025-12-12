ふるさと納税を活用した「大学支援寄附」の募集を開始　--福岡女学院大学

写真拡大

福岡女学院大学・福岡女学院大学短期大学部（福岡市南区／学長：副島雄児）は、包括連携協定を締結している春日市と連携し、ふるさと納税制度を利用した「大学支援寄附」の募集を開始した。この寄附は、これまでの連携事業をさらに充実させ、本学の「教育研究の知見」と「学生の若い力」を最大限に活用することで、春日市が抱える地域課題の解決と魅力的なまちづくりに貢献することを目的としている。

地域社会と連動した実践的な学びの強化

本寄附によって得られた資金は、地域社会という「生きた学びの場」において、学生が課題発見から解決までを主体的に担う実践的な学び（PBL）の強化に充当される。これにより、学生の社会性、主体性、そして地域愛を育み、未来の地域社会の担い手育成を目指す。

【募集概要】

◇募集開始日　2025年11月28日（金）より

◇金額　1口　5,000円

◇寄附金の活用例

(1)若者の主権者意識の醸成と投票行動促進のための課題解決事業 (春日市議会、春日市選挙管理委員会との連携)

・新成人向け選挙啓発チラシの企画・作成費用

・主権者教育を目的とした模擬投票イベントや「センキョ割」など、学生による企画の実施費用

・課題解決学習（PBL）における調査研究費、広報活動費

(2)地域住民の交流・課題解決事業

・子どもたちや高齢者など、地域住民を対象としたイベント、ワークショップの企画・実施費用（スマホ相談会、子ども向け防災ワークショップなど）

・地域や小中学校のニーズに対応した、学生ボランティア活動の支援費用

◇その他

※ 寄附額のうち事務経費を除いた7割が福岡女学院大学・福岡女学院大学短期大学部に寄附され、残り3割は春日市の財源として活用される。

※ 返礼品はないが、寄附者へは大学よりお礼状などにて謝意が伝えられる。

※ 春日市にお住まいの方からの寄付も受け付けている。

◇寄付の申込方法

次のふるさと納税ポータルサイトからお申込みください。

・楽天ふるさと納税

https://item.rakuten.co.jp/f402184-kasuga/ksg1839/

・さとふる

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1689292&query_id=f8040dfb-88fa-47de-b20b-073ce08c9dac

・ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40218/6812591?utm_source=fukuokaken_kasugashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40218&srsltid=AfmBOop73s3jkS-WBp1K59oLJaJQhwvWdN1ec3EuZ3MaIe4_HjKlD0Wc

・ふるなび

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1757038

※春日市Webサイトから「かすがふるさと応援寄附金申出書」により寄附することもできる。

春日市ウェブサイト/寄附の手続き(個人版)

https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/shisei/shisei/1016205/1002724.html

※春日市にお住まいの方は、楽天ふるさと納税から寄付を行うか、春日市秘書課広報課へお問い合わせください。

春日市 経営企画部 秘書広報課 広報広聴担当

TEL 092-584-1111(代表)

E-mail koho@city.kasuga.fukuoka.jp

関連リンク

【福岡女学院大学詳細】

https://www.fukujo.ac.jp/university/news/archives/1631

【春日市ふるさと納税による本学への支援について】

https://www.fukujo.ac.jp/university/lifelong/furusato

■福岡女学院大学について

福岡女学院大学は、1885年（明治18年）の学院創立以来一貫したキリスト教教育・女子教育を行っており、現在では3学部7学科を擁している。近年では、「2025年キャビンアテンダント就職者数 九州内 第1位※」を獲得している。

※大学通信 「大学探しランキングブック2026」より

▼本件に関する問い合わせ先

地域・国際交流センター（地域貢献）

住所：福岡市南区曰佐3丁目42-1

TEL：092-575-6154

メール：rcc@fukujo.ac.jp

【リリース発信元】 大学プ レスセンター https://www.u-presscenter.jp/