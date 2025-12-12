ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区 URL：https://lifestyle-co.fun/）は、ホビー関連ブランド「TOKOTOYZ(トコトイズ）」から平成のジュニアブームを牽引したナルミヤキャラクターズの人気キャラクター『メゾピアノ』などをモチーフにしたチャームとバスボールを発売いたします。株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：國京紘宇）が展開するジュニアアパレルブランドのキャラクター『ナルミヤキャラクターズ』から「メゾピアノ シークレットキャラチャーム」「メゾピアノ バスボール」の発売を開始いたします。12月12日(金) 11時より、TOKOTOYZ公式サイト・楽天・Amazon・TikTok Shop等で順次発売を開始し、「メゾピアノ シークレットキャラチャーム」は12月中旬よりロフト、NARUMIYA HAPPY PARKにて店頭先行販売を開始後、1月初旬より全国のバラエティショップやおもちゃ売り場で販売予定です。「メゾピアノ バスボール」は12月中旬より全国のバラエティショップで販売予定です。(いずれも一部店舗を除く)

商品概要

メゾピアノ シークレットキャラチャーム

全6種＋シークレット1種のランダムが入っている「シークレットキャラチャーム」。バッグやポーチにつけるのにぴったり。シークレットキャラクターは特別感たっぷり、どんなデザインかはお楽しみ。毎日のコーデに合わせて、気分で付け替えも楽しめます。・ バリエーション ：全6種＋シークレット1種（ランダム）・パッケージサイズ：たて約6.6cm よこ約6.6cm 高さ約9.1cm ※1箱あたり・重さ ：約55g ※1箱あたり・価格 ：1,760円（税込）／6箱セット 10,560円（税込）・対象年齢 ：6歳以上

ラインナップ

メゾピアノ バスボール

お湯に入れるとしゅわしゅわと溶け、全4種の中からいずれかのマスコットが登場。何が出るかは使ってみてのお楽しみ。保湿成分配合でバスタイムにうるおいをプラスして、ごほうび気分のひとときを演出します。・バリエーション ：全4種（ランダム）・パッケージサイズ：たて約13cm よこ約6.1cm 高さ約15.2cm ※1箱あたり・重さ ：約125g ※1箱あたり・価格 ：550円（税込）／12個セット 6,600円（税込）・対象年齢 ：6歳以上

ラインナップ

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー所在地：東京都中央区八丁堀２丁目２４番３号 PMO八丁堀Ⅱ７階TEL：03-6262-8580 （営業のご連絡は問い合わせフォームよりお願いいたします。）

ブランド概要

TOKOTOYZ（トコトイズ）「TOKOTOYZ」は、“Play Beyond Borders ― 遊びに限界はない” をコンセプトに、世代や国境を越えて楽しめるトレンドトイを発信する新ブランドです。国内外のキャラクター・ファンシーグッズ市場に向け、コレクション性とデザイン性に優れた商品を展開していきます。

TOKOTOYS 公式サイト / SNS

公式サイト：https://tokotoyz.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/公式X：https://x.com/tokotoyz公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official

※表記価格は、実店舗および公式オンラインストアでのメーカー希望小売価格です。一部のオンラインストアでは、送料込みの価格で販売されることがあります。